Китай конкурирует с США и в Латинской Америке, - Владимир Скосырев

09:18 23.01.2024

22.01.2024



Пекин ставит не на радикальные режимы, а на экономических тяжеловесов

Владимир Скосырев



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва тепло принял министра иностранных дел КНР Ван И.

"Китай поможет вам играть большую роль в мировых делах", – сказал глава МИД КНР Ван И премьер-министру Ямайки Эндрю Холнессу. Учитывая размер небольшого островного государства, обещание будет трудно выполнить. Но визит китайского министра на Ямайку, как и ранее в Бразилию, – это воплощение на практике стратегии Пекина, нацеленной на то, чтобы расширить импорт сырья из Латинской Америки и увеличить там политическое влияние. Росту присутствия Китая служит глубоководный порт, который он строит в Перу.

Как передает Reuters, Ямайка стала последней остановкой в десятидневном вояже Ван И по Африке и Латинской Америке. Он начался с визита в Египет 13 января, за ним последовали Тунис, Того, Кот-д’Ивуар, Бразилия. С Африки глава МИД Китая каждый год начинал программу своих зарубежных поездок. Таково неписанное правило. На сей раз к расписанию были добавлены Бразилия и Ямайка.



Это часть тактики, направленной на то, чтобы очаровать Глобальный Юг и подорвать позиции США на их "заднем дворе". Ямайка стала первой страной в Западном полушарии, которая подписала план сотрудничества на основе китайской инициативы "Пояс и путь". Ван И сказал ее премьеру, что Китай соблюдает принцип равноправия со всеми странами независимо от их размера, никогда не вмешивается в их внутренние дела. Гость также похвалил Ямайку за то, что она привержена политике одного Китая; это означает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.



Таким образом, регион остается дипломатическим "полем боя" Китая с Тайванем. Всего в мире 12 стран сохраняют дипломатические связи с Тайванем. Семь из них находятся в Карибском бассейне и Латинской Америке.



Ранее Ван И встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва на авиабазе в городе Форталеза. Ван И сказал, что Китай и Бразилия как члены БРИКС должны работать сообща во имя многополярного мира, основанного на мире и безопасности. Подробности дискуссии не были обнародованы. Но стало известно, о чем шла речь на встрече с Мауро Виейрой, главой МИД Бразилии. Там обсуждались конфликты в Украине и Газе. Китайский гость сказал, что две страны должны больше доверять друг другу.



Это, вероятно, был намек на то, что при крайне правом предыдущем президенте Жаире Болсонару китайско-бразильские отношения испортились. При Луле, популярном левом лидере, они улучшились. В частности, было подписано соглашение о продлении до 10 лет действия договоренности о визах, что должно способствовать обменам между бизнесменами и туризму.



Как с раздражением указывают американские эксперты, все эти маневры китайской дипломатии в конечном счете направлены на то, чтобы подорвать позиции Вашингтона на континенте, где когда-то он провозгласил "доктрину Монро", предполагавшую, что в Латинскую Америку никаких держав Старого Света нельзя допускать. Китай, конечно, – это не Старый Свет, но он обрел такую мощь, что его присутствие в регионе становится опасным.



Как бы то ни было, Китай за последние годы оттеснил США с поста самого крупного торгового партнера Латинской Америки. Это случилось еще при экс-президенте ДональдеТрампе, а при Джозефе Байдене отставание Вашингтона усилилось. Воротами для экономического проникновения Китая в регион становится глубоководный порт Чанкай в Перу. Стоимость работ на нем оценивается в 3,5 млрд долл. Он должен стать частью нового Шелкового пути из Поднебесной на континент. Большинство активов порта принадлежит китайской судоходной компании Cosco Shipping. Это будет первый порт в Латинской Америке, контролируемый Китаем.



Первая фаза порта должна быть достроена в ноябре. Ожидают, что отмечать сдачу гавани в строй приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Реакция США понятна. Хуан Гонсалес, советник Белого дома по Западному полушарию, сказал в интервью, что США призывают местные правительства не позволять Китаю навязывать им свои политические условия.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Китай в своей политике уделяет много внимания странам Глобального Юга. В Пекине считают, что на них можно опереться, если будет усиливаться напряженность с США, Японией, Евросоюзом. Это важный ресурс укрепления внешнеполитических и внешнеэкономических позиций Пекина. Тем более что Запад по размерам инвестиций в инфраструктурные проекты в третьем мире далеко уступает Китаю. Это происходит и в Латинской Америке. Характерно, что недавно избранный президент Аргентины проамериканской ориентации поначалу собирался обрубить экономические связи с Китаем, а потом от этого отказался".



Научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин в разговоре с "НГ" указал на то, что Пекин делает ставку не на радикальные режимы, такие, как в Венесуэле и Никарагуа, а на экономических тяжеловесов на континенте, таких, как Бразилия. Хотя и с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа у Китая хорошие отношения, его политика носит прагматичный характер. Что же до политического влияния, то Китай всегда говорит, что не вмешивается во внутренние дела других стран. У Пекина нет программы защиты демократии, как у американцев. Это также делает китайцев предпочтительными партнерами для большинства стран в Латинской Америке".