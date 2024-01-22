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Африканская база США может оказаться жертвой эскалации в Йемене, - НГ
10:08 23.01.2024

Конфликт между Пентагоном и хуситами захватывает интересы все новых регионов
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
22.01.2024

Заместитель помощника президента США
по нацбезопасности Джонатан Файнер считает,
что у хуситов есть запасы самых современных
вооружений.

Хуситское движение "Ансар Аллах" пытается получить больше оружия иранского производства на фоне усиления военного давления США на Йемен. Американское разведсообщество обеспокоено тем, что шиитская группировка, находящаяся под покровительством Тегерана, может нанести удары по позициям западных стран в регионе. С учетом развивающегося военно-технического потенциала "Ансар Аллах" опасения вызывает безопасность в том числе морской экспедиционной базы ВМС США в Джибути, которую разделяет с Йеменом Баб-эль-Мандебский пролив.

О том, что хуситы ищут способ пополнить собственные арсеналы, сообщило издание Politico со ссылкой на выводы американского разведывательного сообщества. Профильные структуры США около месяца анализируют информацию о процессе планирования внутри хуситского лагеря. По словам источников издания, "Ансар Аллах" нуждается в увеличении поставок со стороны Ирана. Стремление получить больше оружия подстегивает опасения относительно того, что шиитская группировка намерена усилить нападения в Красном море на коммерческие суда и другие цели. Американский аппарат безопасности отдельно отмечает, что йеменская группировка может попытаться атаковать позиции западных государств на региональном уровне.

Это заставляет США, которые совместно с Британией приступили к нанесению точечных ударов по Йемену, адаптироваться к новым угрозам. "Мы работаем над тем, чтобы снизить возможности хуситов продолжать осуществление атак, – заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. – У них есть запасы современных вооружений, предоставленных им или во многих случаях полученных ими при помощи Ирана. И мы уничтожаем эти запасы, чтобы они со временем не могли осуществлять столько нападений. Это потребует некоторого времени". Файнер подчеркнул, что активизация хуситов является опасностью не только для Америки, но и для "всей мировой экономики".

В борьбе с иранскими опосредованными силами в регионе американская сторона понесла первые потери. Пентагон подтвердил гибель двух военнослужащих спецназа ВМС США, которые пропали 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали. "Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков двух бойцов спецназа ВМС США не обнаружили, теперь они считаются погибшими", – заявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США. Ранее сообщалось, что морпехи пропали во время высадки на иностранное судно, где США пытались конфисковать вооружение иранского производства. Уточнялось, что военнослужащие упали в воду, пытаясь подняться на борт судна.

Американские издания опасаются, что для контингента США, развернутого в регионе, риски только вырастут. The National Interest видит вероятность того, что хуситы могут поразить ракетами экспедиционную базу ВМС США Кэмп-Лемонье на территории Джибути. Военный объект, который разделяет с Йеменом Баб-эль-Мандебский пролив, является одной из наиболее крупных мишеней в регионе. Сообщалось, что в этом месяце Вашингтон и его союзники рассматривали базу Кэмп-Лемонье как возможный плацдарм для нанесения комбинированных ударов по ракетным площадкам "Ансар Аллах". Кэмп-Лемонье – это оперативная точка Африканского командования ВС США, которая размещает около 4 тыс. военнослужащих.

"В связи с заявлениями хуситов, что они обладают ракетой с жидкостным двигателем и дальностью действия до 1,2 тыс. миль (без малого 2 тыс. км. – "НГ"), критически важная база США кажется легкой мишенью. И что еще более тревожно, база не предназначена для защиты от атак дронов или ракет, которые, вероятно, планируют хуситы", – отмечает The National Interest.

Сейчас Вашингтон осознает, что хуситы могут в ближайшее время проверить этот форпост на прочность. Так, в разговоре с британскими СМИ премьер-министр Джибути Абдулкадер Камил Мохамед заявил, что американской стороне было разрешено разместить системы ПВО Patriot в Кэмп-Лемонье для защиты от нападения с йеменской арены.

В ближайшее время США и Британия могут активизировать свою военную кампанию против хуситов. Как заявили источники Bloomberg, западные союзники рассматривают сценарий, при котором они полностью уничтожат запасы иранского вооружения "Ансар Аллах". Собеседники агентства, знакомые с американской позицией, утверждают, что иранское руководство, возможно, переоценило имеющиеся ресурсы, одновременно организовав нападения в Пакистане и Ираке. Тегеран, который, как считают западные издания, напрямую поддерживает йеменских повстанцев, может не отреагировать на дальнейшую вооруженную эскалацию. Однако это не означает, что у лидеров движения "Ансар Аллах" пропадет аппетит к дальнейшим столкновениям.

В то же время в арабских странах, которые наблюдали за тем, как США и Британия интенсифицировали нападения на позиции хуситов, усилилось беспокойство по поводу того, что их территория может стать ареной для ударов. В связи с этим ближневосточные игроки объединяют свои дипломатические усилия в ООН и на других международных площадках, чтобы дать отпор Тегерану и его союзникам, заявили источники Bloomberg в дипломатическом корпусе.

22.01.24

Источник - НГ
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