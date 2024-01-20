КазСпорт-24: Разброд, шатание и игнорирование. Ч. 2.., - Е.Косенко

07:57 22.01.2024 Что происходит в сфере казахстанского спорта и какие перспективы ожидаются в наступившем году? Часть 2

...Что же до остальных перспектив развития, то здесь все будет ориентировано на утвержденную в марте прошлого года Концепцию развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023–2029 годы



Евгений Косенко, 19 января



Спортивная концепция страны – поиск виновных и очередные несбыточные прожекты?

Что же до остальных перспектив развития, то здесь все будет ориентировано на утвержденную в марте прошлого года Концепцию развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023–2029 годы.

Понятно, что положения этого документа разрабатывались еще в бытность "старого" Министерства культуры и спорта, поэтому нынешнее, "молодое" министерство, вполне способно внести туда некоторые определенные коррективы, но, скорей всего, принципиально меняться концепция все-таки не будет и, соответственно, должна быть взята в работу.

Вводная часть концепции, как и положено, состоит из обзора текущего состояния дел. Для начала, дается оптимистичный посыл о том, что "За 2020–2022 годы в стране увеличилось число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 31,4% до 38,4%".

В пересчете, эти проценты составляют порядка 7,5 млн. человек и таким образом, на первый взгляд, "физкультурный охват" населения выглядит неплохо. Однако здесь надо учитывать, что почти половина из них – это дети, посещающие обязательные уроки физкультуры в школе (таковых насчитывается 3,3 млн. человек).

Вычитаем детей и имеем цифру всего в 4,3 миллиона граждан. В свою очередь из них можно вычесть студентов колледжей и вузов, у которых тоже есть систематические занятия физкультурой, и собственно профессиональных спортсменов. И тогда конечный результат уже будет явно не столь впечатляющим.

Косвенно это подтверждается в разделах, которые условно можно назвать "самокритикой". Например, в вопросах охвата физкультурой тех же школьников до сих пор есть существенные пробелы: "Несмотря на проводимую работу в рамках модернизации 5000 сельских школ по обновлению материально-технической базы, в 746 общеобразовательных школах все еще отсутствуют спортивные залы, в том числе в 657 сельских школах, в 587 общеобразовательных школах данные занятия проводятся в приспособленных помещениях. Кроме того, износ спортивного инвентаря составляет более 60%".

Отстает и обеспеченность городов и сел спортивной инфраструктурой. Например, по итогам 2022 года этот показатель составлял всего 50%.

В регионах не хватает не только масштабных и дорогостоящих объектов типа спортивных центров и залов, но даже более скромных – велосипедных дорожек, уличных тренажеров, пеших троп и т.д. До конца декабря 2023 года показатель обеспеченности подобным добром должен был быть увеличен до 52%, а к 2029 году – минимум до 65%...

На словах все помнят, что основа спортивных достижений – это детский и молодежный спорт (секции, кадры, инфраструктура, а главное – системность), но складывается впечатление, что как раз-таки системно заниматься никто особо не рвался, зато закрывали дыры легионерами…

Вернемся к концепции – а там как раз уже начинается критика. Причем, что любопытно – в качестве одних из виновников выбраны… казахстанские средства массовой информации:

"Одной из причин непопулярности отечественного спорта среди населения можно назвать слабое его освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) и социальных сетях.

В фокусе внимания республиканских СМИ оказывается почти на 100% очень узкий сегмент тематики, связанной со спортом высших достижений. Вопросы спорта любительского, массового, детского, адаптивного фактически не освещаются. Более того, как правило, отечественные СМИ почти не освещают спортивно-массовые мероприятия, проводимые внутри страны.

