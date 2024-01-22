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Прогнозируемый рост ВВП Китая в 2024 году – около 5 процентов
01:09 23.01.2024

22.01.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ

Рост ВВП КНР в нынешнем году составит "около 5%" – такой прогноз был озвучен 20 января на Всемирном финансовом форуме в Пекине (World Finance Forum, WFF). Этот показатель будет утвержден в марте на ежегодных сессия ВСНП (парламента) и НПКСК (аналог Общественной палаты в России). Ожидается, что в действительности 5-процентный рубеж будет превзойден, как и в 2023 году, и составит 5.2%.

На Форуме отмечалось, что КНР останется локомотивом медленного и нестабильного восстановления мировой экономики, в то время как ВВП США может вырасти на 1.5%, а Еврозоны – лишь на 0.9%.

Комментируя итоги Форума, эксперты на страницах пекинской газеты "Глобал Таймс" указывают на растущую роль внутреннего потребления (около 82% в 2022 году) и надеются на ​ стабилизацию рынка недвижимости к концу этого года. Большие надежды возлагаются на традиционный пик продаж во время майских праздников. Ожидаются также дополнительные меры правительства по стимулированию потребления.

Эксперты призывают дополнить традиционную для Пекина политику стимулирования инфраструктурных проектов и снижения налогов ​ крупными шагами по расширению внутреннего рынка и повышения его уровня. Среди таких шагов упоминается облегчение переселения мигрантов из внутренних провинций, приобретения жилья в городах, разрешение детям посещать школы и т.д. Численность мигрантов в стране оценивается в 200-300 миллионов человек.

Кроме того, высказываются рекомендации расширить льготы для семей, ​ решивших завести второго и последующих детей, снизить барьеры для роста потребления людей со средними доходами. Численность среднего класса в Поднебесной оценивается в 500 миллионов человек.

На Форуме отмечалось, что в ​ 2024 году ожидается рост дефицита бюджета до 3.5-4 %. При этом основные расходы пойдут на повышение благосостояния населения, инновации в промышленности и в т.н. "зеленое развитие".

Важные решения в области экономики ожидаются на III пленуме ЦК КПК в ближайшее время. По традиции, третий после очередного съезда КПК пленум посвящается корректировке направления развития народного хозяйства на ближайшие 5 лет, до следующего пленума, играющего роль полноценного съезда. Обычно такие пленумы проходят осенью, но на этот раз обсуждение проблем и перспектив экономики затягивается. Это может быть связано либо с серьезными трудностями послековидного восстановления, либо же с перспективой коренных преобразований начавшегося нового этапа развития до 2035 года под названием "Новый поход".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1705961340


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