Турция ставит условия спецслужбам Запада, - ИА Rex

10:34 23.01.2024

ТУРЦИЯ СТАВИТ УСЛОВИЯ СПЕЦСЛУЖБАМ ЗАПАДА

Станислав Тарасов

23 января 2024



Отныне западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet со ссылкой на неназванного дипломата.



"Некоторые западные разведывательные организации получили возможность вести бизнес в Турции, приезжать и уезжать без разрешения. Например, западный разведывательный самолет прилетает, остается на некоторое время и улетает. Или что-то подобное. При этом они не давали никакой информации о том, что было на борту, кто был на борту и что они делали", - отметил источник.



Теперь "подобные операции, прилеты и вылеты не могут проводиться без предоставления соответствующей информации турецкой стороне", говорит собеседник издания.



Такое предупреждение, высказанное в публичной форме в отношении работы в Турции западных спецслужб, звучит впервые за многие десятилетия. Что это, реакция Анкары на недавний скандал с арестами в Стамбуле агентов израильской разведки" Моссад" или речь идет о чем-то ином? Об этом рассуждает обозреватель REX Станислав Тарасов.



"Сразу отмечу, что "неназванный дипломат", на которого ссылается Hürriyet, является либо представителем турецкой разведки (MIT), работающий под прикрытием, либо это дипломат, выполняющий поручение разведки. Второе: это заявление политическое, а не оперативное, демонстрирующее активизацию курса Анкары на закрепление в качестве независимого игрока на Ближнем Востоке, продвигающего собственную повестку дня в отношениях с западными спецслужбами. Третье: это публичная демонстрация того, что турецкая разведка перешла в новое качественное состояние, отходит от натовских принципов в обеспечение "общей безопасности", позволявшим западным разведкам действовать в Турции и использовать ее в качестве оперативного центра для деятельности в масштабах всего Ближнего Востока, не ставя известность своих турецких партнеров. Наконец, это можно воспринимать и как демонстрацию западным партнерам намерений Турции вести самостоятельный внешнеполитический курс в регионе с опорой на исключительно собственные оперативные ресурсы, когда интересы западных спецслужб и турецких могут не совпадать", - сказал Тарасов.



Наверняка, речь идет не только и не столько о сборе и добывании развединформации, но и возможных акциях воздействия, включая проведение диверсионной работы по разным направлениям. То есть Анкара хочет сказать, что перестает быть только "открытым полем" разведывательной активности своих западных партнеров, но и сама претендует на роль самостоятельного игрока. Правда, есть важная особенность. Как правило, спецслужбы не распространяются о своих ближайших и перспективных планах, не предупреждают о своих намерениях. Но Турция предпочитает действия в публичной плоскости. Почему такое происходит - предмет особого изучения и анализа, отмечает Тарасов.



Возможно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его разведка обеспокоены возможностями и способностью западных спецслужб успешно проводить тайные спецоперации на территории страны, что способно даже дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Вспомним хотя бы недавний случай с предупреждением "Моссад" о планировании акций по уничтожению лидеров ХАМАС, пребывающих в Турции, когда представители турецкой разведки (MIT) предложили Исмаилу Хания и другим руководителям ХАМАС покинуть территорию своей страны "во избежание нежелательных последствий", говорит эксперт.



"В то же время нет оснований считать, что MIT идет на какой-то разрыв в своих отношениях с западными коллегами. Даже в условиях обострившихся отношений с Израилем MIT продолжает сотрудничество с "Моссад". Как говорится, стороны продолжают держать ситуацию под "оперативным контролем". Анкара понимает, что "Моссад" - специальный институт, который имеет в своем арсенале немало серьезных сложных комбинированных операций, как и другие спецслужбы США и Великобритании. Позиция Турции в изложении "неназванного дипломата" звучит так: "Если вы собираетесь что-то сделать, давайте информацию". Тем не менее, в этом заявлении звучат нотки скорее политической инициативы, а не профессионального стремления или желания самой турецкой контрразведки. MIT является одной из успешных разведслужб на Ближнем Востоке. Но почему в данном случае она не проявляет себя на языке разведки, остается пока загадкой", - резюмирует Тарасов.