В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)

14:35 23.01.2024

Фотоловушки в заповедниках запечатлели туркестанских рысей. Видео



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Фотоловушка в Гиссарском горно-арчовом заповеднике запечатлела детенышей туркестанской рыси. Минэкологии поделилось умилительными кадрами игривых диких котят. Сотрудники заповедной зоны отмечают, что популяция рыси в Гиссаре растет. По результатам осеннего мониторинга, здесь зарегистрировали 191 животное этого вида.



