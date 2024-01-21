 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выжили только пристегнутые. "Чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами
22:52 22.01.2024

Генерал Попов объяснил "чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами
Пассажиры, скорее всего, были не пристегнуты

Четверо членов экипажа бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, выжили. Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал "МК", что помогло им выжить в авиационном происшествии.



Напомним, 21 января стало известно о крушении в горах Афганистана частного самолета Falcon 10, осуществлявшего коммерческий санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский (Россия). На борту находилось шесть человек: два летчика, два медика и семейная пара в роли пассажиров - все граждане России. Женщина была тяжело больна.

По информации агентства Aamaj News, воздушное судно врезалось в гору. Оперативные службы сообщили, что крушение самолета произошло из-за технической неисправности - отказа двигателя. Позже Росавиация опубликовала данные о том, что местная наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10. Обоим пилотам и обоим медикам удалось выжить. Супружеская пара, к сожалению, погибла.

По мнению заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова, экипаж смог выжить благодаря нескольким факторам.

- Первое - это то, что самолет не падал, а до последнего момента планировал под управлением экипажа, - пояснил генерал-майор. – Безусловно, выжившим повезло, что попалась площадка, на которой самолет смог приземлиться. Воздушное судно остановилось, не сорвавшись в пропасть.

Первые кадры с места падения в Афганистане самолета Falcon 10 появились в сети

Второе - это правила безопасности на борту воздушного судна. Кто был пристегнут - те остались живы. Эти люди, конечно же, подверглись большой ударной нагрузке и получили различные травмы. Но предельной перегрузки не было, которая могла бы повлечь разрыв или отрыв внутренних органов, они остались живы.

Вероятнее всего, лежачая заболевшая женщина и сопровождавший ее муж не были пристегнуты. Мужчина хотел ее удержать, но при таких скачкообразных перегрузках, удержать руками другого человека практически невозможно. В любом случае, комиссия, которая будет разбираться в трагедии, выяснит, какие были ударные нагрузки, были ли перегрузки совместимы или не совместимы с жизнью.

- Сообщается, что оба пилота прошли обучение на управление Falcon 10 только в 2023 году. Следовательно, опыт полетов на данной модели самолета у них был минимальный.

- Смотрите, какая есть особенность - что в гражданской авиации, что в военной. Летчики сначала теоретически переучиваются, а потом только начинают летать. Практические полеты выполняются сперва на тренажерах, потом - на самолете тебя провезут с опытным инструктором, далее ты сам выполняешь несколько е с инструктором, и только после этого тебе дают самостоятельно выполнять полет.

У пилотов разбившегося Falcon 10 общий налет был достаточно большой. У одного свыше восьмисот часов, у второго свыше тысячи. Это не курсанты какие-то, которые только вчера закончили училище и сразу сели за штурвал. Такого не бывает. Но, повторюсь, в любом случае все обстоятельства будут выяснять компетентные органы.

- Из-за чего могли отказать оба двигателя?

- Я думаю, может быть что-то связано с топливной системой, работой автоматики или с тем, что просто не хватило топлива. Пилоты ведь хотели сделать вынужденную посадку на аэродроме Таджикистана для дозаправки. Причин к этому тоже может быть несколько. Например, неправильный расчет расхода топлива. Тем более, если экипаж не очень опытный в плане управления именно самолетом данного типа. Они могли ошибиться в расчетах расхода топлива.

Самолетик-то небольшой, запас топлива невелик, оно быстро расходуется. Также нужно учитывать метеорологические условия. Особенно это очень важно, когда встречные воздушные потоки сильные. На высотах расход топлива увеличивается. Это тоже надо учитывать.

Есть такое понятие как навигационный запас топлива, который должен оставаться после посадки, который как бы не вырабатывается, но его все равно учитывают. Скорее всего, пилоты, особенно если подтвердится факт, что они впервые выполняли самостоятельный полет на данной модели самолета, могли что-то неверно рассчитать.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705953120


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