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Белые мужчины не хотят служить в Британской армии, - Роберт Кларк
11:43 22.01.2024

The Telegraph UK
Великобритания

Белые мужчины не хотят воевать за страну, которая их унижает
The Telegraph: система рекрутинга британских вооруженных сил находится в кризисе

Если в армию не идут служить представители крупнейшей демографической группы, проблему с недобором решить не удастся, пишет автор статьи для The Telegraph. Он напоминает: квоты для женщин и представителей этнических меньшинств, вводимые в угоду политкорректности, напрямую вредят боеспособности вооруженных сил.

Позвольте я начну с того, что сразу же изложу свою точку зрения как можно яснее. Для боеспособности армии нет ничего хуже, чем ситуация, когда вместо вербовки и призыва командование занимается социальной инженерией.

Недавно мы писали о том, что в приток белых новобранцев в армию США резко сократился. По данным сайта Military.com, армия не добрала до целевого показателя в 65 000 военнослужащих целых 10 000 человек.

Число белых новобранцев упало с 44 042 в 2018 году до всего лишь 25 070 в 2023 году, а доля - с 56,4% в 2018 году до всего лишь 44%. При этом, согласно переписи населения США за 2022 год, белые составляют почти 59% населения страны. А поскольку женщин в вооруженных силах лишь 17%, кадровый кризис в первую очередь касается белых мужчин.

Очевидно, система вербовки где-то сбоит - поставленные цели по комплектованию личным составом не выполняются, а крупнейшая этническая группа не дает достаточно кадров.

В столь же удручающей ситуации оказались и Вооруженные силы Великобритании. При этом при постоянном недоборе их главный приоритет почему-то не в том, чтобы пополнить ряды, а в том, чтобы привлечь как можно больше небелых и женщин.

Недобор - это еще полбеды. Хуже всего - политически ангажированные и глубоко ошибочные квоты. На прошлой неделе министр обороны Грант Шэппс заявил, что решением кадровой проблемы в войсках станут женщины - будто еще один непродуманный и спорный шаг поможет решить этот наболевший вопрос.

Это всего лишь последняя из целого ряда мер, призванных насадить в британской армии уравниловку (формально это называется "равенство результатов"). Лучше всего эту политкорректную программу иллюстрирует позорное кадровое фиаско Королевских ВВС в 2022 году, когда выяснилось, что женщины и представители этнических меньшинств получили при отборе приоритет над белыми мужчинами - независимо от пригодности к службе.

Есть веские основания полагать, что это нарушение трудового законодательства - и, следовательно, может считаться противоправным деянием. Тогдашний глава Королевских ВВС сэр Майк Вигстон счастливо избежал всяких пересудов, хотя после попыток отстоять эту сумасбродную и позорную политику его репутация оказалась закономерно подмочена. Его преемник сэр Ричард Найтон принес извинения.

Мне неловко объяснять это читателю, но уравниловка в столь важном деле, как национальная оборона - отнюдь не решение кадрового кризиса. Нужно срочно решать проблему с жильем для военных и улучшить условия их проживания. Кроме того, министерство обороны должно разорвать контракты с недобросовестными поставщиками и передать их более эффективным подрядчикам.

Заработная плата должна вырасти - как минимум до среднего по государственному сектору уровня, если не существенно выше, учитывая, какой от военных требуется набор навыков и с какими рисками сопряжена их служба ради нашей безопасности. Правительство должно предложить этим людям больше и создать условия труда, более соответствующие запросам сегодняшнего общества, не забывая при этом сохранять и укреплять боевую мощь армии.

В нашем социуме назрели и куда более глубинные проблемы. Уже давно в нем орудуют апологеты критической расовой теории и положительной дискриминации под лозунгом равноправия. Все группы получили приоритет над одной, которую, наоборот, провозгласили ущербной. Белая кожа считается серьезным недостатком, особенно когда речь идет о повышении по службе или карьерной лестнице (как мы недавно видели на примере Королевских ВВС).

Еще один пример из британской жизни - недавний эпизод с телеканалом Channel 4, когда разгорелись протесты против назначения пяти новых директоров, четверо из которых оказались белыми. Противники сочли, что это чересчур, хотя чуть выше 80% британцев - белые. Похожий пример из США - недавний случай с бухгалтерской фирмой PWC, которая, пусть и с опозданием, но разрешила белым подавать заявки на стажировку.

Поэтому едва ли удивительно, что белая молодежь не горит желанием рисковать жизнью, защищая общество, которое ее унижает и винит во всех бедах и исторических несправедливостях, к которым она не имеет никакого отношения.

Недавно Верховный суд США постановил прекратить положительную дискриминацию в сфере высшего образования. Так вот - ее пора свернуть и в других областях.

Автор статьи: Роберт Кларк - научный сотрудник Йорктаунского института в Вашингтоне. В прошлом - военнослужащий британской армии.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705912980


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