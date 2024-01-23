Стал известен новый план Запада по Украине. Столица будет перенесена во Львов, - Asia Times

22:06 23.01.2024

Asia Times

Гонконг

23 января 2024 16:40



Ходят слухи о скорой отставке Залужного, которого сменит Буданов из ГУР

Стивен Брайен: Запад впал в панику из-за давления российских сил на ВСУ



Истощив все свои силы и арсеналы на поддержку Украины, Запад в панике решил поменять стратегию, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times. Теперь США и Европа готовы смириться с поражением ВСУ на поле боя. За этим последует перенос столицы во Львов и назначение главы ГУР Буданова главнокомандующим украинскими ВС.



