 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.01.2024
18:38  В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
16:37  В Казахстане продолжается раскулачивание Назарбаевых. У Бауржана Нурсултана отняли алматинский рынок "Байсат"
16:16  Китайцы превращают ненужный уголь в полезный комбикорм, - СП
15:06  Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю
14:35  В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)
14:14  В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки
12:39  События в Крыму в 2014 году подтолкнули США к сделке с Талибаном*

12:37  Байден "играет с огнем", называя йеменских хуситов "террористами", - Al Jazeera
12:15  Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
12:03  Перед Израилем замаячили санкции, - Эльнар Байназаров
11:59  Мао и Ленин: Как в Китае и в России почтили память своих вождей
11:55  Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины, - А.Кузмак
10:34  Турция ставит условия спецслужбам Запада, - ИА Rex
10:14  КазАвтопром, который мы заслужили: дорого и ненадежно, - А.Алехова
10:11  Афганистан и Китай прорываются через Ваханский коридор, - Ст.Тарасов
10:08  Африканская база США может оказаться жертвой эскалации в Йемене, - НГ
09:41  В Узбекистане проведена новая "черта бедности"
09:26  Землетрясение в Алматы: 44 - ранены, перепуганные жители ждут афтершоков
09:18  Китай конкурирует с США и в Латинской Америке, - Владимир Скосырев
01:09  Прогнозируемый рост ВВП Китая в 2024 году – около 5 процентов
00:39  Зачем Европе нужна "маленькая победоносная война"? - Е.Пустовойтова
00:25  Скончался известный узбекский актер Тургун Азизов
00:23  Американская мечта о Тайване, - Леонид Пастернак
00:12  За незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг в Узбекистане введена ответственность
00:09  Власти Казахстана запретят телеведущей Тине Канделаки въезд в страну
Понедельник, 22.01.2024
22:52  Выжили только пристегнутые. "Чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами
22:44  Российская база в Армении была, есть и будет, - СП
21:41  Среди убитых в Харькове рос-ракетой наемников оказался и сын французского генерала Дриона
21:37  Одолев Ливан 2:1. Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф дебютного Кубка Азии!
21:28  На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7 баллов
12:17  За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар
12:15  Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? Части 1 и 2
12:10  В ЕС испугались изоляционизма США в случае переизбрания Трампа, - Макс Гастингс
11:43  Белые мужчины не хотят служить в Британской армии, - Роберт Кларк
11:39  Т-55 снова в строю. Проверенный советский танк легко адаптируется к новым реалиям
10:34  Учителей туркменских школ обязали скидываться на новые портреты руководства республики
10:29  Как реорганизовать диаспоры, - Игорь Караулов
10:23  За избиение солдат задержаны 3 командира КырАрмии
10:02  Рахмон на треть сократил штат гаишников и уволил ряд силовиков Хатлонской области
08:49  Фермеры готовы завалить Париж навозом
08:46  Юаневое разнообразие. Какой доход приносят инструменты в китайской валюте, - Къ
08:43  РосРегионы продолжают вытеснять гастарбайтеров, - НГ
08:33  Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии. Это одно из последствий войны в Украине
08:30  Кто и когда решил, что "независимые" СМИ и есть совесть кыргызской нации? - Канат Кожоев
08:14  В Казахстане изменились правила пенсионных выплат
08:10  Губернатор Флориды Десантис (основной "республиканский" соперник Трампа) снимается с президентской гонки
08:06  Как надо работать. Израиль нанес удар по столице Сирии, убит командир разведслужбы спецназа иранской КСИР генерал Юсеф Омид Заде
08:03  Чтобы добить гегемонию Запада, надо избавиться от западничества, - Александр Тюрин
07:57  КазСпорт-24: Разброд, шатание и игнорирование. Ч. 2.., - Е.Косенко
07:04  Женщинам в Таджикистане разрешили работать взрывниками и битумщиками
06:43  Запад блефанул... Унылые военные перспективы Киева, - Андрей Школьников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю
15:06 23.01.2024

Зачем западные ученые охотятся за сибирскими микробами

Ирина Гусева
Материал комментируют:
Александр Чепурнов

Изменение климата приведет к высвобождению древних вирусов, замороженных в вечной мерзлоте Арктики. Это может вызвать крупную эпидемию, предупреждают ученые.

"Штаммы этих микробов Мафусаила или вирусов-зомби, как их еще называют, уже были выделены исследователями", - говорится в статье Guardian.

Ученые начали планировать создание сети мониторинга в Арктике, которая позволила бы выявлять ранние случаи заболевания, вызванного древними микроорганизмами. Кроме того, это позволит обеспечить карантин и квалифицированную медицинскую помощь заболевшим, чтобы сдержать вспышку и предотвратить ее распространение за пределы региона.

Какие именно вирусы скрываются в вечной мерзлоте, не известно, но есть риск того, что один из них может вызвать вспышку, например, древней формы полиомиелита.

Генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель в 2014 г. возглавлял группу ученых, которые выделили живые вирусы в Сибири и показали, что они все еще могут поражать одноклеточные организмы, несмотря на тысячелетия пребывания в вечной мерзлоте. Дальнейшие исследования выявили существование в семи местах нескольких различных штаммов, которые, по данным исследователей, могут заражать культивируемые клетки. Возраст одного образца составил 48 500 лет.

"Выделенные нами вирусы были способны поражать только амеб и не представляли опасности для людей. Однако это не означает, что другие вирусы, которые в настоящее время заморожены в вечной мерзлоте, возможно, не способны вызывать заболевания у людей", - цитирует ученого издание.

