Среди убитых в Харькове рос-ракетой наемников оказался и сын французского генерала Дриона

21:41 22.01.2024

ВС РФ при ударе по Харькову уничтожили сына генерала армии Франции

Mash: Сын генерала армии Франции уничтожен ударом ВС РФ по наемникам в Харькове



Mash: Сын генерала армии Франции уничтожен ударом ВС РФ по наемникам в Харькове



Ударом российских военных по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове 16 января уничтожен сын бригадного генерала французской армии. Также ликвидирован его напарник - выходец из потомственной военной династии Франции. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственный источник.



По данным Telegram-канала, француза, ликвидированного высокоточным ударом, зовут Сабастьен Клод Реми Бенар. Он служил в бывшем колониальном пехотном полку Марокко в подразделении легкой бронетехники морской пехоты.



Его напарник - Алексис Дрион - сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. К украинской армии Алекс присоединился не позднее прошлого года. Он служил во 2-м батальоне Международного легиона.



Издание пишет также, что остальные 60 уничтоженных и около 20 раненых наемников - признанные активисты нацистских группировок Франции и других стран ЕС. Каждый из них проходил службу в армии и даже состоял в батальоне альпийских охотников.



Авторы: НИКОЛАЙ ТКАЧЕНКО