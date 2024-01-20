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    Таджикистан   | 
За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар
12:17 22.01.2024

Эмомали Рахмон отправился с государственным визитом в Катар

В первый же день визита - 21 января - он провел несколько встреч.

21 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с государственным визитом в Катар.



В поездке главу республики сопровождают помощники по вопросам зарубежных связей и по экономическим вопросам, министры иностранных дел, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, энергетики и водных ресурсов, труда, миграции и занятости населения, культуры, финансов, сельского хозяйства, председатели Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, Национального банка, Комитета по чрезвычайным ситуациям и другие официальные лица.

В международном аэропорту Дохи главу Таджикистана встретили министр иностранных дел Катара доктор Мухаммад ибн Солех аль-Хулайфи и другие официальные лица.

В честь госвизита Эмомали Рахмона площадь аэропорта была украшена флагами обоих государств, размещены фотографии глав государств. С двух сторон которой был выстроен почетный караул.

Сразу по прибытию президент встретился с председателем Консультативного собрания Госсовета Катара Хасаном ибн Абдулло Аль-Ганимом.

Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентских связей, в частности, в создании правовой основы межгосударственных отношений двух стран в различных сферах.

Также обсуждены расширение экономических и торговых отношений, привлечение инвестиций Катара и участие катарских государственных и частных компаний в таджикскую экономику, укрепления связей в гуманитарных и культурных направлениях.

Затем состоялась встреча Эмомали Рахмон с председателем Ассоциации предпринимателей Катара и председателем Совета управляющих группы компаний "Фейсал Холдинг" шейхом Фейсалом бин Касимом Аль Тани.

В рамках обсуждения развития торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами, важным фактором были названы проведение торгово-экономических форумов и создание "Совместного экономического и инвестиционного фонда".

Стороны говорили также о возможностях и потенциале Таджикистана в приоритетных направлениях промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, транзитных дорог и туристического сектора.

Эмомали Рахмон также встретился с руководителем сектора инвестиций компании "Диери Катар" Ахмадом Мухаммадом Тайибом.

Стороны обсудили дальнейшую реализацию проекта "Диери Душанбе" в таджикской столице и других объектов.

Было подчеркнуто, что с учетом улучшения социально-экономического положения растет спрос населения страны на современную инфраструктуру, в том числе на жилье и современные крупные торговые центры.

Поэтому привлечение капитала катарской компании для строительства социальных объектов и развития туристической инфраструктуры Таджикистана Было сочтено выгодным.

С исполнительным директором Катарсокого Фонда развития Халифой бин Джосимом Аль-Кувори глава Таджикистана говорил о гидроэнергетических возможностях и мощностях Таджикистана и их использовании в интересах обоих государств.

Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан уделяет особое внимание развитию и расширению отношений с Катаром в сферах промышленности и энергетики.

С учетом огромных ресурсов Таджикистана катарской стороне было предложено внести свой вклад в реализацию важных проектов отрасли на благо двух государств.

Далее Эмомали Рахмон провел встречу с председателем совета директоров энергетической компании "Небрас" Мухаммадом Насиром Аль Хаджири.

Глава Таджикистана назвал эту встречу важной для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, и призвал катарскую сторону изучить возможности инвестирования в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

21 января Эмомали Рахмон в рамках госвизита также встретился с председателем сектора инвестиций Государственного инвестиционного Фонда Катара Шейхом Файсалом Ибн Тани аль Тани.

Глава Таджикистана назвал Катар одним из важных торгово-экономических и инвестиционных партнеров республики.

Стороны обсудили вопросы использования огромного транзитного потенциала Таджикистана в Евразийском регионе, возобновляемой энергии, сотрудничества в области промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых.

Было признано целесообразным для обеих сторон капиталовложение катарской стороны в работу по созданию оптовых и логистических распределительных центров по переработке, закупке и экспорту сельскохозяйственной продукции в Катар.

Также в ходе встречи было предложено создать "Совместный экономический и инвестиционный фонд" с целью финансирования приоритетных проектов Республики Таджикистан.

Источник - Азия-Плюс
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