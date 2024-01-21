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РосРегионы продолжают вытеснять гастарбайтеров, - НГ
08:43 22.01.2024

Число нелегалов не сократить только антимигрантской риторикой
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

Сфера доставки из интернет-магазинов занята приезжими почти полностью.
Около десятка субъектов РФ ввели запреты на труд мигрантов в различных сферах. Как правило, это общественный транспорт, общепит, розничная торговля алкоголем, табаком и продуктами. Перечень ограничений для гастарбайтеров и число регионов, их принимающих, видимо, будут расти. Этому способствуют и антимигрантские законопроекты, возникающие в Госдуме. По мнению экспертов, многие из них относятся к популистским инициативам. Например, федеральные и местные законодатели забывают, что ужесточения слабо влияют на нелегальный рынок труда, куда приезжие и подаются.

Регионы стали вводить запреты на работу мигрантов еще в прошлом году, тенденция продолжается и в 2024-м. С начала года власти Кузбасса решили отказаться от трудоустройства иностранных граждан (ИГ) в школах и в сфере такси.

В Краснодарском крае с 21 января начало действовать постановление о запрете привлечения ИГ для работы по патентам. Как отмечают в администрации этого субъекта РФ, данное правило вводится для того, чтобы "предоставить предпочтительную занятость гражданам России, а также поддержать федеральную политику, направленную на снижение зависимости экономики от трудовых мигрантов". Такой полный запрет на работу трудовых мигрантов касается примерно 85 видов экономической деятельности.

В Госдуме антимигрантские инициативы только множатся – как в связи с идущей избирательной кампанией, так и в целом из-за популярности подобных предложений среди народа. Например, сократить число гастарбайтеров в экономике с помощью внедрения новых технологий в промышленности предложил вице-спикер Владислав Даванков ("Новые люди"), настаивая, что именно по такому пути уже идут многие страны. А, скажем, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") видит смысл в том, чтобы ввести систему проверки психического здоровья ИГ при оформлении патента. Есть и более радикальный замысел – федеральный закон, который будет регулировать трудовых мигрантов во всех сферах, потребовал лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. По его мнению, власти не должны допускать "той вакханалии, которая происходит в Европе, они обязаны защитить российские национальные интересы и граждан". Федеральный Центр и Госдума, заметил он, отстают от регионов, которые уже принимают свои решения. "Я уверен, что нужен закон с теми же нормами, и в целом – в любой сфере не более 5% мигрантов", – подчеркнул Миронов.

Член президентского Совета по правам человека Александр Брод считает, что одно дело Краснодарский край, где население ежегодно увеличивается на десятки тысяч человек за счет переселенцев из других регионов – "судя по отзывам работодателей Кубани, ограничительные меры в отношении мигрантов приняты с пониманием". По его словам, это как раз тот случай, когда законы диктует экономика, а не политика или вообще политиканство. Другое же дело – "огульные запреты, под которые могут попасть и добропорядочные мигранты", что представляется чисто дискриминационной мерой. И самое главное, что таковые не идут на пользу экономике и потребительскому рынку самих этих регионов, по которым "могут больно ударить" решения, продиктованные "популизмом и для потакания мигрантофобии в обществе".

Как подчеркнул доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, речь идет о реализации регионами той практики, которая заложена в законе № 115-ФЗ о правовом положении иностранных граждан. Главы субъектов РФ вправе принимать меры по регулированию рынка труда в целях обеспечения приоритетного трудоустройства граждан РФ. Подобные меры, напомнил он, уже действуют в Калужской, Калининградской, Курганской областях, еще в ряде регионов, количество которых, видимо, будет увеличиваться. Потому что такая практика, по мнению Бурды, не просто положительная, на сегодняшний день только она и эффективна: "Это реальные меры, единственные, которые хотя бы как-то могут ограничить внешнюю трудовую миграцию". Он согласился и с идеей ужесточить требования к выдаче патентов в связи с той же психиатрической экспертизой. Тем более что россияне тоже проходят эту процедуру при трудоустройстве на ряд работ, получении водительских прав и еще ряда услуг.

В то же время, заявил "НГ" президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров, необходимо понимать, что регионы могут ограничивать не все. Так, постановление того же краснодарского губернатора не затрагивает сферы строительства, в которых допустимая доля работников по патентам регулируется постановлением правительства РФ. Как и в прошлом году, она составит 50% от общей численности работников. И Федоров заметил: "Это в полной мере соответствует заявлениям вице-премьера Хуснуллина о том, что дефицит рабочих в строительной отрасли к 2030 году может достигнуть 400 тыс. человек при нынешних темпах развития экономики". Так что, предположил он, туда всех мигрантов, наверное, и направят. Однако при этом Федоров призвал не забывать, что подавляющая часть ИГ и находится, и работает в России по нелегальным схемам. А это значит, что губернаторские запреты их не затронут: "Там, где бизнесу выгоден труд мигрантов в обход закона, там он и останется". Или, скажем, инициативу о медосвидетельствовании можно было бы считать хорошей, но тогда нужно все-таки понять, почему на сегодняшний день справки о знании русского языка выдаются гастарбайтерам, которые его абсолютно не знают. Да и психиатрические тесты опять же не коснутся "серой зоны трудовой миграции". Поэтому, подчеркнул Федоров, первая и самая главная задача – это сделать труд нелегалов экономически невыгодным для бизнеса, что и "сократит миграционный поток на порядки". Все иное, настаивает он, "не более чем косметические меры".

21 янв 24

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705902180


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