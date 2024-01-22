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Мао и Ленин: Как в Китае и в России почтили память своих вождей
11:59 23.01.2024

Двух мировых лидеров исторического масштаба вспоминали по-разному

26 декабря Китай отметил 130-летие Мао Цзэдуна. Сделано это было на самом высоком уровне и в масштабах всей страны. Особенно интересно понаблюдать за этим на фоне 100-летней годовщины со дня смерти основателя СССР Владимира Ленина (21 января).

26 декабря все высшее руководство Компартии Китая во главе с председателем КНР Си Цзиньпином посетило мавзолей Мао Цзэдуна на центральной площади Пекина - Тяньаньмэнь. Члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК возложили траурные венки к памятнику вождю. Затем состоялось торжественное собрание в здании Всекитайского собрания народных представителей на той же площади.

С речью выступил Си Цзиньпин, который назвал идейное наследие основателя КНР "духовным сокровищем", которое "будет направлять наши поступки еще долгое время".

"Товарищ Мао Цзэдун принадлежит к поколению великих людей, которые привели китайский народ к полному изменению своей судьбы, а страну - к изменению облика. Это великий интернационалист, внесший значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов мира и прогресса человечества", - приводит слова председателя КНР агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин также подчеркнул, что именно председатель Мао, "ведя за собой китайский народ, открыл исторический процесс китаизации марксизма, закалил великую, славную и верную Коммунистическую партию Китая, создал Новый Китай, хозяином которого стал народ, основал передовой социалистический строй и создал непобедимую народную армию нового типа".

В дни, когда Китай отмечал 130-летнюю годовщину Мао, по всей с стране к его памятникам и местам, связанным с его именем, шли люди, чтобы троекратно поклониться основателю КНР, стране, которая в этом году отметит свое 75-летие потрясающими достижениями во всех областях экономики и человеческой жизни.

Деревню Шаошань, где родился Мао, в этот день посетили свыше 111 тысяч китайских и иностранных туристов. Потому что в Китае и на государственном и на человеческом уровне считают, что именно Мао положил конец "столетию унижений" и заложил основы того взлета, который весь мир наблюдает сегодня.

Телевидение и радио Китая отметили эту памятную дату специальными программами и фильмами, посвященными вождю. По всей стране прошли семинары, научные конференции. Естественно, на телевидении, в других СМИ широко освещались все памятные мероприятия, связанные с юбилеем. В соцсети Weibo хэштеги, посвященные 130-летию со дня рождения Мао, на момент публикации набрали более 300 млн просмотров и миллионы комментариев. Была выпущена особая серия почтовых марок.

А ведь речь идет о человеке жестком, на Западе даже называемом кровавым диктатором. Да и в Китае еще живы те, кто на своем горьком опыте испытал его эксперименты типа "большого скачка" и "культурной революции".

Из поступательного развития страны было, по сути, вычеркнуто два десятилетия. Как утверждают на Западе, от голода после первого эксперимента погибли миллионы, народнохозяйственный комплекс был развален. В ходе "культурной революции" также пострадали миллионы. Ярчайший пример - архитектор реформ Дэн Сяопин, который был сослан в деревню и работал у станка на заводе, а его сына "хунвэйбины" оставили калекой на всю жизнь.

Однако пленум ЦК КПК, который рассматривал итоги деятельности Мао Цзэдуна уже после его смерти постановил: 70 процентов Мао делал правильно, а 30 - неправильно. И точка. Мао остается величайшим руководителем, основателем КНР, скрепляя единую 5000-летнюю историю Китая.

А как отметили 100-летие смерти основателя СССР в России? Нельзя сказать, что эта дата прошла совершенно незамеченной. Коммунисты по традиции возложили венки к мавзолею Ленина, провели семинары и обсуждения наследия вождя. Историки, близкие власти, говоря менторским тоном, смещали фокус обсуждения ко второстепенным деталям, типа, болел или не болел Ленин, с кем из женского пола он дружил и так далее. Как будто бы эта историческая фигура, признанная во всем мире и до сих пор пользующаяся наибольшей популярностью на планете, сидит в соседней комнате на табуретке и ждет вердикта.

