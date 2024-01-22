Умер основатель группы Boney M Франк Фариан

21:34 23.01.2024

Немецкий композитор, создатель группы Boney M Фрэнк Фариан (настоящее имя Франц Ройтер) умер в возрасте 82 лет в своем доме в Майами. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление семьи музыканта.







Фрэнк Фариан родился в Германии в 1941 году. В 1961 году он создал собственную группу Frankie Farian und die Schatten, а с 1968-го стал выступать как сольный исполнитель. В 1976 году господин Фариан создал группу Boney M, в которую помимо него вошли Лиз Митчелл, Марсия Барретт, Мэйзи Уильямс и Бобби Фаррэлл.



Boney M получила всемирную известность благодаря песням Daddy Cool, Ma Baker, Rasputin и Rivers of Babylon. За 11 лет сценической деятельности исполнители продали около 200 млн копий релизов по всему миру.