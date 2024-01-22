В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)

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14:35 23.01.2024
Фотоловушки в заповедниках запечатлели туркестанских рысей. Видео
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Фотоловушка в Гиссарском горно-арчовом заповеднике запечатлела детенышей туркестанской рыси. Минэкологии поделилось умилительными кадрами игривых диких котят. Сотрудники заповедной зоны отмечают, что популяция рыси в Гиссаре растет. По результатам осеннего мониторинга, здесь зарегистрировали 191 животное этого вида.
Фото взрослой туркестанской рыси, обитающей на территории Зааминского заповедника, сегодня также опубликовало управление экологии Джизакской области.
Туркестанская рысь включена в международный Красный список и Красную книгу Узбекистана. Численность этого вида сокращается из-за вырубки лесов, истощения источников пищи и браконьерства. В нашей стране этот вид обитает в Западном Тянь-Шане и Памиро-Алае. Охота на этих животных строго запрещена.