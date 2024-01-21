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Юаневое разнообразие. Какой доход приносят инструменты в китайской валюте, - Къ
08:46 22.01.2024

Китайская валюта уверенно заняла ключевое место на российском валютном рынке. Банки и эмитенты вынуждены все больше конкурировать за юани. В итоге доходности депозитов достигли 3,5–5% годовых. Более высокие доходности доступны по юаневым облигациям - 3,5–8,2% годовых. Однако не все выпуски одинаково ликвидны, что нужно учитывать при выборе бумаг.

Ставки на вырост
На минувшей неделе банк "Санкт-Петербург" повысил максимальную ставку по вкладу "Стратег" в юанях с 3% до 3,5% годовых. Это не первый пересмотр условий по таким вкладам со стороны российских банков. В ноябре-декабре минувшего года улучшали условия по вкладам "Уралсиб", МКБ, ВТБ и МТС-банк. В итоге ставки по вкладам в юанях выросли до 3,8–4,5% годовых.

Сейчас максимальная доходность по вкладам в юанях, по данным финансовой платформы "Банки.ру", у Новикомбанка - 5% годовых, сроком на три года.

Более высокие ставки доступны инвесторам на рынке юаневых облигаций. На Московской бирже торгуется 25 выпусков 14 эмитентов, годом ранее инвесторам было доступно 17 выпусков 10 эмитентов.

Доходность одно-трехлетних облигаций эмитентов первого и второго эшелонов составляет 3,5–8,2% годовых, четырех-пятилетних - 5,8–7% годовых.

Как и доходность депозитов, доходность облигаций заметно выросла в минувшем году. По оценке главного аналитика долговых рынков БК "Регион" Александра Ермака, в среднем по рынку она выросла на 207 базисных пунктов, до 5,86% годовых. При этом рост происходил неоднородно. Например, доходность облигаций трехлетнего выпуска "Совкомфлота" выросла лишь на 142 б. п., до 5,4% годовых, тогда как доходность четырехлетних облигаций "Русала" поднялась на 209 б. п., до 6,3% годовых.

Замещение замещающих
Рост доходностей в минувшем году был вызван низким спросом на такие бумаги со стороны инвесторов, которые отдавали предпочтение более доходным замещающим облигациям. По данным ЦБ, в середине июля 2023 года доходность индекса замещающих облигаций Cbonds достигла пика в 10,78% годовых. Это более чем вдвое превышало аналогичный показатель индекса юаневых облигаций Cbonds.

В настоящее время разница в доходностях между юаневыми и замещающими облигациями существенно сократилась, что сделало такие инвестиции более интересными.

По данным Cbonds, 18 января доходность индекса замещающих облигаций составила 6,74% годовых, индекса юаневых облигаций - 5,68% годовых.

При этом стоит учитывать, что в случае замещающих облигаций все выплаты будут происходить в рублях по курсу ЦБ, тогда как расчеты по юаневым облигациям осуществляются в CNY. Однако не у всех выпусков юаневых бумаг ликвидность высокая, а значит, в случае необходимости продать их будет сложнее.

По данным Александра Ермака, биржевые торги с облигациями, номинированными в юанях, по итогам 2023 года составили около 200 млрд руб.

"Наиболее ликвидными облигациями на вторичном рынке с расчетами в рублях стали бумаги "Норильского никеля" с погашением в декабре 2025 года и "Полюса" с погашением в августе 2027 года. На торгах с расчетами в юанях наиболее ликвидными стали 11-летний выпуск "Роснефти" и все тот же выпуск "Полюса"",- отмечает господин Ермак.

В ожидании суверена
Вместе с тем замещающие облигации пришли на замену еврооблигациям, а следовательно, со временем количество их выпусков будет сокращаться. Рынок юаневых облигаций, как считает аналитик ФГ "Финам" Никита Бороданов, будет развиваться и в долгосрочной перспективе инвесторам будет доступен больший выбор инструментария.

"На данный момент развитие популярности размещений юаневых облигаций находится в стагнации, так как инициатива выпуска таких инструментов исходит лишь от небольшого количества компаний, но дальнейшего повышения объемов подобных заимствований стоит ожидать при увеличении объемов товарооборота России и Китая",- отмечает господин Бороданов.

Важным тригером для развития рынка юаневых облигаций может стать выпуск таких бумаг Минфином.

Впервые ведомство заявляло о намерении разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях в 2015 году, но выпуск так и не был осуществлен. Вновь вернулись к этой теме в 2022 году на фоне закрытия внешнего рынка заимствований для российских эмитентов.

В ФНБ остались только юани и золото
В январе 2024 года директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов заявлял в интервью на YouTube-канале Cbonds о том, что Минфин продолжает работу над размещением ОФЗ, номинированных в юанях,- ожидает поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров.

Виталий Гайдаев
21.01.24

Источник - Коммерсантъ
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