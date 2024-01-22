Сектор Газа. Израильтяне за один бой потеряли 21 солдат

21:19 23.01.2024

21 израильский солдат убит в результате самого смертоносного нападения в секторе Газа



21 израильский солдат убит в южной части сектора Газа в результате самого смертоносного нападения на армию Израиля с начала войны с ХАМАС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



Во вторник израильские солдаты готовили взрывчатку для разрушения двух зданий в центре Газы, когда палестинец выстрелил из гранатомета по стоящему неподалеку танку. От этого взрывчатка сдетонировала, и оба двухэтажных здания обрушились на находившихся в них военных.



По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, задачей израильских военных в этом районе было уничтожить здания, являющиеся частью инфраструктуры ХАМАС. Подвергшийся атаке танк обеспечивал безопасноть военных, выполнявших эту операцию.



Среди погибших было много резервистов. Фотографии жертв публикует издание The Times of Israel.







Комментируя трагедию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия его страны будет продолжать борьбу с ХАМАС до полной победы. Инцидент с гибелью 21 военного при обрушении здания на юге сектора Газа будет расследован, пообещал Нетаньяху.



По данным ЦАХАЛ, число израильских военных, погибших после начала наземной операции в секторе Газа, достигло 219 человек. Более 1200 военных получили ранения. Общее же число израильских военнослужащих, погибших после масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, составляет 556 человек.



Министерство здравоохранения в секторе Газа тем временем сообщает, что число палестинцев, погибших в результате непрекращающихся израильских атак в блокированном секторе Газа с 7 октября, достигло 25 490 человек. Общее число раненых возросло до 63 354.