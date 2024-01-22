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Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье
21:31 23.01.2024

"Русские опять опередили". Где находится могила Чингисхана
Ученые до сих пор ищут местонахождение могилы Чингисхана

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости, Сергей Проскурин. По преданию, в гробнице основателя Монгольской империи покоятся и его несметные богатства. Археологи долгие годы пытаются понять, где стоит искать захоронение. Об одной из главных загадок мировой истории - в материале РИА Новости.

Царский поцелуй

Ни дорог, ни строений, только чистое небо над головой, сухая трава и вольно гуляющий ветер. Кажется, великая степь сама рождает великие легенды - под стать своим бескрайним просторам.

Земля Чингисхана - воина, покорившего полмира. Созданная им Монгольская империя простиралось от Восточной Европы до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии.

Как и любая историческая личность такого масштаба, великий хан оставил после себя множество загадок. Одна из них - место его упокоения.

Чингисхан скончался в августе 1227-го. За год до этого он возглавил поход на Си Ся, одно из царств на территории современного Китая. Смерть якобы настигла его в момент, когда столица уже капитулировала. И здесь начинаются расхождения.

По одной версии, хан погиб в бою от отравленной стрелы. По другой, в решающий момент подвела старая рана, полученная на охоте. В одной из монгольских легенд приводится и вовсе трагикомическое объяснение.

Кюр-Белдишин-хатун была женой правителя Си Ся. После падения царства Темуджин (имя хана при рождении) на правах победителя пленил красавицу и сделал одной из многочисленных жен. Но - то ли в порыве страсти, то ли в отместку за смерть супруга - Кюр-Белдишин-хатун прокусила завоевателю горло.

Так или иначе, наследниками и верным воинам надо было достойно похоронить своего господина. Тело положили в гроб из столетнего дерева, обитый изнутри золотом. Траурный кортеж отправился в Монголию.

Считается, что, согласно завещанию самого Чингисхана, о месте его захоронения никто не должен был знать. По свидетельству персидского историка XIII-XIV веков Рашид-ад-Дина, всякого, кто встречался на пути похоронной процессии, убивали.

После погребения по кургану прогнали тысячи лошадей - чтобы сровнять его с землей. Всех рабов-могильщиков казнили на месте. У гробницы выставили стражников, не покидавших свой пост, даже если империя вела кровопролитные войны.

Правда, уже францисканец Иоанн де Плано Карпини, посетивший империю спустя 20 лет после смерти великого хана, отмечал: никто из местных ни о какой тайной страже никогда не слышал.

Ушел к шаманам

Современные монгольские этнографы полагают, что Чингисхана могли похоронить по древнему обычаю племен хунну, населявших степи более двух тысяч лет назад. Именно для защиты от их набегов всесильный император Цинь Шихуадни повелел возвести Великую китайскую стену.

Кочевники хоронили своих правителей на глубине почти 20 метров. В подземные камеры вместе с телом клали золотые и серебряные украшения, дорогие ткани, утварь, туши лошадей.

В 2001-м археологи раскопали первый царский могильник хунну. Внутри, в частности, нашли китайскую колесницу и римское стекло. Из чего сделали вывод, что в загробный мир покойника сопровождали предметы его земной славы.

Если Чингисхана погребли по такому же обряду, значит, его останки должны буквально утопать в сокровищах, привезенных со всех уголков империи. Но обнаружить "золотую жилу" на глубине нескольких десятков метров и без всяких опознавательных знаков крайне сложно.

Где искать - совершенно непонятно. Одну из подсказок дал знаменитый путешественник Марко Поло. В молодости он три года прослужил при дворе великого хана Хубилая - внука Чингисхана.

Правителя похоронили у "великой горы" к северу от столицы, Каракорума, утверждает он. И приводит ее название - "Алхай". За ней - "бескрайние степи Баргу". Получается, гробница находится в России, в Забайкалье.

Под описание подходит мыс Рытый на северо-западном берегу Байкала. Это место издревле считалось у бурятов сакральным: приходить сюда могли лишь шаманы для совершения кровавых ритуалов.

В 1920-30-е в народе ходили слухи, что жрецы якобы владеют некими "ключами" от гробницы Чингисхана.

Но современные востоковеды и лингвисты древним "Алхаем" считают горный хребет Большой Хинган на северо-востоке Китая. Раскопок ни там, ни там не было.

Детская мечта

Уже упоминаемый Рашид-ад-Дин упоминает предание: во время охоты у подножия некоей горы молодой Чингисхан решил отдохнуть. Место ему так понравилось, что он завещал похоронить его в этих краях.

Персидский хронист также сообщает, что великого хана погребли в шести днях пути от горы Бурхан-Халдун, откуда берут начало реки Керулен, Тола и Онон. В низовьях Онона как раз и родился будущий завоеватель.

Ученые однозначно идентифицируют Бурхан-Халдун с горным хребтом Хэнтэй и пиком Хан-Хэнтэй. В конце XX века, когда социалистическая Монголия открыла двери иностранцам, в страну хлынул поток жаждущих разгадать одну из тайн мировой истории.

В 1990-м местная Академия наук запустила соответствующий проект с участием европейских специалистов. С помощью новейшего оборудования исследовали территорию междуречья Онона, Керулена и Толы. Нашли многочисленные захоронения бронзового века, но не могилу великого хана.

В 2001-м в Монголию приехали японцы. Через три года они обнаружили фундамент постройки, которая вполне могла быть мавзолеем Чингисхана. Жертвенник, китайские курильницы, гигантские ямы с обгорелыми костями домашних животных - все говорило о том, что где-то поблизости должна быть легендарная гробница. Однако ожидания не оправдались.

Одновременно с японцами вели раскопки и американцы. Им повезло больше. В урочище Оголчин-херэм (360 километров на юго-восток от Улан-Батора) они наткнулись на несколько десятков погребений знати. А неподалеку - братская могила сотни воинов. Быть может, именно их перебили на похоронах великого хана?

Но вскоре власти Монголии неожиданно приостановили всякие научные изыскания. И тайна гробницы Чингисхана по сей день не раскрыта.

Источник - РИА Новости
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