Для примера он привел выявленные следы вирусов герпеса, которые являются хорошо известными патогенами человека.

В статье также отмечается, что Арктика нагревается в несколько раз быстрее средних темпов глобального потепления. Идет активное промышленное освоение Сибири, в том числе бурение скважин в вечной мерзлоте, которое, как считает французский ученый, приведет к высвобождению огромного количества находящихся там патогенов. Специалисты, добывающие полезные ископаемые, будут вдыхать вирусы.

"Последствия могут быть катастрофическими", - предупреждает Клавери. Угроза в том, что мерзлота может содержать вирусы, возраст которых - миллионы лет и, стало быть, иммунная система человека с ними никогда не контактировала.

Стоит отметить, что подобных публикаций в западной прессе становится все больше. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году обсуждалась "болезнь Х", которая способна по числу жертв превзойти пандемию коронавируса в 20 раз. А раз так, надо срочно создавать вакцины. Интересно, что обсуждают это в данном случае не ученые, а представители бизнеса. Некоторые фармацевтические компании, наверняка, радостно потирают руки, хотя что за болезнь, которой нас пугают, не понятно.

Впрочем, уже известных вирусных инфекций предостаточно, а вспышки фиксируются все чаще. И стоило бы уделить больше внимания борьбе с ними. Вирусы распространены по всей планете, но Запад почему-то интересуется Сибирью и российской Арктикой.

- Довольно сложно представить себе возбудитель, который, несмотря на то что где-то во льду будет сохраняться, все-таки настолько долго сохранит свою жизнеспособность, - считает завлабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" Александр Чепурнов.

- В качестве примера: попытки оживить вирус натуральной оспы, который оказался в вечной мерзлоте в результате захоронения тел людей, погибших примерно 100 лет назад. По нашим северам в начале прошлого века прошла большая эпидемия - вымирали буквально стойбищами. Чтобы понять, не выйдет ли это все наружу при разливе рек или еще чего-то, проводились эксперименты в учреждении, где я раньше работал - "Вектор". Оживить или доказать жизнеспособность возбудителя с мумий погибших, которые пролежали все эти годы в вечной мерзлоте, не удалось. А вирус натуральной оспы в мире инфекционистов, по крайней мере в нынешнем, считается одним из самых устойчивых.

Я не уверен, что найденные образцы можно будет каким-то образом оживить. Не жду тут каких-то гадостей, честно говоря.

"СП": Французский ученый говорит о сибирских вирусах. А в Канаде или на Аляске их нет? Почему такое внимание России?

- Я не очень понимаю, зачем их сюда пускают. Может, это было в том период, когда всех везде пускали. Может, они у себя уже все перепробовали.

Попытки мыслить с точки зрения, что у нас север был плотнее заселен? Но и там, наверное, с этим было неплохо. Тем более что человек в свое время пришел на Американский континент в основном через сухопутный мост, который превратился в Берингов пролив. И достаточное время люди проживали на севере, прежде чем двинуться дальше. Будем надеяться, что ничего не произойдет.

Прочитать геном у каких-то таких вирусов и попытаться их оживить, конечно, можно. Только я не очень понимаю, зачем заниматься такими гадостями, если речь, конечно, не идет о биологическом оружии.

"СП": Эти разговоры про вирусы из мерзлоты и прочие - не информационное прикрытие для американских разработок в созданных по всему миру биолабораториях, о которых постоянно говорит наше Минобороны и специалисты?

- Это, наверное, возможно. Меня в этой ситуации беспокоит одно: мы все, в том числе Минобороны, говорим, что вокруг нас куча лабораторий. Где наши лаборатории? Мы почему не восстанавливаем все, что у нас было?

Мы к 1991 году пришли с самыми сильными вирусологами и бактериологами по опасным инфекциям. У нас самые сильные работы были. Я и мои коллеги в "Векторе", обогнали американцев за 10 лет настолько, что они очень сильно нервничали и все время крутились вокруг нас.

За это время они создали сотни лабораторий, а мы фактически разрушили "Вектор" и ничего не создали вдобавок. Нам нужен хотя бы десяток лабораторий.

Я переживаю и за уход прекрасного квалифицированного персонала, который был. Все уже пенсионеры.

"СП": В статье подчеркивается, что вирусы могут вырваться на свободу в результате промышленного освоения Арктики, в том числе Сибири. А именно этим сейчас занимается Россия. На Западе готовят почву для давления на Москву, чтобы остановить освоение Арктики?

- Вполне возможно. Видно даже непрофессионалу освоение, которое там ведется. Мы сегодня занимаемся созданием подстраховывающих наши владения на севере военных поселений.

Конечно, западников это нервирует. Там же колоссальные ресурсы и хотелось бы захапать их. К тому же владение Северным морским путем - это вообще фишка, которую у нас хотели бы отобрать. Поэтому тут все средства хороши, можно придумать и пугалки.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706011560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестка заседания Палаты утверждена сенаторами
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова: Строительство социальных объектов – на особом контроле Правительства
- Удастся ли в нынешнем году устранить "злоупотребления монопольным положением" у компании "Эйр Астана"?
- От рождения – до животноводческой продукции. Цифровые процессы модуля "Vet Monitoring" апробируют в рамках пилотного проекта
- Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды "Капитал мечты"
- Рабочий график главы государства
- Парламент поддержал предложение Президента о направлении миротворцев для участия в миссиях ООН
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклимата сферы информатизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  