Фермеры готовы завалить Париж навозом

08:49 22.01.2024

21.01.2024



Фермеры могут завалить Париж навозом



Французские аграрии намерены поднять антиправительственные протесты на национальный уровень

Данила Моисеев



Национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) – крупнейший аграрный профсоюз во Франции – пригрозил правительству протестами фермеров по всей стране. В условиях дешевого импорта украинской сельхозпродукции, бюрократических препон, выросших цен на топливо и относительно высоких налогов французские фермеры уже протестуют на юго-западе страны, как и их немецкие коллеги. Президент Эмманюэль Макрон, а главное – новоиспеченный премьер-министр Габриэль Атталь сталкиваются с новыми испытаниями в канун выборов в Европарламент.



Находясь в небольшой коммуне Сен-Лоран-д’Аньи, Атталь заявил, что тема сельского хозяйства будет одной из приоритетных во время его премьерства. Впрочем, не факт, что аграрии поверили словам политика. Помощь фермерам должна доказываться делом, а не словами, убеждены они.



FNSEA в ближайшее время может санкционировать начало протестов во всей стране, пишет Reuters. Демонстрации могут организовать к четвергу. В Окситании фермеры уже сейчас перекрывают дороги и посыпают навозом площади рядом с ведомственными зданиями. Протесты проходят в Тулузе и ее окрестностях, дороги частично заблокированы тракторами. И хотя число участников протестов идет лишь на сотни, в методах протеста они не стесняются, заявляя, что иначе о них попросту не услышат.



В понедельник Атталь встретится с представителями профсоюзов фермеров, и от этой встречи во многом будет зависеть, удастся властям обойтись без массовых протестов и договориться или по Макрону и его партии будет нанесен новый имиджевый удар. Также на этой неделе должен быть обнародован план помощи производителям сельхозпродукции.



На данный момент правительство запрещает пользоваться рядом химических удобрений, в том числе гербицидами, используемыми для борьбы с сорняками. Увеличивается цена орошения. Между тем есть и более глубокая проблема преемственности поколений: средний возраст фермера составляет 51,4 года, отмечает AFP. Молодежь заниматься сельским хозяйством не хочет.



Но все-таки сейчас Елисейскому дворцу предстоит решить более насущные проблемы. Неизбежно происходящее связано и с политикой. 28-летний глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что "Европа Макрона" и "Европа Брюсселя" попросту не оставляют фермерам шансов на достойное существование. А аграрии традиционно довольно сильно симпатизируют правым силам.



Фермеры вынуждены соблюдать жесткие стандарты и терпят большие издержки из-за высоких цен на топливо. Напомним, в соседней Германии фермеры уже достаточно давно протестуют после урезания субсидий на дизельное топливо. Среди их требований, как и у французских коллег, ослабление налогового бремени.



"Одним из ключевых моментов является подорожание топлива и орошения в условиях, когда засуха становится все более обыденным явлением. Есть недовольство и политикой Брюсселя, что на руку правым силам. А вот украинская сельхозпродукция больше изменила картину все-таки в восточноевропейских странах, а не во Франции", – считает ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.



В разговоре с "НГ" эксперт отметил, что последние события явно не благоволят французскому лидеру. На прошедшей в минувший вторник большой пресс-конференции, которая позиционировалась как прямое общение с нацией, президент не был убедителен. В ближайшее время тест будет проходить и Атталь, который выступит перед Национальным собранием.



"Макрону не повезло подпасть сразу под несколько кризисов: это и протесты "желтых жилетов", и пандемия, и неизбежная пенсионная реформа, и протесты работников энергетики, вылившиеся в препятствование отгрузки топлива из нефтяных резервуаров. Да и в своей речи глава аграрной державы про сельское хозяйство обстоятельно не говорил", – сказал Федоров.



Он добавил, что рычагов для исправления ситуации не так много, поскольку в условиях дефицита бюджета правительство ограничено в средствах. "100 млрд евро было потрачено на малообеспеченные семьи, также субсидировались расходы на электроэнергию", – подчеркнул эксперт.