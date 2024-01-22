Байден "играет с огнем", называя йеменских хуситов "террористами", - Al Jazeera

12:37 23.01.2024 Al Jazeera

Катар



Al Jazeera: причисление хуситов к террористам ударит по простым йеменцам



Администрация Байдена вернула хуситов в список глобальных террористов, сообщает Al Jazeera. Как заявляет Белый дом, решение нацелено на привлечение повстанцев к ответственности за нападения в Красном море. Однако эксперты опасаются, что эта мера лишь усугубит конфликт и на самом деле ударит по простым йеменцам.



Сторонники хуситов считают, что ярлык "глобальной террористической группировки" усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис в Йемене.



Это было одним из первых крупных внешнеполитических решений Джо Байдена.



Менее чем через месяц после вступления в должность в январе 2021 года президент Соединенных Штатов отменил два "террористических" определения, введенных его предшественником Дональдом Трампом в отношении йеменских повстанцев.



В то время госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что этот шаг стал "признанием тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене". Организация Объединенных Наций, а также гуманитарные организации и американские законодатели предупредили, что определение хуситов как "террористов" может прервать поток помощи в страну.



Теперь, почти ровно три года спустя, администрация Байдена вновь вводит одно из определений в отношении хуситов, объявляя их "глобальным террористом особого значения" (SDGT) в связи с их нападениями [на торговые суда, предположительно связанными с Израилем] в Красном море.



И снова защитники прав человека и политические аналитики бьют тревогу по поводу негативных последствий, которые это решение может иметь для мирных йеменцев. Многие также сомневаются в том, что принятое в среду решение заставит хуситов прекратить свои атаки.



"Я очень обеспокоен разрушительными последствиями этого решения для простых людей в Йемене", – сказал Афра Насер, научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне, округ Колумбия, который ранее работал исследователем по Йемену в Human Rights Watch.



В беседе с "Аль-Джазирой" он отметил, что причисление хуситов к террористам усугубит гуманитарный кризис в Йемене, где в течение многих лет идет война между повстанцами и коалицией во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.



По данным ООН, более половины населения Йемена - 18,2 миллиона человек - нуждается в помощи, поскольку страна переживает экономический кризис, расходы людей растут, а вместе с тем продолжается массовое перемещение населения и голод.



"Обычная йеменская семья сегодня страдает как из-за внутренней политики хуситов, так и из-за политики международного сообщества в отношении Йемена, к которой как раз относится решение США внести хуситов в список террористов, – рассказал Афра Насер. – Йеменцы оказались между двух огней".



Нападения в Красном море



В заявлении, опубликованном в среду утром, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что присвоение статуса SDGT произошло в ответ на нападения хуситов на торговые суда в Красном море.



"Это присвоение статуса террористов направлено на привлечение хуситов к ответственности. Если они прекратят атаки в Красном море и Аденском заливе, Соединенные Штаты пересмотрят это определение", – заявил высокопоставленный американский дипломат.



Поддерживаемые Ираном хуситы, контролирующие значительные территории Йемена, начали обстреливать ракетами Израиль и нападать на торговые суда в Красном море вскоре после начала войны в Газе.



Повстанцы пообещали атаковать суда, связанные с Израилем, в рамках усилий по оказанию давления на правительство страны, с тем чтобы оно прекратило бомбардировки Газы и расширило поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. Позже это усилило угрозу для любых коммерческих судов, следующих в Израиль и из него по главному торговому пути у побережья Йемена.



Нападения заставили судоходные компании приостановить деятельность в Красном море и вызвали осуждение со стороны США и их союзников.



В декабре Вашингтон создал военно-морскую коалицию для защиты коммерческих судов в Красном море, а также нанес несколько ударов по объектам хуситов в Йемене в этом месяце, что наблюдатели назвали опасной эскалацией ситуации.



В среду администрация Байдена выступила в защиту своего решения вновь присвоить хуситам статус SDGT, заявив, что будут "исключения" для защиты помощи Йемену.



"Сегодняшнее присвоение статуса нацелено на хуситов, а не на народ Йемена", – заявил на пресс-конференции представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.



Когда его спросили о том, как любые связанные с этим санкции повлияют на переговоры с хуситами, Кирби твердо ответил: "Никаких переговоров нет. Это не разменная монета. Это способ привлечь хуситов к ответственности".



