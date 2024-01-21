В Узбекистане проведена новая "черта бедности"

09:41 23.01.2024

Черта бедности повышена в Узбекистане

Минимальные потребительские расходы в Узбекистане повышены на 9,3% - с 568 тысяч до 621 тысячи сумов в месяц. Этот показатель используется для определения черты бедности в стране. При его расчете учитывается уровень инфляции.

Вчера, 11:38 Экономика

Агентство статистики при президенте Узбекистана объявило обновленные минимальные потребительские расходы (МПР) населения. Этот показатель, используемый для определения черты бедности в стране, повышен на 9,3% - с 568 тысяч до 621 тысячи сумов на человека в месяц (с18,9 тысячи до 20,7 тысячи сумов в день).



Согласно законодательству, агентство объявило показатель 20 января в отличие от прошлого года, когда новый уровень МПР был определен с задержкой на полгода - 18 июля.



При расчета показателя официальный уровень инфляции, который в 2023 году составил 8,77%, а продовольственные товары в среднем подорожали на 9,7%.



В 2021 году показатель рассчитывался в рамках результатов обследования 10,6 тысячи домохозяйств (в 2020 году их было 5400). При этом участвующие в опросе домохозяйства были разделены на 10 групп по размеру расходов, и из этих семей было выделено 30% домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).



На основании данных, полученных в результате опроса, минимальные потребительские расходы на необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц составили 498 тысяч сумов на человека.



С 2022 года критерий среднедушевого дохода в месяц, применяемый при признании семьи малообеспеченной через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", приравнен к минимальным потребительским расходам. Некоторые пособия и другие социальные нормы должны выплачиваться не ниже МПР. С 1 декабря размер большинства пособия составляет 608 тысяч сумов.



Минимальные потребительские расходы учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах. Этот метод подразумевает определение базовых расходов, необходимых для подсчета дневного бюджета человека.



Как отмечает Статагентство, в мировой практике показатель минимального потребления используется в качестве черты бедности, чтобы:



определить целевую (таргетированную) группу населения, нуждающуюся в материальной и иной социальной помощи государства;

при выявлении черты бедности в стране, следует учитывать особенности реального потребления и потребности населения целевой группы;

повысить эффективность, адресность задач и мероприятий, определенных в стратегиях и программах борьбы с бедностью, а также вести их постоянный мониторинг;

использовать этот показатель в качестве критерия для определения минимального размера пенсий и пособий, а также для предоставления других видов материальной помощи малообеспеченным семьям.