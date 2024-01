Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? Части 1 и 2

12:15 22.01.2024 21.01.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? (I)



Венгерская газета Magyar Nemzet продолжает серию публикаций о подрывных действиях соросовской организации Action for Democracy (A4D), целью которой является свержение правительства Виктора Орбана, отстаивающего национальные интересы Венгрии.



В новом цикле статей рассказывается о том, что из себя представляют лидеры этой организации, кто за ними стоит и чего они добиваются на самом деле.



Одна из самых одиозных персон в консультативном совете A4D – некая Кэти Мартон. Трижды замужем: первый раз за знаменитым банкиром, второй – за знаменитым журналистом, а в третий – аж за знаменитым политиком, помощником госсекретаря США Ричардом Холбруком. Можно предположить, что об обустройстве ее личной жизни трепетно заботился Джордж Сорос, который быстро заприметил талантливую эмигрантку из Венгрии и ввел ее в ближний круг либерального истеблишмента.



"74-летняя Мартон является членом международного консультативного совета американской организации Action for Democracy, которая стала ключевым игроком в получающей долларовые гранты венгерской левой оппозиции. Эта организация, возглавляемая Дэвидом Кораньи, вмешалась в венгерские выборы 2022 года (венгерские спецслужбы сочли это угрозой национальной безопасности)",

– пишет Magyar Nemzet.



Эта уроженка Будапешта в ходе своего выступления на Будапештском форуме A4D в 2022 году заявила, что в результате правления премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии теперь живет "глупое, невежественное общество" и что Орбан, которого она знает с 1989 года, должен отказаться от своей "дружбы с Россией", поскольку она невыгодна западному миру.



Борьбу Виктора Орбана с клиентелой Джорджа Сороса Кэти Мартон сравнивает с преследованиями евреев и "разгулом коммунистов" и упрекает его, помимо прочего, в гомофобии.



Кэти Мартон выросла в семье венгерских евреев, ее родители были журналистами, корреспондентами американского агентства UPI. С детства Кэти ни в чем не нуждалась. В своих мемуарах под названием "Враг народа" она пишет: "В то время, когда в Венгрии было не более двух тысяч легковых автомобилей, мои родители разъезжали на "Студебеккере" с открытым верхом. Они как будто ехали в золотой карете... Мы с сестрой чувствовали себя принцессами в нашем белом открытом "Студебеккере", пока серая толпа ждала на тротуаре ветхих автобусов, извергающих черный дым".



И добавляет замечание, которое характеризует ее с весьма специфической стороны: "Для меня было почти самоочевидным, что интеллектуальная семья среднего класса из Будапешта, которая придавала большое значение образованию своих детей, могла быть только еврейской".



Мартон с умилением пишет, что ее мать не раз повторяла: "Наша одежда, наш образ жизни, наши друзья и наша работа – только западные".



Общались Мартоны почти исключительно с американскими дипломатами. Однако, судя по тому, что ее родители отсидели в тюрьме пару лет по обвинению в шпионаже в пользу США, эти дипломаты были зачастую "в штатском".



В 1956 году семейство Мартонов эмигрировало в Америку, где юная Кэти Мартон "попала в мир своих грез" и легко поднялась на вершину социальной пирамиды.



"Источник в Вашингтоне, знающий ее лично, но пожелавший остаться анонимным, описал ее как социальное существо с хорошими интеллектуальными способностями и способностью создавать отношения [выйти три раза замуж за звезд истеблишмента – это вам не мелочь по карманам тырить] даже в пожилом возрасте, которое после эмиграции своей семьи вписалось в американскую элиту как нож в масло",

– пишет газета Magyar Nemzet, возмущаясь тем, что Кэти Мартон не понимает, что, помимо фашизма, коммунизма и прислуживания Америке, может быть еще и венгерский национальный путь, за который уже десять лет подряд голосует большинство венгров.



Да все она понимает. Просто у нее такая работа – служить Америке, даже если это губительно для ее родной Венгрии. Хотя настоящая родина таких, как она, – соросландия.



Вторая статья антисоросовского цикла Magyar Nemzet посвящена еще одному члену консультативного совета A4D, широко известному 71-летнему профессору Стэнфордского университета Фрэнсису Фукуяме.



"Разве не странно, что американский политический философ японского происхождения, не имеющий никаких связей с нашей страной, живет в девяти часовых поясах от Венгрии и постоянно испытывает потребность высказать свое мнение в венгерских и европейских делах и представить свои взгляды в основанном Соросом Центрально-Европейском университете в Вене?" – пишет Magyar Nemzet, добавляя, что после того как высказанная в конце 80-х Фукуямой, который в то время работал в Rand Corporation, концепция конца истории с треском провалилась, тот не смирился с этим и продолжает борьбу за победу либерализма во всем мире, в том числе и в Венгрии.



