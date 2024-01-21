 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Губернатор Флориды Десантис (основной "республиканский" соперник Трампа) снимается с президентской гонки
08:10 22.01.2024

Губернатор Флориды Десантис выбывает из президентской гонки - Bloomberg

Губернатор Флориды Рон Десантис выбывает из президентской гонки 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я не могу просить наших сторонников добровольно пожертвовать свое время и свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе",
- заявил Десантис в видео, размещенном сегодня в своцсети X (бывший Twitter).
Губернатор Флориды сказал, что поддержит возможного кандидата и что Дональд Трамп предпочтительнее Никки Хейли или президента Джо Байдена.

Выход Десантиса из президентской гонки стал ошеломляющим ударом по политической судьбе кандидата, всего два года назад выигравшего второй срок на посту губернатора, отмечает агентство.

Как сообщало EADaily, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, претендовавший ранее на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии, поддержал Дональда Трампа.

"Нам нужен президент, который закроет нашу южную границу. Нам нужен президент Дональд Трамп. Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен президент Дональд Трамп. Я поддерживаю следующего президента США Дональда Трампа", - сказал Скотт в пятницу во время выступления Трампа перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

21 января 2024

Источник - eadaily.com
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