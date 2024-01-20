Рахмон на треть сократил штат гаишников и уволил ряд силовиков Хатлонской области

10:02 22.01.2024

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19 января подписал указ, согласно которому численность Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Министерства внутренних дел республики сократят на 30%. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.



В нем отмечено, что подобная мера принята "в целях обеспечения эффективной деятельности Госавтоинспекции".



Как сообщает "Озоди" (региональное бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом), поводом для указа стали многочисленные жалобы водителей на взяточничество и произвол со стороны сотрудников дорожной милиции. Предполагается, что на решение президента могли повлиять и результаты аттестации сотрудников ГАИ, проведенной прошлым летом. Так, глава ведомства Рустам Мирзомуродзода признавался, что в ходе процесса были выявлены "случайные и скомпрометировавшие себя работники".



Общая численность штата Госавтоинспекции неизвестна, поэтому нельзя точно посчитать, сколько именно человек уволят в рамках указа Рахмона.



Кроме того, 19 января под председательством президента страны состоялось заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы борьбы с преступностью в Хатлонской области.



Рахмон жестко раскритиковал работу региональных чиновников, подчеркнув, что представители правоохранительных, надзорных органов и силовых структур допустили "безответственность при исполнении служебных обязанностей". Президент указал на их низкий профессиональный уровень, некомпетентность, использование случаев коррупции. По его словам, в этой связи в области наблюдается рост преступлений экстремистского и террористического характера, а также увеличение контрабанды наркотиков.



Учитывая перечисленные выше факты, глава государства уволил:



✅ начальника Управления Министерства внутренних дел по Хатлонской области и его заместителей, начальников отделов МВД в Кулябе, Бохтаре, Кушониенском районе, Кулябской зоне, руководителей некоторых управлений центрального аппарата ведомства;



✅ прокурора Хатлонской области и его заместителей, начальников некоторых управлений Генпрокуратуры и прокуроров нескольких городов и районов;



✅ начальника оперативной группы Управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Хатлонской области, начальника опергруппы районов Кулябской зоны и руководителей нескольких управлений центрального аппарата спецслужбы;



✅ начальника управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией в Хатлонской области и его заместителей, главу отдела Агентства по государственному финансовому контролю в городах и районах Кулябской зоны и руководителя Управления контроля хозяйствующих субъектов, инвестиционных проектов Агентства по поручению Президента страны;



✅ руководителей нескольких управлений Агентства по контролю за наркотиками.



Вместе с тем, министру обороны Таджикистана и командующему Пограничными войсками ГКНБ поручено освободить от занимаемой должности командиров войсковых частей, допустивших недочеты и нарушения закона. Президент также приказал оборонному ведомству и спецслужбе принять меры по устранению неуставных отношений в рядах Вооруженных сил и в течение десяти дней отчитаться о результатах в письменном виде.