Как надо работать. Израиль нанес удар по столице Сирии, убит командир разведслужбы спецназа иранской КСИР генерал Юсеф Омид Заде

08:06 22.01.2024

Израиль нанес удар по столице Сирии, погиб командир разведслужбы спецподразделения КСИР

Алексей Иванов



В террористической атаке на Дамаск 20 января участвовали три самолета ВВС Израиля.



Целью являлся 4-этажный жилой дом поблизости от посольства Ирана в квартале Меззе на западе Дамаска, где проживали иранские военные советники. Здание полностью разрушено.



"Преступный сионистский режим в очередной раз вторгся в сирийскую столицу Дамаск. В результате атаки режима агрессора несколько сирийских военнослужащих и четверо военных советников Исламской Республики Иран приняли мученическую смерть", - сказано в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном Информационным агентством Исламской Республики. Позднее государственный телеканал Ирана IRIB сообщил о гибели пяти советников КСИР.



В числе погибших - командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде и его заместитель.



По данным телеканала Al Hadath, сионисты также убили как минимум 10 мирных сирийцев.



Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи призвал Совет Безопасности ООН "осудить преступления израильского режима", добавив: "Исламская Республика Иран будет расследовать это дело на законных основаниях и оставляет за собой право ответить на организованный терроризм в соответствующее время и в соответствующем месте".