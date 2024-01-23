 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.01.2024
21:34  Умер основатель группы Boney M Франк Фариан
21:31  Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье
21:19  Сектор Газа. Израильтяне за один бой потеряли 21 солдат
21:11  Генконсулом России в Худжанде назначен Сергей Ланкин
21:09  В Казахстане вводят новую форму для военных: как она выглядит
19:01  Суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к американскому Forbes. Не "любимый олигарх Путина"
18:48  Об особенностях миграционной политики России, - "НГ"

18:38  В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
16:37  В Казахстане продолжается раскулачивание Назарбаевых. У Бауржана Нурсултана отняли алматинский рынок "Байсат"
16:16  Китайцы превращают ненужный уголь в полезный комбикорм, - СП
15:06  Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю
14:35  В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)
14:14  В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки
12:39  События в Крыму в 2014 году подтолкнули США к сделке с Талибаном*
12:37  Байден "играет с огнем", называя йеменских хуситов "террористами", - Al Jazeera
12:15  Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
12:03  Перед Израилем замаячили санкции, - Эльнар Байназаров
11:59  Мао и Ленин: Как в Китае и в России почтили память своих вождей
11:55  Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины, - А.Кузмак
10:34  Турция ставит условия спецслужбам Запада, - ИА Rex
10:14  КазАвтопром, который мы заслужили: дорого и ненадежно, - А.Алехова
10:11  Афганистан и Китай прорываются через Ваханский коридор, - Ст.Тарасов
10:08  Африканская база США может оказаться жертвой эскалации в Йемене, - НГ
09:41  В Узбекистане проведена новая "черта бедности"
09:26  Землетрясение в Алматы: 44 - ранены, перепуганные жители ждут афтершоков
09:18  Китай конкурирует с США и в Латинской Америке, - Владимир Скосырев
01:09  Прогнозируемый рост ВВП Китая в 2024 году – около 5 процентов
00:39  Зачем Европе нужна "маленькая победоносная война"? - Е.Пустовойтова
00:25  Скончался известный узбекский актер Тургун Азизов
00:23  Американская мечта о Тайване, - Леонид Пастернак
00:12  За незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг в Узбекистане введена ответственность
00:09  Власти Казахстана запретят телеведущей Тине Канделаки въезд в страну
Понедельник, 22.01.2024
22:52  Выжили только пристегнутые. "Чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами
22:44  Российская база в Армении была, есть и будет, - СП
21:41  Среди убитых в Харькове рос-ракетой наемников оказался и сын французского генерала Дриона
21:37  Одолев Ливан 2:1. Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф дебютного Кубка Азии!
21:28  На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7 баллов
12:17  За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар
12:15  Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? Части 1 и 2
12:10  В ЕС испугались изоляционизма США в случае переизбрания Трампа, - Макс Гастингс
11:43  Белые мужчины не хотят служить в Британской армии, - Роберт Кларк
11:39  Т-55 снова в строю. Проверенный советский танк легко адаптируется к новым реалиям
10:34  Учителей туркменских школ обязали скидываться на новые портреты руководства республики
10:29  Как реорганизовать диаспоры, - Игорь Караулов
10:23  За избиение солдат задержаны 3 командира КырАрмии
10:02  Рахмон на треть сократил штат гаишников и уволил ряд силовиков Хатлонской области
08:49  Фермеры готовы завалить Париж навозом
08:46  Юаневое разнообразие. Какой доход приносят инструменты в китайской валюте, - Къ
08:43  РосРегионы продолжают вытеснять гастарбайтеров, - НГ
08:33  Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии. Это одно из последствий войны в Украине
08:30  Кто и когда решил, что "независимые" СМИ и есть совесть кыргызской нации? - Канат Кожоев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Об особенностях миграционной политики России, - "НГ"
18:48 23.01.2024

23.01.2024

Перевод слова "гастарбайтер" подсказывает, как совмещать интересы экономики и нацбезопасности

Федеральные ведомства и региональные власти приступили к исполнению распоряжения правительства РФ о двухлетнем плане мероприятий по реализации Концепции миграционной политики РФ. Документ, утвержденный указом президента еще в 2018 году, действует с 2019 до конца 2025-го. Потом, очевидно, надо будет принимать решение по следующему периоду – и хотелось бы, конечно, более стройной Концепции.

