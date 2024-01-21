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В Узбекистане проведена новая "черта бедности"
09:41 23.01.2024

Черта бедности повышена в Узбекистане
Минимальные потребительские расходы в Узбекистане повышены на 9,3% - с 568 тысяч до 621 тысячи сумов в месяц. Этот показатель используется для определения черты бедности в стране. При его расчете учитывается уровень инфляции.
Вчера, 11:38 Экономика
Агентство статистики при президенте Узбекистана объявило обновленные минимальные потребительские расходы (МПР) населения. Этот показатель, используемый для определения черты бедности в стране, повышен на 9,3% - с 568 тысяч до 621 тысячи сумов на человека в месяц (с18,9 тысячи до 20,7 тысячи сумов в день).

Согласно законодательству, агентство объявило показатель 20 января в отличие от прошлого года, когда новый уровень МПР был определен с задержкой на полгода - 18 июля.

При расчета показателя официальный уровень инфляции, который в 2023 году составил 8,77%, а продовольственные товары в среднем подорожали на 9,7%.

В 2021 году показатель рассчитывался в рамках результатов обследования 10,6 тысячи домохозяйств (в 2020 году их было 5400). При этом участвующие в опросе домохозяйства были разделены на 10 групп по размеру расходов, и из этих семей было выделено 30% домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).

На основании данных, полученных в результате опроса, минимальные потребительские расходы на необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц составили 498 тысяч сумов на человека.

С 2022 года критерий среднедушевого дохода в месяц, применяемый при признании семьи малообеспеченной через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", приравнен к минимальным потребительским расходам. Некоторые пособия и другие социальные нормы должны выплачиваться не ниже МПР. С 1 декабря размер большинства пособия составляет 608 тысяч сумов.

Минимальные потребительские расходы учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах. Этот метод подразумевает определение базовых расходов, необходимых для подсчета дневного бюджета человека.

Как отмечает Статагентство, в мировой практике показатель минимального потребления используется в качестве черты бедности, чтобы:

определить целевую (таргетированную) группу населения, нуждающуюся в материальной и иной социальной помощи государства;
при выявлении черты бедности в стране, следует учитывать особенности реального потребления и потребности населения целевой группы;
повысить эффективность, адресность задач и мероприятий, определенных в стратегиях и программах борьбы с бедностью, а также вести их постоянный мониторинг;
использовать этот показатель в качестве критерия для определения минимального размера пенсий и пособий, а также для предоставления других видов материальной помощи малообеспеченным семьям.

Источник - gazeta.uz
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