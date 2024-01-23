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Китайцы превращают ненужный уголь в полезный комбикорм, - СП
16:16 23.01.2024

Как решить проблему глобального недоедания, знают ученые из Тяньцзиня
Дмитрий Капустин
23 янв. 24
Пока в России остаются еще электростанции, работающие на мазуте и даже торфе, китайцы массово отказываются от вредного угля. На протяжении столетий он был главным топливом в стране. Его жгли, конечно, не только на электростанциях, углем топили дома в городах и особенно на селе.

Мало кто задумывался, что сжигание угля - это крайне вредно не только для природы, но и для самого человека. Приготовленная на углях пище получает токсичную дозу мышьяка, фтора, ртути, селена и полициклических ароматических углеводородов. А приводит это к раку пищевода и легких, циррозу печени, отеку легких, ломкости костей…

Особенно страдали селяне, которые жили в домах без дымохода. Едкий смрад висел в комнатах, медленно отравляя людей. Неудивительно, что "угольными" патологиями страдают миллионы китайцев.

Правда, в городах сжигание угля уже законодательно запрещено, но в бедных сельских провинциях альтернативы такому топливу часто не было. Правительство же пригрозило уменьшением госсубсидий для районов с печным отоплением, чтобы люди быстрее приходили на природный газ - экологичный и безвредный.

Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что Китай должен перейти на возобновляемое топливо и мирный атом, а вредный уголь оставить в прошлом. За десятилетие, что товарищ Си возглавляет Китай, доля возобновляемой энергетики (это ГЭС, ветровые и солнечные электростанции) выросла с 20% до 35%.

Работа, конечно, титаническая. В 2017 г. Национальное управление энергетики, которое возглавлял Нур Бакри, отменило проекты строительства более сотни новых угольных электростанций. Это жесткое решение вызвало противодействие губернаторов, которые мысленно уже освоили огромные инвестиции.

Губернаторы критиковали Бакри за то, что якобы в провинциях не будут созданы тысячи новых рабочих мест. Однако вопросы экологии оказались все же важнее. А Национальное управление энергетики продолжило борьбу с углем.

Вместо строительства новых электростанций действующие просто должны были оптимизировать работу. По оценкам, уже в 2020 г. более 40% угольных ГРЭС работали с чистым убытком. А многие были близки к банкротству из-за правительственного запрета повышать тарифы на электроэнергию в соответствии с высокими ценами на уголь.

В 2019 г. в Пекине закрылись последние угольные электростанции, принадлежащие частным компаниям Huaneng Power, Datang Power, China Shenhua Energy и Beijing Jingneng Thermal Power. Мощность станций составляла почти 3 ГВт - это примерно как у Белоярской АЭС.

После закрытия угольных станций в Пекине впервые за многие десятилетия немного улучшилось качество воздуха.

Также китайские власти объявили войну "поджигателям угля". Например, в северной провинции Шаньси, богатой углем, местные жители часто использовали заброшенные шахты в качестве складов, там могли ночевать нищие.

Неосторожное пламя - и в шахтах возникали пожары. А во Внутренней Монголии на некоторых шахтах уголь тлеет годами и даже десятилетиями. Сказывается сухая погода, устаревшие методы добычи, которые привели к попаданию угленосных пластов на воздух, что в конечном итоге и привело к самовозгоранию.

В одном только этом автономном районе КНР из-за тлеющих шахт ежегодно терялось около 20 млн тонн угля. Центральное правительство выделило средства на программу по рекультивации заброшенных разработок: все очаги возгорания засыпали песком.

При этом Китай остается крупнейшим производителем угля в мире. Когда все угольные электростанции закроют, куда девать полезное ископаемое? Ответ придумали ученые из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии Китайской академии наук под руководством профессора Ву Синя.

Химики создали технологию, чтобы превращать уголь в природный спирт (метанол), а затем использовать для производства белка. Конечно, такой белок человек есть не будет. Но в сельском хозяйстве это будет прекрасная кормовая добавка.

Так что одним выстрелом можно убить сразу двух зайцев: избавиться от излишков ненужного полезного ископаемого и развивать сельское хозяйство. Рады будут и экологи, и потребители. Ведь вместе с населением планеты растет спрос и на продукцию животноводства, а поля не бесконечны!

Несмотря на то, что Китай уже несколько лет является мировым лидером по производству свинины и аквакультуры, страна в значительной степени зависит от импортируемых кормовых бобов. Годовой объем ввоза сои составляет около 100 миллионов тонн, а уровень зависимости превышает 80%.

Поэтому очень важна разработка быстрых и эффективных методов получения высококачественных кормовых белков. И самое перспективное решение заключается в биотехнологическом синтезе, который и разработал профессор Ву Синь.

"Уголь с глобальными запасами более 1 трлн тонн может быть превращен в метанол путем газификации. Метанол хорошо смешивается с водой, обеспечивая высокую эффективность процессов ферментации (по сравнению с газообразными субстратами) и устраняя необходимость в специализированном оборудовании", - пишет профессор Ву в научной статье в журнале China Science Bulletin.

На выходе получается уникальный комбикорм: высокобелковый, полный аминокислотный состав, плюс витамины, неорганические соли, жиры и углеводы. Это позволяет частично заменять рыбную муку и соевые бобы, которыми кормят скотину.

Источник - свободная пресса
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