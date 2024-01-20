|10:34 Учителей туркменских школ обязали скидываться на новые портреты руководства республики
10:29 Как реорганизовать диаспоры, - Игорь Караулов
10:23 За избиение солдат задержаны 3 командира КырАрмии
10:02 Рахмон на треть сократил штат гаишников и уволил ряд силовиков Хатлонской области
08:49 Фермеры готовы завалить Париж навозом
08:46 Юаневое разнообразие. Какой доход приносят инструменты в китайской валюте, - Къ
08:43 РосРегионы продолжают вытеснять гастарбайтеров, - НГ
08:33 Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии. Это одно из последствий войны в Украине
08:30 Кто и когда решил, что "независимые" СМИ и есть совесть кыргызской нации? - Канат Кожоев
08:14 В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
08:10 Губернатор Флориды Десантис (основной "республиканский" соперник Трампа) снимается с президентской гонки
08:06 Как надо работать. Израиль нанес удар по столице Сирии, убит командир разведслужбы спецназа иранской КСИР генерал Юсеф Омид Заде
08:03 Чтобы добить гегемонию Запада, надо избавиться от западничества, - Александр Тюрин
07:57 КазСпорт-24: Разброд, шатание и игнорирование. Ч. 2.., - Е.Косенко
07:04 Женщинам в Таджикистане разрешили работать взрывниками и битумщиками
06:43 Запад блефанул... Унылые военные перспективы Киева, - Андрей Школьников
06:19 Огненное кольцо Нетаньяху, - Ст.Тарасов
06:07 Бомбить Сомали? Пропавших у берегов Африки спецназовцев ("морских котиков") ВМС США обнаружили мертвыми
00:03 Трамп оказывает влияние на геополитику, еще даже не став президентом, - Грэм Эллисон
00:00 Грузия пытается найти в Пекине нового "Большого брата", - А.Аваков
|22:24 Такая долгая война... Нетаньяху отказался прекращать бои в Газе в обмен на заложников
21:02 Бандеровцы ударили артой по рынку в Донецке: 27 погибших
19:38 Обсуждавшиеся планы депортации беженцев в Германии вызвали массовые демонстрации, - МК
19:35 Четверо (из 6-ти) россиян из разбившегося в Афгане самолета - выжили!
12:23 Ливермор. Эксперимент по ядерному синтезу завершился успехом. Перспектива получения нескончаемого источника энергии становится реальнее
12:19 Путин на Крещение залез в прорубь
12:13 Бенгальских мигрантов-рохинджа гонят из Индонезии, - НГ
11:52 Российский газпромовский бизнес-джет, летевший из Гоа в Ташкент, разбился в Афганистане
10:34 Сгорела до тла Абхазская национальная картинная галерея
10:32 РосАрмия выбила бандеровцев из Богдановки
10:29 В Британии выставят на аукцион вставную челюсть Черчилля
10:15 Давос-2024: локомотив многополярности vs тупик глобализма, - Вл.Павленко
10:11 Российский газ будет продаваться миру через Турцию, - Барыш Шимшек
10:10 Что означает кадровая чехарда киевских нацистских силовиков?
10:04 Пять причин необратимости американского упадка, - Майра Адамс
02:09 Экс-зампред ВерхСуда Робахон Махмудова возглавила узбекистанскую партию "Адолат-Справедливость"
02:02 Пришла Китайская эпоха: чем хороша игра Three Kingdoms Zhao Yun
01:30 Йемен готов "вбомбить" США и Европу в каменный век, - С.Ищенко
00:37 Очередная Узб-реформа: Министерство молодежной политики и спорта разделено, Агентство молодежи переходит в Кабмин
00:36 Во что играют "йеменские музыканты", атакуя суда - но не собираясь их топить
00:32 "Цифровая война" будущего: Китайцы создали неуязвимый комплекс РЭБ
00:22 В.И. Ленин об империализме. Насколько это актуально сегодня?
00:18 В школах Белоруссии официально введен предмет-факультатив "допрос англо-язычных пленных"
00:00 Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
|Как надо работать. Израиль нанес удар по столице Сирии, убит командир разведслужбы спецназа иранской КСИР генерал Юсеф Омид Заде
08:06 22.01.2024
Израиль нанес удар по столице Сирии, погиб командир разведслужбы спецподразделения КСИР
Алексей Иванов
В террористической атаке на Дамаск 20 января участвовали три самолета ВВС Израиля.
Целью являлся 4-этажный жилой дом поблизости от посольства Ирана в квартале Меззе на западе Дамаска, где проживали иранские военные советники. Здание полностью разрушено.
"Преступный сионистский режим в очередной раз вторгся в сирийскую столицу Дамаск. В результате атаки режима агрессора несколько сирийских военнослужащих и четверо военных советников Исламской Республики Иран приняли мученическую смерть", - сказано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном Информационным агентством Исламской Республики. Позднее государственный телеканал Ирана IRIB сообщил о гибели пяти советников КСИР.
В числе погибших - командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде и его заместитель.
По данным телеканала Al Hadath, сионисты также убили как минимум 10 мирных сирийцев.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи призвал Совет Безопасности ООН "осудить преступления израильского режима", добавив: "Исламская Республика Иран будет расследовать это дело на законных основаниях и оставляет за собой право ответить на организованный терроризм в соответствующее время и в соответствующем месте".