Аналогичная ситуация в региональных СМИ. Спорт в регионах, как правило, оказывается в фокусе внимания только в двух случаях: когда речь идет о спортивных резонансных ситуациях или, когда регионы становятся местами проведения важнейших международных соревнований. Региональная спортивная повестка вне этого контекста фактически отсутствует. Ориентир идет как на потребительский запрос, так и на взаимосвязь спортивной тематики с актуальной для себя политико-экономической и социальной повесткой…"

Не очень хорошо по версии разработчиков Концепции зарекомендовали себя, и работодатели: "Организации и учреждения в недостаточной мере создают условия своим сотрудникам для участия в спортивно-массовых мероприятиях…"

И в конечном итоге, все "объективные" и "субъективные" препятствия собраны в одном разделе:

"Проблемами, влияющими на низкую вовлеченность взрослого населения в спорт, являются:

– низкий охват населения спортивно-массовыми мероприятиями на системной основе;

– отсутствие заинтересованности работодателей в вовлечение своих работников в занятия спортом;

– отсутствие мотивации и заинтересованности среди взрослого населения заниматься спортом;

– недостаточная пропаганда и популяризация занятий физической культурой и спортом;

– недоступность инфраструктуры для занятия спортом ввиду отсутствия для бизнеса стимулирующих мер по возмещению расходов по снижению цен или для строительства спортивной инфраструктуры..."

В общем, изначально продекларированная массовость вовлечения населения в спортивную жизнь на деле, как выясняется, оставляет желать лучшего.

Это обещают поправить к 2029 году, когда профильное ведомство намерено довести общий показатель "спортивности" казахстанцев до 50%. Есть даже примерный график, согласно которому каждый год уровень вовлеченности в занятия массовым спортом будет расти минимум на 2%.

В итоге, через шесть лет каждый второй ребенок в стране должен будет регулярно ходить в какую-либо секцию. А для этого, в свою очередь ежегодно в стране должно открываться не менее 800 спортивных кружков и секций, в том числе за счет бюджета через подушевое финансирование.

(Какие-то более конкретные расчеты – откуда взялись подобные индикаторы и насколько увязаны с прогнозными изменениями численности населения и рождаемости, а также возможностями бюджетов – к сожалению, в документе не приводятся).

Но зато есть совершенно удивительные прогнозы по количеству будущих медалей, которые должны завоеваться на различных соревнованиях местного и международного уровня.

Так, в 2023 году количество завоеванных медалей должно было составить не менее 830, в нынешнем 2024-м году – уже 850, и так по нарастающей. В итоге, согласно "плановым показателям", к 2029 году казахстанских спортсменов будут обязаны ежегодно завоевывать не менее 900 медалей… И так далее…

В общем, воплощать эти, скажем так, весьма амбициозные планы "старого министерства" теперь предстоит министерству "новому".

В том числе нужно разобраться как уже с существующим хозяйством, для чего предстоит "провести полную инвентаризацию всех действующих существующих физкультурно-оздоровительных комплексов и стадионов", так и прирасти новым. Например, в течение ближайших шести лет ведомство планирует заказать строительство 113 новых спортивных сооружений и неопределенного количество "малобюджетных плоскостных спортивных объектов" (точное число таковых в тексте документа не указывается).



Проверки и расследования.

Но это в будущем, а пока еще не до конца выяснена судьба некоторых прошлых приобретений (как и обстоятельства таковых), чему, собственно и посвящена комплексная проверка со стороны Агентства по противодействию коррупции, о которой говорилось в начале материала.

"Ведется анализ деятельности Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций финансирования спорта. Кроме того, будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие проведение мероприятий, сборов, закуп экипировки, оборудования, спортивного питания, организацию командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов…" – сообщил в начале этого года официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов, заодно предложив тем гражданам, у которых есть дополнительные сведения о возможной коррупции в этой сфере, также принять активное участие "в проведении анализа".

Кстати, параллельно идет расследование и в других спортивных организациях.

Так, в июле прошлого года по подозрению в получении взятки в размере 4 миллионов тенге и других коррупционных правонарушениях в Астане был задержан руководитель КГУ "Дирекция развития спорта по олимпийским видам" при столичном акимате.

Тогда же в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что на тот период, в производстве находится 21 дело, связанное с хищениями бюджетных средств в сферах спорта и физической культуры. Общая сумма ущерба составляет 269,3 млн. тенге.

Здесь, стоит напомнить, что Дирекция развития спорта по олимпийским видам в 2022 году получила полное право решения всех организационных вопросов содержания штатных национальных команд, тренировки спортсменов международного класса и спортивного резерва, а также подготовки к Олимпийским и Азиатским играм, а также к чемпионатам, Кубкам мира и Азии, и другим международным спортивным соревнованиям. Ранее этим занимался Национальный олимпийский комитет РК, но в настоящее время, у него остались лишь представительские функции.

