Суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к американскому Forbes. Не "любимый олигарх Путина"

19:01 23.01.2024

Суд Гамбурга признал недостоверными опубликованные Forbes слова анонимного эксперта о том, что Алишер Усманов "выступал подставным лицом" президента России Владимира Путина. Эти утверждения власти ЕС ранее использовали для обоснования введения санкций против бизнесмена.



2 февраля 2022 года на сайте Forbes был опубликован материал о российских миллиардерах, которые могут попасть под санкции США. Среди 11 бизнесменов был указан господин Усманов, сведения о котором Forbes представил со ссылкой на анонимный источник. Позже фраза из статьи "Усманов неоднократно действовал в качестве подставного лица Путина и решал его проблемы в сфере бизнеса" была использована для обоснования санкций, введенных Советом ЕС против бизнесмена 28 февраля 2022 года.



После отказа Forbes скорректировать материал Алишер Усманов обратился в Земельный суд Гамбурга. Адвокаты бизнесмена назвали заявления в статье Forbes ложными и дискредитирующими. 19 января 2024 года суд вынес решение в пользу господина Усманова. Помимо фразы о связях господина Усманова с Владимиром Путиным решение суда распространяется на заявление издания о том, что он "владеет недвижимостью в Мюнхене". Также недостоверной признана информация о том, что Алишер Усманов "приобрел акции российского оператора мобильной связи "МегаФон" у бывшего министра связи и информации России Леонида Реймана".



"Земельный суд Гамбурга удовлетворил исковые требования Алишера Усманова, запретив распространение не соответствующих действительности утверждений в статье Forbes",- сообщили "Ъ" представители бизнесмена. В случае невыполнения решения суда Forbes может грозить штраф в размере до €250 тыс.



Адвокат Йоахим Николаус Штайнхефель, представляющий в суде интересы Алишера Усманова, выразил сожаление, что "такое всемирно уважаемое издание, как Forbes, публикует на своих страницах серьезные обвинения, но не в состоянии представить в суд ни одного доказательства к ним".



"Совершенно недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Этот полный институциональный провал, который является не исключением, а скорее правилом, стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова. Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом",- подчеркнул адвокат.



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Британское издание EU Today отмечает, что решение Земельного суда Гамбурга может создать юридический прецедент для оспаривания сведений от источников, на которые опирался ЕС для обоснования санкций в отношении россиян из-за военной операции на Украине.



Помимо решения Земельного суда Гамбурга по делу против Forbes адвокаты Алишера Усманова получили еще шесть судебных запретов на распространение недостоверной информации европейскими СМИ. В частности, в августе 2023 года бизнесмен одержал победу в суде против австрийской газеты Kurier, которая писала, что Алишер Усманов "пользуется репутацией любимого олигарха" Владимира Путина. Суд счел, что это утверждение не обосновано и нарушает права господина Усманова.