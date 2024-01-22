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В Казахстане вводят новую форму для военных: как она выглядит
21:09 23.01.2024

Единую форму для военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований введут в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Tengrinews.kz.

В оборонном ведомстве также представили фотографии новой формы.



"Вместо куртки зимней с меховым (каракулевым) воротником военнослужащие наденут куртки типа "Аляска". Шапки, за исключением высшего офицерского состава, будут без козырька. Демисезонный повседневный плащ заменен на полевую куртку камуфляжной расцветки, повседневный свитер - на полевой. Для женщин-военнослужащих вместо пилотки предусмотрено кепи.

Исключены китель, брюки, рубашки, галстуки для всех категорий военнослужащих, кроме высшего офицерского состава, руководителей структурных подразделений Министерства обороны, генерального штаба, главных управлений Вооруженных сил, главнокомандующих, командующих и их заместителей", - отметили в министерстве.

Офисная форма одежды определена как повседневная только для органов управления, постоянного состава вузов, командиров воинских частей, их заместителей и комендатур военных сообщений.

Наряду с черными берцами для постоянного состава предусмотрено обеспечение летними ботинками песочного цвета. Такой вариант обусловлен преобладающими географическими особенностями страны, а также высокими теплоотражающими и маскировочными свойствами.

Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года, на остальные предметы - в течение трех лет.

Отмечается, что образцы форменной одежды для всех категорий военнослужащих были представлены на Всеармейском совещании, состоявшемся в мае 2023 года, и одобрены Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Источник - Tengrinews.kz
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