Если посмотреть, что за дела и на какие сроки расписал кабинет министров, то, с одной стороны, возникает дежавю: вроде бы все это и так уже делается либо даже сделано. Например, МВД и ФСБ до марта должны представить предложения об усилении ответственности иностранцев за нарушение российских законов. Но разве этого не декларирует обновленный закон о гражданстве?

Модернизировать систему тестирования мигрантов по русскому языку тоже надо до марта, однако о том рапортовали как бы и не раз. О "цифровых профилях" каждого приезжего госорганы должны отчитаться лишь к декабрю 2024-го, хотя разговоры идут уже несколько лет. А вот почему срок до декабря дается и на подготовку дайджестов по нормам поведения в российском обществе, это совсем непонятно. Всевозможные методички для гастарбайтеров давно составлены.

С другой стороны, возможно, меры выглядят прежними лишь по названию, а их суть теперь другая. И вообще не исключено, что наконец исполнен приказ президента об обновлении миграционной Концепции, о чем он сказал в марте прошлого года на очередной коллегии МВД, дав срок до 1 июля 2023-го всей исполнительной власти. Тогда было не только поручение, но и указание на итог совместной работы ведомств: "Важно, чтобы и правоохранительная составляющая, и экономическая стыковались друг с другом, а для этого необходимо наладить, конечно, взаимодействие и понимание тех задач, которые имеются в этой сфере".

А противоречия между этими аспектами точно обострились. Скажем, силовики начали настаивать, что мигранты способствуют криминализации страны. И сами совершают преступления, и против себя провоцируют, в том числе манерами, отличающимися от устоявшейся нормы. Мнение правоохранителей с восторгом разделили как патриотическая общественность, так и оппозиционные партии в Госдуме. Однако экономические эксперты – вплоть до строительного вице-премьера продолжают настаивать на необходимости завоза рабочей силы. Русская православная церковь, немного помолчав, все-таки присоединилась к подходу, что в большом количестве чужаки опасны и духовно-нравственным ценностям.

Во всей этой многоканальной дискуссии о "понаехавших" лишь иногда мелькает правда о том, что в Россию едут не трудовые мигранты, а иммигранты. И что надо ставить перед властями вопрос: это целенаправленное демографическое решение или признание, что с низовой коррупцией среди чиновников справиться невозможно. Всем понятно, что на этом уровне и проходят "договоренности" о приобретении приезжими легальных статусов, включая гражданство РФ, либо о позволении оставаться нелегалами.

Поэтому ключевое обновление Концепции миграционной политики на какой угодно период, видимо, должно заключаться в переводе с немецкого вроде бы привычного русского слова "гастарбайтер". Оно означает всего-то "приглашенный работник": потрудился, скопил денег – и езжай обратно домой. Привоз вместе с собой семьи – это совсем другие правила, более сложные и длительные по времени. Конечно, когда-то и в самой Германии гастарбайтеры быстро превратились в бюргеров, однако в странах Персидского залива такой порядок строго выдерживается. Так что и для России он, наверное, тоже подходит, тем более что и государства Центральной Азии уже перестали быть братскими советскими республиками.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706024880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестка заседания Палаты утверждена сенаторами
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова: Строительство социальных объектов – на особом контроле Правительства
- Удастся ли в нынешнем году устранить "злоупотребления монопольным положением" у компании "Эйр Астана"?
- От рождения – до животноводческой продукции. Цифровые процессы модуля "Vet Monitoring" апробируют в рамках пилотного проекта
- Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды "Капитал мечты"
- Рабочий график главы государства
- Парламент поддержал предложение Президента о направлении миротворцев для участия в миссиях ООН
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклимата сферы информатизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  