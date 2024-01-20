Учителей туркменских школ обязали скидываться на новые портреты руководства республики

10:34 22.01.2024

Учителя школ Балканского велаята (области) Туркменистана пожаловались на то, что их под угрозой увольнения заставляют сдавать деньги на покупку новых портретов президента страны Сердара Бердымухамедова и его отца, занимающего пост спикера Халк Маслахаты (парламента). Об этом сообщает "Азатлык" (региональное бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) со ссылкой на свои источники в республике.



Кроме обновленных фото руководителей Туркменистана от преподавателей требуют приобрести плакаты, на которых написан лозунг 2024 года - строка из стихотворения экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, а также книгу действующего президента.



Как рассказали педагоги, каждого из них обязали сдать:



- 25 манатов ($7 по госкурсу или чуть больше $1 по курсу черного рынка) на плакаты;



- 65 манатов ($18,5 или $3) на портреты;



- 148 манатов ($42 или $7,5) на книгу.



По словам преподавателей, эти траты серьезно бьют по семейному бюджету. Поэтому учителя вынуждены в свою очередь собирать деньги со школьников - по 10 манатов (около $3 или $0,5) с человека.



Источник радиостанции рассказал, что работает в школе не на полную ставку и получает 1800 манатов ($515 или $90 на черном рынке). По словам педагога, его жена безработная, а семья воспитывает троих детей. С учетом дорогих продуктов питания, туркменистанцы с трудом сводят концы с концами. Поэтому учитель крайне недоволен навязанными "сверху" дополнительными расходами.



При этом на сбор средств отвели определенные сроки, а директора школ просят подчиненных "найти деньги где угодно", даже если придется брать в долг под проценты. В противном случае, предупреждают руководители образовательных учреждений, учителям придется писать заявления об увольнении по собственному желанию.



ℹ️ Поборы с бюджетников - обычное дело в Туркменистане. Известно, что с них "вымогают" деньги на различные нужды, например, на охрану окружающей среды, помощь в период хлопковой кампании, покупку велосипедов и прочее.



В стране традиционно перед новым годом провозглашают лозунг года. В этот раз им стала фраза из стихотворения Гурбангулы Бердымухамедова, которая переводится на русский язык как "Кладезь разума Махтумкули Фраги" (Махтумкули - поэт, философ, классик туркменской литературы. - Прим. "Ферганы").



Финансовая нагрузка на бюджетников в 2024 году возросла из-за того, что президент Сердар Бердымухамедов написал свою первую книгу "Молодежь - опора Родины" и на новых портретах глава государства и его отец позируют с этим изданием в руках.