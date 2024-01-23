В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки

14:14 23.01.2024

Глава МВД провел совещание с руководителями городских и районных подразделений полиции



Шұғыла Тұрлыбек

23 января 2024



В МВД прошло заседание с участием начальников служб центрального аппарата и территориальных департаментов, городских управлений и районных отделов полиции, командующих региональных командований и соединений Национальной гвардии, передает корреспондент сайта Polisia.kz.



Министр внутренних дел Ержан Саденов довел до сотрудников приоритетные задачи, поставленные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на коллегии ведомства перед органами внутренних дел. Заместители главы МВД подвели итоги работы за прошлый год, а также рассказали о приоритетах курируемых направлений и планах на 2024 год.







В ходе заседания министр подверг критике работу департаментов полиции, где замечен рост отдельных видов преступлений и снижена раскрываемость. Напомнил коллегам о предстоящей аттестации, отметив, что в текущем году министерство будет повышать качество кадров. – У нас особая миссия – защищать и охранять. Закон и порядок, атмосфера нулевой терпимости, принцип неотвратимости наказания должны быть в приоритете. Поэтому поручаю организовать системную работу нарядов, обеспечить постоянный эффект присутствия полиции – максимальный охват улиц, дворов, усилить профилактическую работу в школах и вузах, – отметил министр. Он также поручил начальникам территориальных департаментов полиции проводить личные приемы граждан, обеспечить соблюдение конституционных прав и сроков расследования, задействовать на миграционную линию все службы: патрульных, участковых, оперативников.



В ходе заседания представлены назначенные новые руководители ряда служб и подразделений ОВД. Так, по согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел для усиления службы на должность начальника департамента криминальной полиции МВД назначен полковник полиции Канат Нурмагамбетов. Последняя занимаемая должность – начальник департамента по борьбе с организованной преступностью. На должность председателя КУИС назначен полковник юстиции Тенизжан Джанибеков, ранее занимавший должность начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области. Полковник полиции Саркытбай Кусаинов, ранее работавший заместителем начальника департамента по противодействию наркопреступности, назначен на должность начальника ДП области Жетісу.