Выжили только пристегнутые. "Чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами

22:52 22.01.2024

Генерал Попов объяснил "чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами

Пассажиры, скорее всего, были не пристегнуты



Четверо членов экипажа бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане, выжили. Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал "МК", что помогло им выжить в авиационном происшествии.



