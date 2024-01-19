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|Женщинам в Таджикистане разрешили работать взрывниками и битумщиками
07:04 22.01.2024
Правительство Таджикистана почти вдвое сократило перечень работ, на которых запрещается применение труда женщин. Об этом сообщает "Азия-плюс".
Обновленный перечень содержит 194 профессии и видов работ в 22 секторах и отраслях экономики, где женский труд под запретом. В предыдущем варианте было 334 профессии и видов работ в 28 секторах и отраслях.
Теперь жительницы Таджикистана могут работать взрывниками, монтажниками геодезических знаков, дежурными по ремонту оборудования в полевых условиях, битумщиками, изготовителями деталей для духовых инструментов и так далее.
Сокращение перечня запрещенных для женщин работ власти объяснили "автоматизацией производственных процессов и улучшением условий труда", а также "расширением доступа женщин к соответствующим профессиям и увеличением доходности".
ℹ️ Перечень был сформирован в 2017 году в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Таджикистана, которая запрещает привлекать женщин к участию в тяжелых и подземных работах, работах с вредными условиями труда. При этом в горнодобывающей промышленности и на строительстве подземных сооружений запрещено использование всех форм труда женщин.
19 янв 24