По данным венгерской разведки, Фукуяма по-прежнему сотрудничает с Rand Corporation, которая "является центральным аналитическим центром подпольной власти, самым важным американским сервером Тавистокского института, и ее основная функция – распространение методов "промывания мозгов"".



Лондонский Тавистокский институт человеческих отношений был создан на базе Тавистокской клиники в Лондоне в 1946 году при финансовой поддержке Фонда Рокфеллера. Уильям Энгдаль пишет: "После Первой мировой войны британские вооруженные силы создали Институт "Тависток" как орган психологической войны. Институт получил свое имя от герцога Бедфорда, маркиза Тавистокского, который в 1921 году пожертвовал Институту здание, чтобы тот мог изучать эффект контузии на британских солдатах, которые пережили Первую мировую войну. Цель состояла не в том, чтобы помочь травмированным солдатам, а в том, чтобы установить "предел прочности" человека в условиях стресса. Программа проводилась под руководством британского Армейского бюро психологической войны. Какое-то время с Институтом "Тависток" работал над психоаналитическими методами, применяемыми к отдельным людям и к большим группам, Зигмунд Фрейд. После Второй мировой войны к финансированию Института "Тависток" приступил Фонд Рокфеллера, который на самом деле ставил цель перенесения программы Института в Соединенные Штаты и ее адаптации к зарождающейся там деятельности в области психологической войны… Задача состояла в том, чтобы применять "в мирных условиях тот раздел социальной психиатрии, который развивался в армии при условиях войны". "Тависток" немедленно начал работу в Соединенных Штатах, послав в 1945 году в Массачусетский технологический институт своего ведущего исследователя урожденного немца психолога Курта Левина, чтобы основать Исследовательский центр групповой динамики. Левин интересовался научными исследованиями процессов, которые влияют на людей в групповых ситуациях, и получил широкую известность как основатель "социальной психологии". После смерти Левина Центр в 1948 году был перенесен в Университет Мичигана, где стал Институтом социальных исследований. В следующие два десятилетия работа Института "Тависток" сведет воедино традиционные психологические представления о социальных группах и социальной динамике, чтобы усовершенствовать методы социальной манипуляции. В мае 1968 года озарение Фреда Эмери о "роящихся" толпах получило подтверждение в течение массовых студенческих восстаний в Париже. Тысячи "роящихся подростков" превратились в движение миллионов, пошатнув французское правительство и в конечном счете свергнув президента Шарля де Голля. Этот спонтанный всплеск был тщательно изучен Институтом "Тависток" и различными американскими спецслужбами на предмет определения методов, схем и тактики, которые будут разрабатываться и осуществляться американским разведывательным ведомством в последующие три с половиной десятилетия".



Фукуяма, получивший докторскую степень в Гарварде, также подвизался в Университете Джона Хопкинса в Вашингтоне, где встречался с Дэвидом Кораньи, главой A4D, и бывшим прозападным премьер-министром Венгрии Гордоном Байнаи. "Фукуяма также связан с американским Национальным фондом за демократию (NED), важным плацдармом для пропаганды американской внешней политики в Европе: он был членом правления Фонда и членом совета на одном из его форумов. По сути, NED является официальным представительством ЦРУ за границей", – отмечает Magyar Nemzet.



"Венгрия как образец нелиберальной демократии постоянно присутствует в мыслях Фукуямы, который опасается, что наша страна может быть образцом для других государств. Недавно он заявил, что он не понимает, как наша страна все еще может быть членом Евросоюза, хотя, по его словам, Украина на данный момент является гораздо более демократической страной, чем Венгрия. В более раннем интервью Szabad Europa он объяснил, что Венгрия – пример регресса",

– пишет издание.



Пытаясь сохранить лицо, Фукуяма как-то сказал, что "политические системы не только движутся вперед, но и могут пойти по пути упадка – это настоящая проблема [также] в Соединенных Штатах". Будучи упертым либералом, он в 2015 году написал, что "нелиберальные демократии исчезнут в течение десятилетия", и снова осрамился.



Опасаясь, что правительство Орбана останется у власти в течение длительного времени, Фукуяма глубоко углубился в историю Венгрии в своей книге "Истоки политического порядка", которая также была опубликована на венгерском языке.



Сегодня организация A4D, основанная при участии Фукуямы, поддерживает "социальные силы", стоящие за оппозицией правым правительствам не только в Венгрии, но и в других странах мира, называя эти страны "государствами поля боя". "Государствами поля боя", по версии A4D, теперь являются Бразилия, Польша, Венгрия и Италия.



