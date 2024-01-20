За избиение солдат задержаны 3 командира КырАрмии

10:23 22.01.2024

За избиение солдат задержаны 3 командира воинской части Минобороны

В ходе проверки Военная прокуратура установила факты насилия, совершенные со стороны ответственных должностных лиц одной из воинских частей Министерства обороны в отношении военнослужащих.



Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138 Уголовного кодекса (Истязание).



В рамках уголовного дела задержаны 3 командира воинской части.



В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются другие ответственные лица, причастные к преступлению.