Но эксперты сомневаются в том, что статус SDGT заставит повстанцев прекратить атаки в Красном море, как предполагает администрация Байдена.



"Крайне маловероятно, что это окажет какое-либо положительное влияние на действия хуситов", – сказал Брайан Финукейн, старший советник программ США в аналитическом центре Международной кризисной группы.



"Я думаю, что это из разряда "сделай хоть что-нибудь"", – сказал он в интервью "Аль-Джазире". Повторное введение определения SDGT говорит о том, что Вашингтон отказывается признать, что недавние нападения хуситов связаны с войной в Газе.



"Администрация Байдена загнала себя в угол... У нее нет хороших вариантов политического урегулирования этого вопроса", – отметил эксперт.



Присвоение статуса



В рамках определения SDGT основное внимание уделяется финансам отдельного лица или группы лиц. В данном случае речь идет о замораживании активов хуситов в США и запрете американским гражданам вести какой-либо бизнес с этой группировкой.



И хотя "за нарушения могут быть назначены административные и уголовные наказания", это определение более узкое, чем ярлык, который на хуситов повесила администрация Трампа, – "иностранная террористическая организация", или FTO.



Этот ярлык делает серьезным преступлением оказание поддержки группировке, занесенной в черный список.



"Определение SDGT является своего рода минимумом: ограничение доступа к средствам из-за рубежа, к международным рынкам. У хуситов этого нет и никогда не было. Они не владеют акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже", – сказал Набиль Хури, бывший заместитель главы миссии США в Йемене.



Он сообщил "Аль-Джазире", что хуситы вряд ли будут проводить различие между определениями SDGT или FTO и воспримут данное решение как оскорбление, которое может привести к дальнейшей эскалации конфликта.



Спустя несколько часов после объявления о присвоении статуса SDGT хуситы заявили, что они запустили ракеты по американскому кораблю в Аденском заливе. Центральное командование США позже подтвердило, что удар был нанесен по принадлежащему Америке судну Genco Picardy, которое получило некоторые повреждения, но при этом экипаж не пострадал.



"То, чем занимается администрация Байдена, действительно сбивает с толку. Не думаю, что над этим решением много думали, – сказал Хури. – Определение SDGT больше похоже на оскорбление. Это старая добрая перчатка, брошенная в лицо. Вы в некотором роде бросаете вызов, но на самом деле не причиняете никому вреда".



Афра Насер также предупредил, что присвоение статуса "террорситов" может еще больше ободрить хуситов и "способствовать радикализации некоторых слоев населения и укреплению системы вербовки в ряды повстанцев".



"Неопределенность для йеменцев"



Тем не менее, хотя определение SDGT является "более узким", чем FTO, администрация Байдена осознает, "что эти санкции могут ухудшить положение йеменцев", – подчеркнул Финукейн.



Это связано с тем, что финансовые учреждения и гуманитарные организации "вероятно, будут очень осторожны в отношении взаимодействия с хуситами в Йемене", особенно до тех пор, пока не будут установлены четкие правила, касающиеся изменения статуса.



В среду администрация Байдена заявила, что "предпринимает значительные шаги для смягчения любых негативных последствий, которые это определение может оказать на народ Йемена". Решение вступит в силу через 30 дней, говорится в заявлении Блинкена. В течение этого времени Белый дом проведет консультации с организациями по оказанию помощи и другими заинтересованными сторонами.



Ожидается, что Министерство финансов США также опубликует лицензии, "разрешающие определенные операции, связанные с предоставлением продовольствия, медикаментов и топлива, а также личных денежных переводов, телекоммуникаций и почты, а также операций в портах и аэропортах, которые необходимы йеменскому народу".



Но это не ослабило опасений, что данное определение негативно скажется на простых йеменцах.



"Это определение добавит еще больше неопределенности и угрозы для йеменцев, все еще охваченных одним из крупнейших гуманитарных кризисов в мире, – сказал Скотт Пол, заместитель директора по вопросам мира и безопасности Oxfam America. Администрация Байдена играет с огнем, и мы призываем ее немедленно отказаться от этого определения и сейчас же начать уделять приоритетное внимание интересам йеменцев".



Авторы: Джиллиан Кестлер-Д'Амурс (Jillian Kestler-D'Amours), Джозеф Степански (Joseph Stepansky) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706002620





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