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|Скончался известный узбекский актер Тургун Азизов
00:25 23.01.2024
На 90-м году жизни скончался известный актер кино и театра, режиссер Тургун Азизов. Он играл в фильмах "Очарован тобой" ("Мафтунингман"), "Одна среди людей", "Огненные дороги" и многих других.
В Ташкенте в понедельник на 90-м году жизни скончался Народный артист Узбекистана, известный актер кино и театра Тургун Азизов. Об этом сообщает Творческий союз кинодеятелей.
Тургун Азизов родился 30 ноября 1934 года в Ташкенте. В 1956 году окончил Государственный театрально-художественный институт. Работать начал в Национальном академическом драматическом театре.
В возрасте 33 лет был награжден званием "Заслуженный артист Узбекистана". В 1974 году получил звание Народного артиста Узбекистана. Он также является кавалером орденов "Мехнат шухрати" (2001) и "Фидокорона хизматлари учун" (2003).
Играл в фильмах "Очарован тобой" ("Мафтунингман"), "Одна среди людей", "Огненные дороги", "Жизнь после смерти", "Нодирабегим" и других. Помимо выступлений в театре, был режиссером более 15 спектаклей.