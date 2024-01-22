В Казахстане вводят новую форму для военных: как она выглядит

21:09 23.01.2024

Единую форму для военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований введут в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Tengrinews.kz.



В оборонном ведомстве также представили фотографии новой формы.



