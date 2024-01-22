Генконсулом России в Худжанде назначен Сергей Ланкин

21:11 23.01.2024

Ленура Мустафаева, специально для Asia-Plus



Генеральным консулом Российской Федерации в городе Худжанд назначен Сергей Ланкин. Об этом на своей официальной странице сообщило МИД РФ.



