Землетрясение в Алматы: перепуганные жители ждут афтершоков

09:26 23.01.2024

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев на брифинге 23 января рассказал, в течение какого времени могут быть повторные афтершоки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, после произошедшего землетрясения на территории Кыргызстана и Китая зафиксировали более 100 афтершоков. Жители Алматы смогли ощутить не более пяти.



"Сколько может это продолжаться – возьмем прошлогодние события в Турции и Сирии, афтершоки происходят по сей день. Стоит ли ожидать более сильных афтершоков – нет. Я могу на 100% заявить, что сильных землетрясений и афтершоков не будет. Они идут на угасание, затухание и никакой угрозы нет".

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Даулет Сарсенбаев

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы.



Утром 23 января директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заявил, что землетрясение, произошедшее в Алматы, никакой опасности для инфраструктуры города и Алматинской агломерации не представляет.



ДЧС Алматы: Включать сирены не было необходимости и смысла



Также стало известно, почему алматинцы не получили SMS-рассылку о землетрясении.



Динара Халдарова,

Тамила Языкова



--------------------------



Саясат Нурбек: В общежитиях КазНУ после землетрясения появились небольшие трещины



Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 23 января 2024 года рассказал о том, как проходила эвакуация студентов во время землетрясения в Алматы. Он же заявил об отсутствии жертв и пострадавших среди них, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что в Алматы на сегодня обучается 198 тыс. студентов в 35 университетах.



"Мы сразу же отреагировали, когда пришла информация про первые толчки, экстренно все студенты были эвакуированы. Все прошло организованно. Я бы хотел выразить благодарность ректорам и проректорам, руководителям студенческим организациям", – добавил министр.

По его словам, жертв и пострадавших нет среди студентов нет.



"Прошла фейковая информация, к сожалению, что в общежитиях №6 и №8 КазНУ были жертвы, разрушения. Не соответствует действительности эта информация. Мы сразу же информационное сообщение отправили, наши представители проверили все на месте, удостоверились, были трещины небольшие, но не несущие. Соответствующий ремонт мы проведем. На сегодня ситуация полностью под контролем, мы со всеми ректорами на связи", – указал Саясат Нурбек.



В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы. В 10:01 того же дня в Алматы произошло еще одно землетрясение.



По данным Минздрава РК, после сильного землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека. Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, люди пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа – "это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения".



Мадина Мамырханова