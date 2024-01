Перед Израилем замаячили санкции, - Эльнар Байназаров

Евросоюз недоволен позицией еврейского государства по будущему Палестины

Нежелание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на признание палестинского суверенитета вызвало непонимание у главных союзников еврейского государства, включая Евросоюз. 22 января главы МИДов стран ЕС провели две отдельные встречи со своими коллегами из Израиля и Палестины, чтобы хотя бы пунктиром обозначить путь к мирному урегулированию. Однако все разговоры упираются в категорическое неприятие израильским руководством идеи создания двух государств. На этом фоне в Брюсселе начали обдумывать возможные санкции против Израиля.



Министр иностранных дел Палестинской национальной администрации Рияд аль-Малики (в центре) и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель (справа)



Новый старый план

Евросоюз подготовил "дорожную карту", цель которой - примирить Израиль и Палестину. Первый пункт плана - "подготовительная мирная конференция" при участии ЕС, Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Лиги арабских государств (ЛАГ), США и ООН. Россию на мероприятие не пригласили.



ЕС намерен провести конференцию, даже если израильтяне или палестинцы откажутся принять в ней участие. Примечательно, что организаторы состоявшейся в понедельник в Брюсселе встречи глав МИДов стран ЕС сделали все, чтобы их коллеги из Израиля и Палестины - Исраэль Кац и Рияд аль-Малики - никак не пересеклись друг с другом. Европейские министры сначала провели переговоры с господином Кацем, а затем - с господином аль-Малики. Также на этих встречах присутствовали главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии и генсек ЛАГ Ахмед Абуль-Гейт.



На заявленной мирной конференции Газа и Западный берег реки Иордан должны быть представлены Палестинской национальной администрацией (ПНА) и Организацией освобождения Палестины (ООП) - зонтичной структурой, в которую входит большинство палестинских политических сил, кроме радикальных группировок. Контролирующее Газу движение "Хамас", которое признано в ЕС террористической организацией, приглашения, естественно, не получило.



Конференция продлится не один день - в течение целого года ее участники должны будут разработать основы мирного плана, принимая во внимание обратную связь от всех участвующих сторон, уточняет со ссылкой на "дорожную карту" канал Euronews. Конечная цель - создать палестинское государство, "живущее бок о бок" с Израилем. Кроме того, говорится о важности создания "живой политической альтернативы" "Хамасу", а также "полной нормализации" отношений между Израилем и арабским миром.



Видение Евросоюза совпало с позицией всех членов Совбеза ООН и мусульманских государств региона - от Марокко до Индонезии. Все они настаивают на создании двух независимых государств.



Не согласен только Израиль. 21 января премьер-министр Нетаньяху повторил свой тезис о том, что создание Палестины угрожает безопасности Израиля. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на встрече в Брюсселе отказался отвечать, когда журналисты спросили его о возможности создания палестинского государства. В руках у министра были фотографии израильских заложников, которых с 7 октября прошлого года удерживает "Хамас". Господин Кац заявил, что прибыл в столицу Бельгии, чтобы обратиться за поддержкой "для устранения "Хамаса"".



Пять арабских стран и США не могут убедить Биньямина Нетаньяху согласиться на создание Палестины

По итогам дня газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Исраэль Кац на встрече выступил с неожиданным предложением: создать искусственный остров в Средиземном море, чтобы "переселить туда палестинцев". По словам собеседников издания, министр представил видеоролик об этой концепции в качестве альтернативы решению о двух государствах. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики отверг предложение своего израильского коллеги. А министры стран ЕС, по данным The Guardian, просто "проигнорировали предложение министра Каца".



Источники телеканала "Аль-Джазира" также подтвердили сообщения о том, что Исраэль Кац предложил создать искусственный остров. По их данным, он мог бы находиться в 5 км от побережья Газы и соединяться с материком двумя мостами. Планируется, что остров станет торговым хабом, подобным Сингапуру.



Между тем газета Jerusalem Post сообщила, что план главы израильского МИДа не предполагает переселение палестинцев. Вместо этого на искусственном острове планируется разместить порт, аэропорт и опреснительную установку. Внешнеполитическое ведомство Израиля по состоянию на вечер понедельника не дало разъяснений о том, чья версия верна.



Так и до санкций недалеко

На переговорах в понедельник европейские дипломаты сделали палестинский вопрос и критику господина Нетаньяху главным пунктом своих выступлений. "Заявления Биньямина Нетаньяху вызывают беспокойство. Есть необходимость в создании палестинского государства с гарантиями безопасности для всех",- сказал, в частности, глава МИД Франции Стефан Сежурне.



Ключевой союзник Израиля в ЕС - Германия в лице главы МИДа Анналены Бербок также поддержала создание палестинского государства. Министр назвала это "единственным решением" конфликта. "Все те, кто говорит, что не хотят слышать о таком решении (о двух государствах.- "Ъ"), не представили какой-либо альтернативы",- добавила политик. Кроме того, она призвала к срочной "гуманитарной паузе" для доставки помощи жителям Газы.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что отказ господина Нетаньяху от создания Палестины неприемлем. И подчеркнул: Израиль не может построить мир "только военными средствами". "Какие другие решения они (израильтяне.- "Ъ") имеют в виду? Чтобы все палестинцы ушли? Убить их?" - отметил господин Боррель. При этом он уточнил, что больше не будет говорить о мирном процессе - теперь речь идет исключительно о создании палестинского государства и его будущем сосуществовании с Израилем.



Жозеп Боррель с 7 октября стал едва ли не главным защитником палестинской позиции в Евросоюзе.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 октября без одобрения европейских лидеров отправилась в Тель-Авив, чтобы заявить о поддержке от имени всей Европы, и там подчеркивала, что Израиль имеет право на самооборону. Однако господин Боррель затем вступил с ней в небольшую заочную пикировку, отметив: "Любая самооборона имеет свои границы".



Любопытно, что Испания, МИД которой господин Боррель возглавлял в 2018–2019 годах, до сих пор не признала Палестину в качестве государства. Из 27 стран Евросоюза пока только девять - Болгария, Кипр, Мальта, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Швеция и Венгрия - пошли на такой шаг. Причем эти страны признают Палестину как государство в соответствии с границами 1967 года, включая Восточный Иерусалим.



Военная операция Израиля в секторе Газа затягивается, и ее перспективы неясны

ЕС также подготовил предупреждение Израилю о "последствиях", если еврейское государство так и не признает Палестину. Как пишет газета Financial Times (FT), Брюссель намерен давить на торговые отношения. У двух сторон есть соглашение об ассоциации, которое предоставляет Израилю преференции в торговле и инвестициях. "Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. Среди этих идей - использовать условия (льгот в сфере торговли и инвестиций.- "Ъ"), чтобы склонить (Израиль.- "Ъ") к решению о создании двух государств",- заявил источник FT. Кроме того, Европейская внешнеполитическая служба (EEAS) продумывает вариант с введением санкций против незаконных еврейских поселенцев, ответственных за насилие на Западном берегу.



Впрочем, вряд ли все члены ЕС поддержат введение санкций против Израиля - а без всеобщего одобрения меры от имени всего блока ввести не получится. При этом не исключено, что санкции могут принять отдельные члены Евросоюза.



Эльнар Байназаров