"Сравнительно редко ученый становится всемирно известным благодаря теории, которая опровергнута. Но у тайной власти другие правила игры. Фукуяма остается кумиром либералов и продолжает битву за тождество либерализма во все мире".



*****



22.01.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? (II)



Продолжаем серию публикаций по мотивам расследований венгерской газетой Magyar Nemzet подрывных действий соросовской организации Action for Democracy (A4D).



Самая загадочная фигура среди членов консультативного совета A4D – это профессор Университета Джона Хопкинса Чарльз Гати.



В 50-е годы многообещающий молодой стажер отдела культуры Magyar Nemzet прославлял советский кинематограф, но уехал в США после событий 1956 года.



Недавно Гати исполнилось 90 лет, но он полон сил и брызжет ненавистью к сегодняшней Венгрии, которую он в недавнем выступлении в основанном Соросом Центрально-Европейском университете сравнил с фашистским режимом Хорти. Однако, когда венгерский репортер спросил его, кто финансирует A4D, Гати резко оборвал его: "Ты не можешь спрашивать меня о таких глупостях!"



Гати умеет хранить секреты американских спецслужб, к которым он близок настолько, насколько это возможно. Его супруга, Тоби Гати, в 90-е годы была специальным помощником старшего директора по России, Украине и странам Евразии Совета национальной безопасности США, а затем помощником госсекретаря США по разведке.



С 1970 по 1986 год Гати преподавал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. "Здесь он подружился и вступил в тесные рабочие отношения со Збигневом Бжезинским, одним из самых влиятельных стратегов американской внешней политики и бывшим советником по национальной безопасности. В 1993-94 годах Гати работал старшим советником по Европе и России в отделе планирования Госдепартамента США, и его работа была сосредоточена на расширении НАТО".



Будучи профессором Университета Джонса Хопкинса, Гати присутствовал 19 ноября 2009 года на организованном ЦРУ и Управлением разведки Госдепа США однодневном симпозиуме под Вашингтоном (о чем свидетельствует обмен электронными письмами) по Центральной Европе.



Присутствовали там также глава A4D Дэвид Кораньи и бывший премьер-министр Венгрии Гордон Байнаи. Там был профессор-исследователь Гати, а также глава русского отдела ЦРУ.



Обсуждалась в числе прочего ситуация в Венгрии, в частности возможность прихода к власти партии "Фидес" Виктора Орбана.



Гати был непримиримым противником "Фидес", считался одним из вдохновителей политической травли Виктора Орбана.



В августе 2014 года в журнале The American Interest вышла его статья The Mask Is Off ("Маска сброшена"), в которой супруг видной американской шпионки пишет, что "Виктор Орбан открыто отказался от демократии западного образца в пользу националистического авторитаризма путинской России": "Орбан сбросил свою демократическую маску. Ибо теперь он публично и с гордостью заявил о своем предпочтении "нелиберального государства". "Отходя от догм и идеологий, признанных в Западной Европе", Орбан заявил, что идеальное государство должно основываться вместо этого на том, что он назвал "национальными основами". Он не упомянул ни о разделении властей, ни о системе сдержек и противовесов, ни о свободе прессы, ни о правах меньшинств, но отметил, что либеральные демократии, как и в США, характеризуются коррупцией, беззаконием, сексом и наркотиками".



Речь включает в себя почти бессвязное излияние примитивных клише о Соединенных Штатах. Американцы, как отмечает Орбан, живут "в обществе, которое становится все менее и менее капиталистическим и все более и более феодальным". Он утверждает, что, по словам президента США, "Америку охватил цинизм". Ссылаясь на США, чьи законы он, похоже, не понимает или не хочет понимать, он высмеивает "демократическую" страну, где президенту объявлен импичмент, но он тем не менее остается у власти.



Чарльза Гати возмутило, что Виктор Орбан "восхищается эффективным государством Путина, является врагом банков, иностранных и отечественных, которые не находятся под контролем его правительства… Упоминает христианство как свой путеводный свет".



Самая главная опасность для Вашингтона, отметил Гати в своей статье, – "это растущая враждебность венгерского правительства к демократическим ценностям – свободе прессы, свободе религии, свободе деятельности гражданских групп".



В завершение своей алармистской статьи Гати призвал исключить Венгрию из Евросоюза.



В 2009 году Чарльз Гати так оценил свою карьеру: "Развитие моей жизни определялось не столько [его собственными] решениями, сколько определенными ситуациями. Это скорее серия совпадений".



"Действительно, чем больше мы углубляемся в историю его жизни, тем больше верим в совпадения", – отмечает Magyar Nemzet, цитируя известную поговорку комика Джима Керри, что "за каждым успешным мужчиной стоит женщина". И вправду, карьеру своего супруга обеспечила высокопоставленная американская шпионка Тоби Гати, которая в свое время отметилась в работе над докладом, авторы которого рассуждали о перспективе убийства российского президента.