А что же на официальном уровне? 21 января 2024 г. на пяти центральных федеральных телеканалах вышло три сюжета, посвященных исключительно возложению венков к Мавзолею Ленина. По одному показано на каналах "Первый", "Россия" и НТВ.

Всего было выделено 2 минуты и 39 секунд эфирного времени. Остальные центральные федеральные телеканалы это событие проигнорировали. Дольше всего мероприятие освещал "Первый" канал: 1 мин. 17 сек., из которых 43 секунды пришлось на выступление лидера КПРФ Зюганова.

Вот наиболее обширная цитата: "Ленин впервые пытался построить новый мир, в котором труд правил, а не капитал, где главным смыслом жизни был гуманизм, справедливость, дружба народов и добро в каждой семье и вкусный хлеб в каждом доме.

Он прожил всего неполных 54 года, но вы сегодня на планете не найдете ни одной крупной библиотеки, где бы не было полного собрания сочинений. Написал 55 томов и предвидел практически все крупнейшие события, которые были не только за последние 100 лет, но и что будет впереди".

НТВ посвятил возложению цветов к Мавзолею 45 сек., из них 16 секунд прямой речи, "Россия" - 37 секунд. Еще телевизор показал несколько интервью с историками, в которых те в меру их лояльности власти рассуждали о разных сторонах деятельности Ленина. И - все.

А ведь речь идет о лидере, за несколько лет давшем новый старт развитию страны, об основателе СССР - государства, победившего фашизм, человеке, перевернувшем мир. Именно он - автор самой крутой мировой революции, давшей человечеству многие права, которыми оно и сейчас пользуется.

Напомним, о чем речь. Именно, благодаря Ленину и его соратникам, введен 8-часовой рабочий день, женщины уравнены в правах с мужчинами, все работники получили оплачиваемый отпуск, а матери - отпуск по уходу за родившимся ребенком, немыслимый до сих пор во многих странах. А еще люди получили право на труд и бесплатное образование, медицинское обеспечение. Все это и еще много чего было сделано впервые в истории именно в нашей стране, благодаря Ленину и его сподвижникам.

А вот как в беседе с автором этой статьи оценил памятную дату и вклад Ленина в мировую историю директор Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Алексей Ананченко:

- Вряд ли этот образ из советской жизни и общества можно сегодня обсуждать вообще. И самое важное, что новые поколения не знают его в своем большинстве. Не знают и образ, и самого Ленина. Один молодой таксист из Казахстана у меня спросил: "А кто такой Ленин? Чем он знаменит?" За несколько десятилетий наша общая история "быльем поросла".

Что касается ленинских идей, то множество из них были реализованы, но воспринимаются они сегодня и экспертами, и обычными людьми неоднозначно.

Такую ситуацию можно просто констатировать. Но самый важный результат (на который не обращают внимания) деятельности Ленина состоит в том, что вместе с ним и нашей, советской революцией началась новая эра в мировой истории - переход от стихийного развития к управляемому историческому развитию.

Это принципиально изменило человечество, возврат к миру, существовавшему до Великого Октября 1917 года, уже невозможен. Различные современные международные программы развития, прогнозы, споры о направлениях развития, политика глобализации и многое другое, как раз и были порождены ленинскими идеями и практикой о возможности сознательного создания нового общества, разработкой технологий управления общественными процессами и результатом такого социального экспериментирования - строительством советского общества и мирового проекта СССР.

Если совсем коротко сформулировать - в основании мировой современности лежат базовые идеи Ленина. Так почему бы и нам не превозносить советские достижения и гордиться ими так, как это делают китайцы?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706000340


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