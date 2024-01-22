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В Казахстане продолжается раскулачивание Назарбаевых. У Бауржана Нурсултана отняли алматинский рынок "Байсат"
16:37 23.01.2024

Государству вернули часть рынка "Байсат", принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды

Прокуратура Алматы вернула государству часть рынка "Байсат", принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа, передает Tengrinews.kz.

17 января вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании недействительными всех сделок с имуществом комплекса "Холдинг Алматы жылу" (ныне - рынок "Байсат").

"В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса, выразившиеся в применении неактуального отчета об оценке имущества четырехлетней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения", - сообщили в прокуратуре Алматы.

Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 квадратных метра и 1,4 гектара земли, находилось в собственности аффилированных между собой компаний - ТОО "Совместное предприятие КазГерСтрой" и ТОО "Astana Finansial Group", принадлежащих сыну Кайрата Сатыбалды Бауыржану Нурсултану.

Ранее в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалды добровольно вернул большую часть рынка "Байсат".

Ранее мы писали о том, что Кайрат Сатыбалдыулы вернул государству 650 миллиардов тенге. Что можно купить на эти деньги, читайте тут.

Источник - Tengrinews.kz
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