Зачем Европе нужна "маленькая победоносная война"? - Е.Пустовойтова

00:39 23.01.2024 22.01.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



То, что Европа готовится вооружиться до зубов, становится ясно не только из документа для внутреннего пользования из Брюсселя



Сегодня очевидно, что европейцы подталкивают друг друга, чтобы продлить агонию Украины, которую они сумели стравить с Россией. В выигрыше, независимо от того, кто падет на колени, будет тот, кто подсуетится с торговлей оружием и приберет к рукам то, что на Украине плохо лежит. Этот способ ведения войны сделал США ведущей державой мира после Второй мировой, и теперь их европейские "ученики" старательно копируют американский опыт у себя на континенте. Они дружно против третьей мировой, но небольшая "домашняя", на которой они погреют руки, как раз то, что им дает киевская власть.



Следует оставить "на потом" регулярные повизгивания наших прибалтийских соседей, набивающих себе цену у брюссельских хозяев их независимости. Подавая голос, как это делает эстонский премьер Каллас, они тычут Брюсселю пальцем, что после серии неудач украинской армии ситуация на Украине неоднозначна, и Европе теперь следует как можно быстрее укреплять свой "восточный фланг", поскольку, по данным Службы внешней разведки Эстонии, Россия считает Прибалтику наиболее уязвимой частью НАТО и поэтому может на нее напасть. Прибалты пригодятся позже, когда не хватит украинцев для "сдерживания" России. А пока, сообщает брюссельский Euractiv, получивший из Берлемона некий внутренний проект документа, "Европейская комиссия хочет инвестировать в разработку ключевых технологий для ведения обычной войны следующего поколения, особенно с использованием искусственного интеллекта в автономных и беспилотных системах".



Для этого Брюссель собирается инвестировать 335 миллионов евро в 16 исследовательских проектов и 630 миллионов евро в 17 проектов развития на 2024 год на общую сумму 935 миллионов евро, которые будут финансироваться в рамках Европейского оборонного фонда (EDF). Европа, понимающая, что ядерный щит России может прихлопнуть ее всю с гарантией, хочет инвестировать в обычные вооружения в сочетании с ключевыми прорывными технологиями.



Напомним, что EDF уже финансирует исследования и разработки в области обороны трех компаний, базирующихся в трех разных странах, в попытке стимулировать совместные инновации, чтобы вылезти из-под американского ВПК. Заявки на исполнение проектов Брюссель планирует опубликовать только в марте, чтобы оборонные компании разместили свои предложения для тендеров к концу года. На тендерах, но уже в следующем году, начнется процесс отбора "счастливцев". Вот некоторые детали, ставшие известными Euractiv: на разработку вертолета следующего поколения к 2030 году будет выделен наибольший взнос из бюджета ЕС, который в настоящее время составляет 100 миллионов евро. Главная цель Брюсселя состоит в том, чтобы "предоставить европейское решение, отвечающее европейскому рынку и военным потребностям", и, соответственно, предложить конкурентоспособный вариант американским Apache.



Вторым "счастливчиком" программы евровооружения 2024 года станет разработка демонстратора гиперзвукового планирующего транспортного средства (HGV) для обнаружения, отслеживания и противодействия гиперзвуковому оружию, куда ЕС планирует инвестировать 78 миллионов евро. Кроме того, еще 35 миллионов евро будет выделено на исследования и разработку концепции перспективных ракет класса "воздух-воздух", "предназначенных для противодействия современным боевым самолетам 5-го и будущего 6-го поколения, беспилотным летательным системам и крылатым ракетам", говорится в документе.



Больше всего проектов Брюсселя будет посвящено разработкам беспилотных систем совместной боевой авиации (U-CCA) (15 миллионов евро), многоцелевых беспилотных наземных систем (50 миллионов евро), функциональной интеллектуальной системы для будущих военно-морских платформ (45 миллионов евро) и автономных тяжелых систем разминирования (30 миллионов евро). Плюс еще 30 миллионов евро будет инвестировано в исследования интеллектуальных систем вооружения и боеприпасов для повышения точности и снижения зависимости от спутниковой навигации стран, не входящих в ЕС.