56-летняя Эвелин Фаркаш – одна из самых молодых, но при этом одна из самых влиятельных членов консультативного совета A4D. В настоящее время она является исполнительным директором Института Маккейна в Вашингтоне, а в период с 2012 по 2015 год она занимала нешуточную должность заместителя министра обороны по России, Украине и Евразии в администрации Барака Обамы. В 2020 году Фаркаш пыталась избраться в Конгресс США по избирательному округу в Нью-Йорке, но не прошла праймериз Демократической партии. Она работала, помимо прочего, в Американском совете по международным отношениям и Немецком фонде Маршалла, а также в аппарате Сената США, отмечает Magyar Nemzet.



Отец Эвелин Фаркаш, Чарльз Фаркаш (Карой Фаркаш), иммигрировал в США в 1956 году. Десятилетия спустя он опубликовал свои мемуары под названием "Исчезнувшие у Дуная". Мемуары были хорошо приняты, и многие, в том числе президент Билл Клинтон, высоко оценили их.



Петер Марки-Зай, кандидат от оппозиции на пост премьер-министра в 2022 году, с треском проигравший Виктору Орбану, упомянул Фаркаш как своего близкого советника во время предвыборной кампании.



Когда начался военный конфликт на Украине, Марки-Зай заявил: "Я абсолютно не являюсь экспертом по этому вопросу, поэтому консультируюсь по этому поводу с другими экспертами, такими как бывший американский четырехзвездный генерал Уэсли Кларк и эксперт НАТО Эвелин Фаркаш".



Эвелин Фаркаш регулярно публикуется в рупоре американских спецслужб газете The Washington Post. Так, в 2019 году она призывала поддерживать Украину, "чтобы остановить Путина". Если Россия добьется успеха на Украине, Москва вновь прибегнет к военной агрессии. В конечном счете Россия может выступить против какой-нибудь страны НАТО… В 2020 году Фаркаш также инкриминировала России ни много ни мало вмешательство в президентские выборы в США.



В 2021 году в своей статье неуемная дама столь же бездоказательно обвинила Россию в "выплате вознаграждений за убийство солдат США в Афганистане" и потребовала отключить Россию от системы SWIFT.



Она также признала, что во время работы в Пентагоне ее подразделение "разработало несколько сценариев для президента Барака Обамы, которые были сосредоточены главным образом на том, чтобы с помощью тренировок и оборудования помочь армии Украины".



10 февраля 2016 года в своем докладе комиссии палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил во время слушаний "Взаимопонимание и сдерживание России: политика и стратегия США" она призвала "поднять для Путина цену, которую придется платить за его внешнеполитические амбиции".



"Пентагон должен прекратить закупки российских ракетных двигателей РД-180 и предоставить больше американского оружия европейским союзникам", – заявила Фаркаш.



"Министерство обороны больше не должно вести дела с Россией. Это означает, что никакие ракеты, используемые оборонной промышленностью США, не должны иметь российские [двигатели], и мы должны создать новый фонд иностранной военной помощи, чтобы помочь союзникам и партнерам по всей Европе и Афганистану перейти от российских вооружений к американским", – указала она.



Фаркаш также призвала к "настоящему военному сдерживанию" в Европе, включая развертывание авиационной бригады для поддержки боевой группы бронетанковой бригады США.



Фаркаш покинула Пентагон в октябре 2016 года, заявив, что подтолкнула администрацию Обамы занять более жесткую позицию в отношении России, включая предоставление оборонительного оружия Украине. Выступая в конгрессе, Фаркаш призвала "нарастить" военную помощь Украине, Грузии и Молдове.



Самым шокирующим заявлением Эвелин Фаркаш в отношении правительства Виктора Орбана Magyar Nemzet считает ее несогласие даже упоминать о правах этнических венгров за рубежами исторической родины.



"Однако, как известно, защита прав венгров за границей в повестке дня Венгрии является конституционным обязательством, а не простым актуальным политическим вопросом. Согласно конституции, помня о единстве единой венгерской нации, Венгрия несет ответственность за судьбу венгров, живущих за ее пределами, способствует выживанию и развитию их общин, поддерживает их усилия по сохранению венгерской принадлежности и обеспечению их индивидуальных и общественных прав",

– отмечает венгерская газета.



Впрочем, нет сомнения, что для таких глашатаев либеральной демократии западного образца, как Чарльз Гати и Эвелин Фаркаш, защита прав любых народов имеет значение лишь в случае ситуативного интереса к этой теме американских спецслужб.



(Окончание следует) Источник - Фонд стратегической культуры

