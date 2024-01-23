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Афганистан и Китай прорываются через Ваханский коридор, - Ст.Тарасов
10:11 23.01.2024

АФГАНИСТАН И КИТАЙ ПРОРЫВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ВАХАНСКИЙ КОРИДОР
Станислав Тарасов
23 января 2024
Официальные лица Афганистана объявили о завершении строительства дороги Вахан в провинции Бадахшан на севере страны. "После пяти месяцев работы нам удалось построить дорогу к границе с Китаем, - заявил телеканалу Al Jazeera губернатор Бадахшана Мавлави Аюб Халид . - Впервые в новейшей истории появилась дорога по суши, соединяющая две соседние страны. Это станет огромным стимулом для экономического развития всего региона".

Действительно, это событие наполнено историческими и современными геополитическими символами и смыслами, хотя речь идет об узком пограничном 15-ти километровом дорожном горлышке между Афганистаном и Китаем. Но это фрагмент Великого шелкового пути. По нему караваны шли до XVII века, а когда первый Великий шелковый путь потерял свое значение, связи прекратились. Когда в 1963-м году официально оформляли китайско-афганскую границу, на ней не заложили ни одного пункта пропуска, хотя это был прямой выход Афганистана и Китая друг к другу. В то время существовали серьезные внешние причины для блокировки сближение Пекина и Кабула. Есть они и сегодня. Пакистан закрыл пять основных пунктов пропуска с Афганистаном, что наносит серьезный ущерб торговле и экономике не имеющей выходов к морю стране. Это вынуждает его выстраивать торговые наземные коммуникации через Иран к морю, что не обходится без проблем.

Но дело не только в Кабуле или в Тегеране. Пекин не случайно "положил глаз" на одну из самых удаленных афганских провинций Бадахшан еще во время пребывания в Афганистане возглавляемой США натовской военной коалиции. Он понимал, что США и их союзники скоро покинут эту страну и столбил позиции, действуя "мягкой силой", преимущественно средствами дипломатии. Но рост влияния Пекина в регионе через проект "Китайско-пакистанский экономический коридор" встречал болезненную реакцию Вашингтона. Тем не менее в условиях региональной турбулентности в регионе на афганской территории в граничащим с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном в Ваханском коридоре с 2012 года действует китайская Народная вооруженная полиция (аналог Нацгвардии). В 2017 году Китай выделил более 90 млн долларов на проекты развития именно в северо-восточной провинции Бадахшан - той самой, где пролегает Ваханский коридор. Уже тогда эксперты объясняли внезапное внимание Китая к одной из самых удаленных афганских провинций как "многоходовую подготовку к появлению китайских строителей и концессионеров". Это было важной политической и геополитической игрой Пекина, которая продолжается и сейчас.

Правда, в отличие от прежних недавних времен, когда рассматривался альянс Китай – Афганистан - Пакистан, последний, возможно, временно, стал выпадать из этой цепочки из-за действий США. Под разными предлогами транзит товаров из Пакистана в Афганистан стал срываться, хотя относительно недавно Пакистан являлся крупнейшим торговым партнером Афганистана, взаимный товарооборот составляет около 1,5 млрд. долларов. Традиционно Пакистан болезненно относится к практике расширения афгано-индийского экономического сотрудничества. Теперь, похоже, появились проблемы и с поставками товаров из Китая.

Вот почему встал вопрос о Ваханском коридоре Афганистана с Китаем. Это очень маленькая дорога, но по ней можно поставлять много товаров. К тому же в последнее время Китай выстроил с талибами (организация, запрещенная в России) устойчивую систему взаимопонимания.

Одним словом, Китай не намерен сокращать свое присутствие в Афганистане. Другое дело, будет ли Ваханский коридор вписываться в вертикаль обеспечения интересов китайской инициативы "Один пояс, один путь". Что касается Афганистана, то новая транспортная коммуникация обеспечит ему доступ к мировым рынкам, а в будущем, может быть, она станет транзитным маршрутом между Ираном и Индией в Центральную Азию.

Источник - iarex.ru
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