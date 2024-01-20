За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар

12:17 22.01.2024

Эмомали Рахмон отправился с государственным визитом в Катар



В первый же день визита - 21 января - он провел несколько встреч.



21 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с государственным визитом в Катар.



