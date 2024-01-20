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|За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар
12:17 22.01.2024
Эмомали Рахмон отправился с государственным визитом в Катар
В первый же день визита - 21 января - он провел несколько встреч.
21 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправился с государственным визитом в Катар.
В поездке главу республики сопровождают помощники по вопросам зарубежных связей и по экономическим вопросам, министры иностранных дел, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, энергетики и водных ресурсов, труда, миграции и занятости населения, культуры, финансов, сельского хозяйства, председатели Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, Национального банка, Комитета по чрезвычайным ситуациям и другие официальные лица.
В международном аэропорту Дохи главу Таджикистана встретили министр иностранных дел Катара доктор Мухаммад ибн Солех аль-Хулайфи и другие официальные лица.
В честь госвизита Эмомали Рахмона площадь аэропорта была украшена флагами обоих государств, размещены фотографии глав государств. С двух сторон которой был выстроен почетный караул.
Сразу по прибытию президент встретился с председателем Консультативного собрания Госсовета Катара Хасаном ибн Абдулло Аль-Ганимом.
Стороны обсудили вопросы расширения межпарламентских связей, в частности, в создании правовой основы межгосударственных отношений двух стран в различных сферах.
Также обсуждены расширение экономических и торговых отношений, привлечение инвестиций Катара и участие катарских государственных и частных компаний в таджикскую экономику, укрепления связей в гуманитарных и культурных направлениях.
Затем состоялась встреча Эмомали Рахмон с председателем Ассоциации предпринимателей Катара и председателем Совета управляющих группы компаний "Фейсал Холдинг" шейхом Фейсалом бин Касимом Аль Тани.
В рамках обсуждения развития торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами, важным фактором были названы проведение торгово-экономических форумов и создание "Совместного экономического и инвестиционного фонда".
Стороны говорили также о возможностях и потенциале Таджикистана в приоритетных направлениях промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, транзитных дорог и туристического сектора.
Эмомали Рахмон также встретился с руководителем сектора инвестиций компании "Диери Катар" Ахмадом Мухаммадом Тайибом.
Стороны обсудили дальнейшую реализацию проекта "Диери Душанбе" в таджикской столице и других объектов.
Было подчеркнуто, что с учетом улучшения социально-экономического положения растет спрос населения страны на современную инфраструктуру, в том числе на жилье и современные крупные торговые центры.
Поэтому привлечение капитала катарской компании для строительства социальных объектов и развития туристической инфраструктуры Таджикистана Было сочтено выгодным.
С исполнительным директором Катарсокого Фонда развития Халифой бин Джосимом Аль-Кувори глава Таджикистана говорил о гидроэнергетических возможностях и мощностях Таджикистана и их использовании в интересах обоих государств.
Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан уделяет особое внимание развитию и расширению отношений с Катаром в сферах промышленности и энергетики.
С учетом огромных ресурсов Таджикистана катарской стороне было предложено внести свой вклад в реализацию важных проектов отрасли на благо двух государств.
Далее Эмомали Рахмон провел встречу с председателем совета директоров энергетической компании "Небрас" Мухаммадом Насиром Аль Хаджири.
Глава Таджикистана назвал эту встречу важной для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, и призвал катарскую сторону изучить возможности инвестирования в производство электроэнергии из возобновляемых источников.
21 января Эмомали Рахмон в рамках госвизита также встретился с председателем сектора инвестиций Государственного инвестиционного Фонда Катара Шейхом Файсалом Ибн Тани аль Тани.
Глава Таджикистана назвал Катар одним из важных торгово-экономических и инвестиционных партнеров республики.
Стороны обсудили вопросы использования огромного транзитного потенциала Таджикистана в Евразийском регионе, возобновляемой энергии, сотрудничества в области промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых.
Было признано целесообразным для обеих сторон капиталовложение катарской стороны в работу по созданию оптовых и логистических распределительных центров по переработке, закупке и экспорту сельскохозяйственной продукции в Катар.
Также в ходе встречи было предложено создать "Совместный экономический и инвестиционный фонд" с целью финансирования приоритетных проектов Республики Таджикистан.