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Российская база в Армении была, есть и будет, - СП
22:44 22.01.2024

Юрий Светов: Российская база в Армении была, есть и будет
Политолог оценил заявление Макрона об оказании Еревану военной помощи

Павел Еськов
Материал комментируют:
Юрий Светов

В обращении к Вооруженным силам Франции, хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон заявил, что в текущем году "мы будем неустанно обеспечивать оборону наших заморских территорий и столкнемся с теми обязательствами, которые есть на нашей великой нации".

"Я воздержусь от перечисления подробностей. Я мог бы отметить Балканы, Армению, которые находятся в центре нашего внимания и […] укрепление нашей позиции и вынесение исторических решений, особенно в отношении Армении, о которой я только что упомянул", - приводит слова Макрона армянский портал "Мамул".

Общаясь со "Свободной Прессой", российский политолог и журналист Юрий Светов указал, что Париж ищет место, где он может себя проявить как один из ведущих мировых игроков.

- Францию в данный момент активно выдавливают из Африки, за что у Макрона огромная обида на Российскую Федерацию. И поэтому один из мотивов - взять реванш на Балканах, имеется в виду, оторвать Сербию от России, и на Южном Кавказе, с упором на Армению.

Тем более, что поведение руководства Армении - Никола Пашиняна и его окружения - как раз свидетельствует об их желании использовать Париж в качестве опоры в Евросоюзе и других международных организациях.

Мы должны вспомнить одно важное обстоятельство, что интеллигенция Армении и Грузии, еще во времена Российской Империи, ориентировалась на Францию - так сказать, "упиться в Париже" для представителей этой интеллигенции было верхом мечтаний. Они туда рвались и делали все, чтобы попасть. А потом, когда начался геноцид армян, Франция приютила у себя очень большое количество беженцев.

Во Франции мощная армянская диаспора, причем достаточно влиятельная во всех сферах жизни. Можно, например, вспомнить Шарля Азнавура - символ французского шансона с армянскими корнями. Есть и другие представители творческих структур, которые имеют корни в Армении.

Отсюда у Пашиняна представление, что он может опереться на диаспору, которая будет влиять на Париж. А у Франции большое желание вытеснить Россию и занять ее место на Южном Кавказе.

Вместе с тем, хочу обратить внимание, что это заявление достаточно серьезное. Нельзя исключать, что будет проделан тот же фокус, что и в Грузии, где шли конфликты между разными силами - с одной стороны, Михаил Саакашвили со своей партией, а с другой - Бидзина Иванишвили. А в результате президентом Грузии стала гражданка Франции Соломе Зурабишвили. И как она там себя ведет? Она всячески оттаскивает Грузию от каких-либо контактов с Россией, выступая с крайне враждебных позиций.

И я не исключаю, что сейчас во Франции могут искать какого-то человека, армянина по происхождению, прошедшего там обучение и тренировки во всякого рода европейских структурах, чтобы сделать его одним из руководителей Армении, который будет выполнять эту задачу.

"СП": На ваш взгляд, кто в ком больше заинтересован: Макрон в Пашиняне или Пашинян в Макроне?

- Конечно же, Пашинян в Макроне. Все-таки Франция - мировая держава с ядерным оружием, с постоянным членством в Совете Безопасности ООН. Что тут говорить?! Страна, которая имеет выход во внешний мир, моря-океаны…

А что есть Армения, которая заперта в горах и выхода к морю не имеет?

Отношения с соседями у Еревана сложные, что с Ираном, что с Турцией. Грузия - еще ладно, но с Азербайджаном война… Естественно, что Пашинян заинтересован.

"СП": Как вы полагаете, если Париж будет поддерживать Ереван военным образом, не вступит ли Франция в конфликт с Турцией, которая патронирует Азербайджан?

- Действительно, у Франции с Турцией тяжелые отношения, сложные. Но не будем забывать, что оба государства - члены НАТО. И при всех "выкобениваниях" Турции, она все-таки поддается тенденциям - согласилась принять в Североатлантический альянс Финляндию, зная, насколько негативно это воспринимает Россия. Сейчас, я думаю, точно так же даст "добро" на вступление Швеции.

Вот и здесь - с Францией они будут торговаться. Но за какие-то уступки и преференции турки пойдут навстречу.

Однако, в целом, Францию в Армению не пустят ни Иран, ни Турция, ни Азербайджан. О нас я даже не говорю - наша база там стояла и будет стоять.

Тем не менее, это явная попытка нажима на Россию.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705952640


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