Об особенностях миграционной политики России, - "НГ"

18:48 23.01.2024

23.01.2024



Перевод слова "гастарбайтер" подсказывает, как совмещать интересы экономики и нацбезопасности



Федеральные ведомства и региональные власти приступили к исполнению распоряжения правительства РФ о двухлетнем плане мероприятий по реализации Концепции миграционной политики РФ. Документ, утвержденный указом президента еще в 2018 году, действует с 2019 до конца 2025-го. Потом, очевидно, надо будет принимать решение по следующему периоду – и хотелось бы, конечно, более стройной Концепции.



Если посмотреть, что за дела и на какие сроки расписал кабинет министров, то, с одной стороны, возникает дежавю: вроде бы все это и так уже делается либо даже сделано. Например, МВД и ФСБ до марта должны представить предложения об усилении ответственности иностранцев за нарушение российских законов. Но разве этого не декларирует обновленный закон о гражданстве?



Модернизировать систему тестирования мигрантов по русскому языку тоже надо до марта, однако о том рапортовали как бы и не раз. О "цифровых профилях" каждого приезжего госорганы должны отчитаться лишь к декабрю 2024-го, хотя разговоры идут уже несколько лет. А вот почему срок до декабря дается и на подготовку дайджестов по нормам поведения в российском обществе, это совсем непонятно. Всевозможные методички для гастарбайтеров давно составлены.



С другой стороны, возможно, меры выглядят прежними лишь по названию, а их суть теперь другая. И вообще не исключено, что наконец исполнен приказ президента об обновлении миграционной Концепции, о чем он сказал в марте прошлого года на очередной коллегии МВД, дав срок до 1 июля 2023-го всей исполнительной власти. Тогда было не только поручение, но и указание на итог совместной работы ведомств: "Важно, чтобы и правоохранительная составляющая, и экономическая стыковались друг с другом, а для этого необходимо наладить, конечно, взаимодействие и понимание тех задач, которые имеются в этой сфере".



А противоречия между этими аспектами точно обострились. Скажем, силовики начали настаивать, что мигранты способствуют криминализации страны. И сами совершают преступления, и против себя провоцируют, в том числе манерами, отличающимися от устоявшейся нормы. Мнение правоохранителей с восторгом разделили как патриотическая общественность, так и оппозиционные партии в Госдуме. Однако экономические эксперты – вплоть до строительного вице-премьера продолжают настаивать на необходимости завоза рабочей силы. Русская православная церковь, немного помолчав, все-таки присоединилась к подходу, что в большом количестве чужаки опасны и духовно-нравственным ценностям.



Во всей этой многоканальной дискуссии о "понаехавших" лишь иногда мелькает правда о том, что в Россию едут не трудовые мигранты, а иммигранты. И что надо ставить перед властями вопрос: это целенаправленное демографическое решение или признание, что с низовой коррупцией среди чиновников справиться невозможно. Всем понятно, что на этом уровне и проходят "договоренности" о приобретении приезжими легальных статусов, включая гражданство РФ, либо о позволении оставаться нелегалами.



Поэтому ключевое обновление Концепции миграционной политики на какой угодно период, видимо, должно заключаться в переводе с немецкого вроде бы привычного русского слова "гастарбайтер". Оно означает всего-то "приглашенный работник": потрудился, скопил денег – и езжай обратно домой. Привоз вместе с собой семьи – это совсем другие правила, более сложные и длительные по времени. Конечно, когда-то и в самой Германии гастарбайтеры быстро превратились в бюргеров, однако в странах Персидского залива такой порядок строго выдерживается. Так что и для России он, наверное, тоже подходит, тем более что и государства Центральной Азии уже перестали быть братскими советскими республиками.