Так что, вполне возможно, что в нынешнем году казахстанцы смогут наблюдать и за целой серией судебных процессов, так или иначе связанных со спортивной и околоспортивной средой.

Тем более, что в прошлом году об отраслевой коррупции и некомпетентности со стороны ряда функционеров, охотно говорили как сами спортсмены, так и уже бывшие спортивные функционеры:

"Многих менеджеров, которые ныне рулят отечественным спортом, я даже не знаю. Одни пришли из бизнеса, другие из государственных структур. Третьи – отправились мотать сроки за коррупционные преступления. Профессионалов своего дела можно пересчитать по пальцам. Сколько сейчас случается скандалов в казахстанском спорте? Их много. При этом государство выделяет на развитие спорта в Казахстане немалые финансовые средства. Лет 10 назад мы о таких суммах могли только мечтать. Денег стало больше, но куда они деваются? Вот в чем вопрос…" – заявил со страниц профильных СМИ бывший вице-президент НОК РК, генерал-майор Павел Новиков.

Теперь все это предстоит понять и оценить не только компетентным органам, но и самому руководству обновленного министерства

"Надо немного подождать. Думаю, что результаты будут…", – кратко прокомментировал ход расследований министр Ермек Маржикпаев в ходе своего декабрьского брифинга в СЦК.



Особых надежд нет, но хотя бы будем стараться

Что ж, очень хочется в это верить. Как и в то, что новому руководству нового министерства удастся справиться с бесчисленными застарелыми проблемами без кардинальных потрясений, которые, по мнению профессионалов, также не способствуют процветанию спортивного духа":

"С приходом каждого нового министра начинает работать новая стратегия развития спорта. Нет никакой последовательности и стабильности. А как только начинаются реформы, под эти нормы начинают перестраиваться и спортсмены. Этого быть не должно. Курс должен определяться на долгие годы вперед, иначе мы будем стоять на месте. И вечно думать, куда идти и постоянно опаздывать… Если мы хотим выбраться из того места, где мы сейчас оказались, нужно не бояться признать те ошибки, которые были допущены. Нужно забыть о бюрократии и ясно проанализировать ситуацию…" – размышлял на страницах республиканских СМИ заслуженный тренер Казахстана по легкой атлетике и почетный вице-президент Азиатской Ассоциации легкой атлетики (ААА) Алексей Кондрат в октябре прошлого года…

А пока в стране в очередной раз увлеченно выбирают потенциальных дизайнеров и поставщиков олимпийской формы.

"Все будем делать законно. Хотим провести народное голосование. По механизму еще определимся…" – заверил министр.

"После того, как определится победитель, мы определим дизайн. Только потом будем рассматривать того, кто будет это отшивать. Конечно же, в первую очередь мы будем рассматривать отечественных товаропроизводителей. Но, если со стороны иностранных компаний будут какие-то предложения, министерство тоже будет рассматривать. Эта работа еще планируется, в следующем месяце будет объявлено…" – уточнила на днях заместитель председателя Комитета спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айгуль Бектенова.

Что же до самих лицензий на участие в играх, то, согласно данным министерства, в настоящее время таковых получено лишь 17 (в восьми видах спорта) и впереди казахстанским спортсменам предстоит еще 90 лицензионных турниров для того, чтобы выступить в запланированных 20 видах спорта.

На момент подготовки материала стало известно о завоевании еще двух лицензий по пулевой стрельбе.

"Я уже говорил, что немного ребят претендуют на медали. Поэтому мы сегодня готовы, страна готова, для того, чтобы индивидуально готовить спортсменов. Научная группа будет работать. Медики-физиологи будут работать. Спортивное питание будет…" – в свою очередь заверил общественность Ермек Маржипаев, заодно продемонстрировав весьма реалистичное видение перспектив успехов казахстанской сборной в Париже.

Впрочем, любой спорт всегда сопряжен с сюрпризами. И хотелось бы, чтобы в нынешнем году они были более приятными, нежели прежде, и в первую очередь были связаны с реальными достижениями, а не с трескучими провалами и громкими скандалами. Источник - turanpress.kz

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