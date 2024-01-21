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Власти Казахстана запретят телеведущей Тине Канделаки въезд в страну
00:09 23.01.2024

Российскую телеведущую Тину Канделаки не пустят в Казахстан, если она захочет приехать, сообщил представитель МИД страны. Ранее Канделаки опубликовала пост о "вытеснении русского языка" в Казахстане.

В МИД Казахстана заявили, что российскую телеведущую, директора телеканала ТНТ Тину Канделаки не пустят в страну, если она решит приехать, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на представителя казахстанского МИДа Айбека Смадиярова.

"Если кто-то вам не нравится, вы ведь не впустите в свой дом. Так же будем поступать и мы… Государство такого никогда не прощает. Она (Тина Канделаки - ред.) не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет", - сказал Смадияров.

Недовольство властей Казахстана вызвал пост Канделаки о "вытеснении русского языка" в стране. В качестве примера она упомянула инициативу Минтранса страны о переименовании нескольких железнодорожных станций и замены русских названий на казахские.

Высказывание Канделаки вызвали критику в казахстанском сегменте соцсетей, жители страны начали записывать обращения российской журналистке, пишет Tengri Life. Издание Factcheck.kz отметило, что это "далеко не первый случай", когда российские политики и журналисты "продвигают пропагандистский нарратив о притеснении русского языка и русофобии в Казахстане".

В мае 2022 года МИД Казахстана запустил процесс присвоения российскому телеведущему и мужу главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата за его негативные высказывания в адрес страны.

Источник - Газета.uz
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