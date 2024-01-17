 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.01.2024
12:17  За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар
12:15  Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? Части 1 и 2
12:10  В ЕС испугались изоляционизма США в случае переизбрания Трампа, - Макс Гастингс
11:43  Белые мужчины не хотят служить в Британской армии, - Роберт Кларк
11:39  Т-55 снова в строю. Проверенный советский танк легко адаптируется к новым реалиям
10:34  Учителей туркменских школ обязали скидываться на новые портреты руководства республики
10:29  Как реорганизовать диаспоры, - Игорь Караулов

10:23  За избиение солдат задержаны 3 командира КырАрмии
10:02  Рахмон на треть сократил штат гаишников и уволил ряд силовиков Хатлонской области
08:49  Фермеры готовы завалить Париж навозом
08:46  Юаневое разнообразие. Какой доход приносят инструменты в китайской валюте, - Къ
08:43  РосРегионы продолжают вытеснять гастарбайтеров, - НГ
08:33  Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии. Это одно из последствий войны в Украине
08:30  Кто и когда решил, что "независимые" СМИ и есть совесть кыргызской нации? - Канат Кожоев
08:14  В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
08:10  Губернатор Флориды Десантис (основной "республиканский" соперник Трампа) снимается с президентской гонки
08:06  Как надо работать. Израиль нанес удар по столице Сирии, убит командир разведслужбы спецназа иранской КСИР генерал Юсеф Омид Заде
08:03  Чтобы добить гегемонию Запада, надо избавиться от западничества, - Александр Тюрин
07:57  КазСпорт-24: Разброд, шатание и игнорирование. Ч. 2.., - Е.Косенко
07:04  Женщинам в Таджикистане разрешили работать взрывниками и битумщиками
06:43  Запад блефанул... Унылые военные перспективы Киева, - Андрей Школьников
06:19  Огненное кольцо Нетаньяху, - Ст.Тарасов
06:07  Бомбить Сомали? Пропавших у берегов Африки спецназовцев ("морских котиков") ВМС США обнаружили мертвыми
00:03  Трамп оказывает влияние на геополитику, еще даже не став президентом, - Грэм Эллисон
00:00  Грузия пытается найти в Пекине нового "Большого брата", - А.Аваков
Воскресенье, 21.01.2024
22:24  Такая долгая война... Нетаньяху отказался прекращать бои в Газе в обмен на заложников
21:02  Бандеровцы ударили артой по рынку в Донецке: 27 погибших
19:38  Обсуждавшиеся планы депортации беженцев в Германии вызвали массовые демонстрации, - МК
19:35  Четверо (из 6-ти) россиян из разбившегося в Афгане самолета - выжили!
12:23  Ливермор. Эксперимент по ядерному синтезу завершился успехом. Перспектива получения нескончаемого источника энергии становится реальнее
12:19  Путин на Крещение залез в прорубь
12:13  Бенгальских мигрантов-рохинджа гонят из Индонезии, - НГ
11:52  Российский газпромовский бизнес-джет, летевший из Гоа в Ташкент, разбился в Афганистане
10:34  Сгорела до тла Абхазская национальная картинная галерея
10:32  РосАрмия выбила бандеровцев из Богдановки
10:29  В Британии выставят на аукцион вставную челюсть Черчилля
10:15  Давос-2024: локомотив многополярности vs тупик глобализма, - Вл.Павленко
10:11  Российский газ будет продаваться миру через Турцию, - Барыш Шимшек
10:10  Что означает кадровая чехарда киевских нацистских силовиков?
10:04  Пять причин необратимости американского упадка, - Майра Адамс
02:09  Экс-зампред ВерхСуда Робахон Махмудова возглавила узбекистанскую партию "Адолат-Справедливость"
02:02  Пришла Китайская эпоха: чем хороша игра Three Kingdoms Zhao Yun
01:30  Йемен готов "вбомбить" США и Европу в каменный век, - С.Ищенко
00:37  Очередная Узб-реформа: Министерство молодежной политики и спорта разделено, Агентство молодежи переходит в Кабмин
00:36  Во что играют "йеменские музыканты", атакуя суда - но не собираясь их топить
00:32  "Цифровая война" будущего: Китайцы создали неуязвимый комплекс РЭБ
00:22  В.И. Ленин об империализме. Насколько это актуально сегодня?
00:18  В школах Белоруссии официально введен предмет-факультатив "допрос англо-язычных пленных"
00:00  Смена часового пояса в Казахстане: принято окончательное решение
Суббота, 20.01.2024
21:17  Владельцы танкеров начали подготовку к затяжному кризису в Красном море
20:09  20-ть шиитских? ракет прилетели в американскую базу Айн-аль-Асад в Ираке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Т-55 снова в строю. Проверенный советский танк легко адаптируется к новым реалиямТ-55 снова в строю. Проверенный советский танк легко адаптируется к новым реалиям
11:39 22.01.2024

Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. А конструкторы?

Александр Широкорад

Начну с вопроса к генералам и конструкторам танков: смотрели ли вы телевизор последние 13 лет? В 2011 году началась война в Сирии. Основные сражения разворачивались в мегаполисах.

Площадь города Алеппо - 190 кв. км. 40% жилой застройки были захвачены боевиками. Бои за Алеппо шли четыре года - с 2012-го по 2016-й.

15 июля 2012-го боевики начали наступление на Дамаск. Однако к 4 августа правительственные войска их выбили. В апреле 2014-го боевики вновь захватили несколько пригородов Дамаска. Контролировали 5 больших анклавов. Центральные районы города оказались под минометным огнем террористов. Лишь 28 мая 2018-го правительственным войскам удалось взять Дамаск под полный контроль.

С 2014 года главные сражения на Украине проходили в Донецкой агломерации, то есть в зоне сплошной застройки площадью 36×55 км. Для понимания: граница между Донецком и Макеевкой проходит по жилой улице.

В обеих войнах тысячами применялись разведывательные и ударные дроны. А наши генералы и конструкторы уже 60(!) лет зациклились на гладкоствольных пушках, маломощных осколочно-фугасных снарядах, вспомним пальбу в октябре 1993-го по Белому дому в Москве. Максимальный угол возвышения - 15°. В танке - одна радиостанция для связи с командиром роты. Больше не положено!

Нет, были и сомнения. Конструкторы Пермского завода в конце 1980-х спроектировали мощную 152-мм гладкоствольную пушку ЛП-83. Опытный образец изготовили в первой половине 1990-го и установили на "объект 292". Это был модернизированный Т-80БВ, изготовленный в 1986-м на Кировском заводе в Ленинграде.

Штатная башня со 125-мм пушкой 2А46М-1 была снята и заменена новой башней со 152-мм гладкоствольной ЛП-83. Работы по ее установке завершились к ноябрю 1990-го. А в следующем году "объект 292" успешно прошел заводские испытания со стрельбой на полигоне Ржевка под Ленинградом.

В итоге было выявлено значительное превосходство 152-мм пушки по сравнению с основной 125-мм 2А46. Особенно это касалось увеличения в полтора раза импульса выстрела при примерно равном откате орудия. Что позволяло без существенных доработок устанавливать пушку на танки Т-80БВ и значительно повысить их огневую мощь.

Основные аргументы противников 152-мм гладкоствольных пушек: уменьшение боекомплекта, некоторое снижение скорострельности, а главное - отсутствие для них достаточного количества снарядов. В то время как 125-мм калибра немеряно.

Вес взрывчатого вещества в 125-мм снаряде 3ОФ26 - 3,4 кг, а в 152-мм осколочно-фугасном 3ОФ45 от гаубицы "Мста" - 7,65 кг, то есть в 2,25 раза больше. При этом сегодня артиллерийские склады забиты 152-мм осколочно-фугасными снарядами.

Выход очевиден. Следует ставить в танк 152-мм нарезной (!) ствол 2А65 от гаубицы "Мста" и по возможности сделать его по установочным частям взаимозаменяемым со 125-мм гладкоствольными пушками.

Целесообразно увеличить максимальный угол возвышения 152-мм танковых орудий, как минимум, до 35° для стрельбы с закрытых позиций, в городах и промзоне. Заряжание их, естественно, будет раздельно-гильзовое. И тут надо предусмотреть возможность автоматического переключения на подачу уменьшенных зарядов, что обеспечит возможность навесной стрельбы.

А как насчет бронепробиваемости 152-мм пушек? Хорошо бы посадить противников шестидюймовок в Т-90 и долбануть по нему с двух километров 152-мм осколочно-фугасным снарядом. Интересно, что этим господам потребуется - реанимация или сразу морг?

