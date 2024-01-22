Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю

15:06 23.01.2024

Зачем западные ученые охотятся за сибирскими микробами



Ирина Гусева

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Александр Чепурнов



Изменение климата приведет к высвобождению древних вирусов, замороженных в вечной мерзлоте Арктики. Это может вызвать крупную эпидемию, предупреждают ученые.



"Штаммы этих микробов Мафусаила или вирусов-зомби, как их еще называют, уже были выделены исследователями", - говорится в статье Guardian.



Ученые начали планировать создание сети мониторинга в Арктике, которая позволила бы выявлять ранние случаи заболевания, вызванного древними микроорганизмами. Кроме того, это позволит обеспечить карантин и квалифицированную медицинскую помощь заболевшим, чтобы сдержать вспышку и предотвратить ее распространение за пределы региона.



Какие именно вирусы скрываются в вечной мерзлоте, не известно, но есть риск того, что один из них может вызвать вспышку, например, древней формы полиомиелита.



Генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель в 2014 г. возглавлял группу ученых, которые выделили живые вирусы в Сибири и показали, что они все еще могут поражать одноклеточные организмы, несмотря на тысячелетия пребывания в вечной мерзлоте. Дальнейшие исследования выявили существование в семи местах нескольких различных штаммов, которые, по данным исследователей, могут заражать культивируемые клетки. Возраст одного образца составил 48 500 лет.



"Выделенные нами вирусы были способны поражать только амеб и не представляли опасности для людей. Однако это не означает, что другие вирусы, которые в настоящее время заморожены в вечной мерзлоте, возможно, не способны вызывать заболевания у людей", - цитирует ученого издание.



Для примера он привел выявленные следы вирусов герпеса, которые являются хорошо известными патогенами человека.



В статье также отмечается, что Арктика нагревается в несколько раз быстрее средних темпов глобального потепления. Идет активное промышленное освоение Сибири, в том числе бурение скважин в вечной мерзлоте, которое, как считает французский ученый, приведет к высвобождению огромного количества находящихся там патогенов. Специалисты, добывающие полезные ископаемые, будут вдыхать вирусы.



"Последствия могут быть катастрофическими", - предупреждает Клавери. Угроза в том, что мерзлота может содержать вирусы, возраст которых - миллионы лет и, стало быть, иммунная система человека с ними никогда не контактировала.



Стоит отметить, что подобных публикаций в западной прессе становится все больше. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году обсуждалась "болезнь Х", которая способна по числу жертв превзойти пандемию коронавируса в 20 раз. А раз так, надо срочно создавать вакцины. Интересно, что обсуждают это в данном случае не ученые, а представители бизнеса. Некоторые фармацевтические компании, наверняка, радостно потирают руки, хотя что за болезнь, которой нас пугают, не понятно.



Впрочем, уже известных вирусных инфекций предостаточно, а вспышки фиксируются все чаще. И стоило бы уделить больше внимания борьбе с ними. Вирусы распространены по всей планете, но Запад почему-то интересуется Сибирью и российской Арктикой.



- Довольно сложно представить себе возбудитель, который, несмотря на то что где-то во льду будет сохраняться, все-таки настолько долго сохранит свою жизнеспособность, - считает завлабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" Александр Чепурнов.



- В качестве примера: попытки оживить вирус натуральной оспы, который оказался в вечной мерзлоте в результате захоронения тел людей, погибших примерно 100 лет назад. По нашим северам в начале прошлого века прошла большая эпидемия - вымирали буквально стойбищами. Чтобы понять, не выйдет ли это все наружу при разливе рек или еще чего-то, проводились эксперименты в учреждении, где я раньше работал - "Вектор". Оживить или доказать жизнеспособность возбудителя с мумий погибших, которые пролежали все эти годы в вечной мерзлоте, не удалось. А вирус натуральной оспы в мире инфекционистов, по крайней мере в нынешнем, считается одним из самых устойчивых.



Я не уверен, что найденные образцы можно будет каким-то образом оживить. Не жду тут каких-то гадостей, честно говоря.



"СП": Французский ученый говорит о сибирских вирусах. А в Канаде или на Аляске их нет? Почему такое внимание России?



- Я не очень понимаю, зачем их сюда пускают. Может, это было в том период, когда всех везде пускали. Может, они у себя уже все перепробовали.



Попытки мыслить с точки зрения, что у нас север был плотнее заселен? Но и там, наверное, с этим было неплохо. Тем более что человек в свое время пришел на Американский континент в основном через сухопутный мост, который превратился в Берингов пролив. И достаточное время люди проживали на севере, прежде чем двинуться дальше. Будем надеяться, что ничего не произойдет.



Прочитать геном у каких-то таких вирусов и попытаться их оживить, конечно, можно. Только я не очень понимаю, зачем заниматься такими гадостями, если речь, конечно, не идет о биологическом оружии.



"СП": Эти разговоры про вирусы из мерзлоты и прочие - не информационное прикрытие для американских разработок в созданных по всему миру биолабораториях, о которых постоянно говорит наше Минобороны и специалисты?



- Это, наверное, возможно. Меня в этой ситуации беспокоит одно: мы все, в том числе Минобороны, говорим, что вокруг нас куча лабораторий. Где наши лаборатории? Мы почему не восстанавливаем все, что у нас было?



Мы к 1991 году пришли с самыми сильными вирусологами и бактериологами по опасным инфекциям. У нас самые сильные работы были. Я и мои коллеги в "Векторе", обогнали американцев за 10 лет настолько, что они очень сильно нервничали и все время крутились вокруг нас.



За это время они создали сотни лабораторий, а мы фактически разрушили "Вектор" и ничего не создали вдобавок. Нам нужен хотя бы десяток лабораторий.



Я переживаю и за уход прекрасного квалифицированного персонала, который был. Все уже пенсионеры.



"СП": В статье подчеркивается, что вирусы могут вырваться на свободу в результате промышленного освоения Арктики, в том числе Сибири. А именно этим сейчас занимается Россия. На Западе готовят почву для давления на Москву, чтобы остановить освоение Арктики?



- Вполне возможно. Видно даже непрофессионалу освоение, которое там ведется. Мы сегодня занимаемся созданием подстраховывающих наши владения на севере военных поселений.



Конечно, западников это нервирует. Там же колоссальные ресурсы и хотелось бы захапать их. К тому же владение Северным морским путем - это вообще фишка, которую у нас хотели бы отобрать. Поэтому тут все средства хороши, можно придумать и пугалки.