То, что Европа готовится вооружиться до зубов, становится ясно не только из документа для внутреннего пользования из Брюсселя. Уже известно, что Бельгия присоединится к флагманской системе Future Combat Air System (FCAS) для создания европейских истребителей следующего поколения. Future Combat Air System (FCAS) –европейская программа реактивных истребителей, разрабатываемая французской Dassault Aviation, немецкой Airbus и испанской Indra Sistemas, и один из крупнейших совместных проектов в области вооружения на континенте. Эта трехнациональная программа, направленная на создание нового реактивного истребителя для Европы, является решающим шагом на пути к расширению европейского оборонного сотрудничества при разработке новых собственно-европейских систем. Программа уже вступила в фазу 1B, что означает, что промышленные предприятия приступили к работе над демонстратором самолета, который они намерены представить в 2027 году. Для Бельгии участие в программе FCAS принесет пользу экономике и национальной аэрокосмической отрасли, обеспечив долгосрочную перспективу заказов и производства, считает министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Куда полетят потом Future Combat Air System, какие цели будут уничтожать через пару-тройку лет – даже не вопрос. Украинцев, демократию которых Европа будет защищать до упора, должно хватить на это время.



Похоже, у всей Европы потянулась рука к пистолету. Даже "самая несчастная" по декабрьскому отчету Евростата Болгария с ее индексом удовлетворенности жизнью самым низким в ЕС (6.5 балла из 10) будет инвестировать в военную инфраструктуру, чтобы помочь "в случае необходимости, развернуть силы НАТО на восточном фланге", объявил на минувшей неделе министр обороны страны Тодор Тагарев. Тот самый, который во время визита в США призвал скорректировать дома школьную программу, убрав из нее упоминания об общем с Россией историческом прошлом.



Сейчас на территории Болгарии находится многонациональная боевая группа НАТО под итальянским командованием, состоящая примерно из 1000 военнослужащих, но планируется увеличить контингент до 1500 человек и построить военную базу для нужд НАТО на юге страны. По его словам, "все боевые группы из стран восточного фланга НАТО должны вырасти до бригадных боевых групп – то есть примерно до 5000 человек. Это произойдет по мере необходимости... Мы должны быть готовы обеспечить условия, когда это произойдет".



То, что это обязательно произойдет, сомнений не вызывает. Об этом прямо говорят и наши "заклятые друзья" британцы: свежеиспеченный министр обороны Великобритании Грант Шэппс предсказал глобальный конфликт между Западом и Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей в течение ближайших пяти лет. В своей первой речи в качестве главы Минобороны в начале прошедшей недели он заявил, что его страна – ведущая мировая военная держава с рекордным военным бюджетом в 50 миллиардов фунтов стерлингов, и поклялся, что он еще больше увеличит военные расходы Великобритании и "использует наше влияние, чтобы другие союзники и друзья... соответствовали нашим обязательствам". "Через пять лет мы сможем наблюдать за несколькими театрами военных действий, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею... Поэтому 2024 год должен стать переломным моментом", – считает министр. И не он первый. Еще два года назад начальник Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс заявлял: "Сейчас существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться бок о бок с нашими союзниками и победить Россию в бою, и подготовиться, чтобы снова сражаться в Европе".



Чем не атака легкой кавалерии Кардигана под Балаклавой?



За всеми этими судорогами Европы не сложно разглядеть "широкую спину" США. Председатель военного комитета национальных начальников штабов НАТО адмирал Роб Бауэр заявил в минувший четверг, что военный альянс "готовится к конфликту с Россией". "Слушаюсь!" – отвечает ему комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сторонник милитаризации Европы, и лоббирует принятие ЕС Европейской стратегии оборонной промышленности (EDIS) и Европейской программы инвестиций в оборону (EDIP), которые ориентируют европейскую промышленность на производство военной продукции.



При этом Еврокомиссия льстит себя надеждой, что увеличит прибыли за счет масштабирования производства оружия на континенте и поставок вооружения компаниям, которые не являются членами ЕС. Вы знаете европейские компании, снабжающие оружием Европу? Все таковые – американо-британские, других нет. И прибыль от этой "маленькой" войны с Россией опять получат англосаксы. Правда, европейцы об этом пока еще не знают... И отбить у американцев львиную долю добычи, которую они по сей день собирают с европейских военных полей, Брюссель не сможет. Источник - fondsk.ru

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