Сейчас на Украине танковые дуэли стали редкими, атаки по 20−100 машин, как в 1941-1945 годах, вообще не наблюдаются. Российские и украинские ОБТ превратились в самоходки ближнего боя на дистанция 1−10 км. Танки ведут огонь с открытых, а чаще с закрытых позиций. Эх, записать бы, что говорят наводчики-операторы об угле возвышения в 15 градусов!

Танку, ведущему огонь с закрытой позиции, необходим собственный разведывательный дрон. Сейчас ни для такого БПЛА, ни - тем более - для его оператора просто нет места. А ведь еще должна быть предусмотрена возможность зарядки батареи, отсек для хранения запасного БПЛА и т. д., и т. п.

То есть единственный оператор дрона, который теоретически может помочь танкистам - внешний, и сидеть он будет на радиоканале. Это тоже проблема, так как радиостанции на наших Т-72Б3, Т-80 и даже Т-90 толком ни с чем не совместимы, кроме других танков.

Это стало ясно до СВО. И в Т-14 "Армата" был предусмотрен собственный БПЛА "Птеродактиль". Кстати, несколько разведывательных и ударных дронов помещены за броней на опытном танке "Пантера" FK51 фирмы "Рейнметалл". Но в СВО пока участвуют единицы "Армат", а появление на Украине единичных "Пантер" возможно не ранее второй половины 2024 года.

Почему наши историки умалчивают о том, что грандиозный танковый погром 1941 года произошел не в последнюю очередь из-за того, что у немцев все "панцекампфрвагены" были радиофицированы? А у нас командиры из своих машин флажками махали. Мало того, у немцев были командирские танки. Причем, в 1939-1942 годах на них танках не было … пушки. Ее имитировал деревянный макет, а вооружение командирского танка составлял один пулемет.

В боевом отделении немецкого Т-III устанавливали четыре (!) радиостанции и стол для топографических карт, а также дополнительные приборы наблюдения. А на некоторых таких танках имелись и шифровальные машины "Энигма". Экипаж командирского Т-III насчитывал 5 человек: командир, штабной офицер, два радиста и механик-водитель.

Почему бы не создать командирский танк для СВО? Понятно, что при нашем долгострое его проектирование, изготовление и испытания займут несколько лет. Да и заводы-производители загружены заказами на линейные танки.

Но ведь можно взять со складов старые добрые Т-62 или даже Т-55? Снять с танка башню и приварить к корпусу здоровенную рубку. Установить навигационное оборудование, связь с GPS, а, может, даже с разведывательными спутниками. А главное, разместить пусковые установки для дронов: разведывательных, камикадзе, а в перспективе - и перехватчиков вражеских БПЛА. Для пушки места не осталось? Обойдемся без нее.

БПЛА-разведчики будут вести наблюдение за местностью в интересах как командирского, так и линейных танков. Дроны-камикадзе обеспечат самооборону командирского танка и поддержку линейные машин.

Итак, шасси для командирских танков уже есть в достаточном количестве, аппаратура связи - тоже. Дроны и пусковые установки к ним - в наличии. В чем дело? В бронированной рубке?

Аналогичная ситуация сложилась в конце 1942-го. Были в наличие тяжелые танки КВ-1С и 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20. И 4 января 1943 года вышло Постановление ГКО № 2692 о создании 152-мм тяжелой самоходной установки СУ-152. А 24 января, то есть через 20 дней, было закончено изготовление первого образца самоходки.

Так почему бы сейчас, действуя "методом кнута и пряника", не заставить конструкторов сделать командирский танк если не за месяц, то хотя бы за три?!

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705912740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент поддержал предложение Президента о направлении миротворцев для участия в миссиях ООН
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклимата сферы информатизации
- Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по вопросам модернизации экономики
- Внешняя политика Казахстана в 2024 году. Защита многовекторности
- В Казахстане качественно нарастят количество инвестпроектов в энергетике и других отраслях
- Кадровые перестановки
- Что происходит в сфере казахстанского спорта и какие перспективы ожидаются в наступившем году? Часть 2
- О снижении базовой ставки до 15,25%
- Наука и производство: костанайскую породу лошадей возрождают в РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  