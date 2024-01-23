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Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
12:15 23.01.2024

23 января 2024

Российско-украинская война превратилась в масштабное поле битвы БПЛА. Обе воюющие стороны активно применяют друг против друга различные модели беспилотников - ударные с ракетами, малые с гранатами и минами и дроны-камикадзе. Как показывает конфликт в Украине, беспилотники эффективны против любого рода войск и военной техники (бронетехника, пехота, ракетные комплексы), объектов хранения и обеспечения (склады с вооружением и ГСМ). Гражданская инфраструктура в Украине и России (электростанции, нефтехранилище и тпд.) вовсе оказалась беззащитной перед атаками дронов. В связи с чем, нам необходимо извлекать уроки и принимать меры для обеспечения защиты военной и гражданской стратегической инфраструктуры от вероятных атак с помощью БПЛА.

В первую очередь, на мой взгляд, важно обеспечить наши пограничные заставы на кыргызско-таджикской границе средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) против малых дронов и дронов-камикадзе. Основная опасность исходит именно от подобного типа дронов. Приборы РЭБ предназначены создавать стабильные помехи и нарушать порядок управления, выводить из строя подлетающий дрон на расстоянии от 300 метров до 2 км в зависимости от мощности радиоэлектронной системы.

Средства РЭБ, установленные на пограничных заставах и отрядах, будут препятствовать вражеским разведывательным малым БПЛА осуществлять сбор данных, снижают риск подлета и подрыва дрона-камикадзе или сброса боеприпаса с малого дрона. Вместе с тем, очень важно обеспечить средствами и системами РЭБ воинские части, склады с оружием и боеприпасами, бронетанковые, автомобильные парки и командные пункты всех родов войск. Не стоит забывать, что дроны - это излюбленное оружие различного рода террористов. Средствами РЭБ также должны быть оснащены центры принятия решений - это президентские и правительственные рабочие резиденции, центральные аппараты силовых, оборонных ведомств и спецслужб. Таким образом сводится на нет вероятность террористического акта/атаки против государственных органов с применением дронов.

Разумеется, одних систем РЭБ недостаточно для обеспечения безопасности государственной границы. Архиважно поставить в пограничные войска Кыргызстана противовоздушные средства, предназначенные для ведения борьбы с дронами, ударными БПЛА и вертолетами. Речь идет о зенитно-ракетных пушечных комплексах на колесах. Подобные комплексы прекрасно справляются с ударными БПЛА и с дронами - камикадзе. Один из примеров - зенитный ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) FK-3000 китайского производства. ЗРПК размещен на полноприводном автомобильном шасси с бронированной кабиной. На шасси установлены 30-мм автоматическая пушка, зенитные ракеты и специальное оборудование. Комплекс может работать в любое время суток. На комплексе имеется два блока с ракетами, один с шестью ракетами, а второй с 48 ракетами.

Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана

Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана

ЗРПК FK-3000 (КНР)

Китайский ЗРПК способен вести огонь по воздушным и наземным целям, находящиеся на расстоянии от 300 метров до 12 км. Комплекс годится для противовоздушной защиты военных и гражданских объектов. Фишка данного оружия – возможность работы ЗРПК по небольшим беспилотным летательным аппаратам, коими к примеру являются дроны-камикадзе. Не стоит недооценивать дроны-камикадзе, ведь они способны нести на себе взрывчатку весом до 40 кг. А этого достаточно для нанесения ощутимого удара. Даже атака дрона-камикадзе с 1-2 кг взрывчатки способна вывести из строя легко бронированную технику и посеять панику.

На мой взгляд, если наша погранслужба выставит на постоянное боевое дежурство вышеуказанные ЗРПК FK-3000 на кыргызско-таджикской границе, то несомненно охрана наших рубежей и безопасность пограничных застав и отрядов, приграничных населенных пунктов нашей республики будут усилены в разы. Следует отметить, что приобретение подобных оборонных комплексов из Китая продиктовано экономическими и геополитическими соображениями. Китай нам ближе по географическому расположению и с Пекином у нас имеется многолетний опыт военно-технического сотрудничества.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт

Источник - Вечерний Бишкек
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