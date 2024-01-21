Скончался известный узбекский актер Тургун Азизов

00:25 23.01.2024

На 90-м году жизни скончался известный актер кино и театра, режиссер Тургун Азизов. Он играл в фильмах "Очарован тобой" ("Мафтунингман"), "Одна среди людей", "Огненные дороги" и многих других.



В Ташкенте в понедельник на 90-м году жизни скончался Народный артист Узбекистана, известный актер кино и театра Тургун Азизов. Об этом сообщает Творческий союз кинодеятелей.



