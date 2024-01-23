|Стал известен новый план Запада по Украине. Столица будет перенесена во Львов, - Asia Times
22:06 23.01.2024
Asia Times
Гонконг
23 января 2024 16:40
Ходят слухи о скорой отставке Залужного, которого сменит Буданов из ГУР
Стивен Брайен: Запад впал в панику из-за давления российских сил на ВСУ
Истощив все свои силы и арсеналы на поддержку Украины, Запад в панике решил поменять стратегию, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times. Теперь США и Европа готовы смириться с поражением ВСУ на поле боя. За этим последует перенос столицы во Львов и назначение главы ГУР Буданова главнокомандующим украинскими ВС.
По Киеву ходят слухи, что президент Владимир Зеленский отправит в отставку главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. У Зеленского с Залужным довольно давно натянутые отношения. Основанием для отставки могут стать тяжелые потери в Авдеевке, которая находится севернее Донецка и является мощным украинским укрепрайоном. В кулуарах говорят, что на должность Залужного назначат начальника военной разведки Кирилла Буданова.
Доклады с мест указывают на то, что ВС РФ продвигаются вперед в южной части этого города, разрушая многочисленные траншеи и фортификационные сооружения. Российская военная операция набирает обороты, поскольку Россия вводит в бой свежие силы.
Мало кто сомневается в том, что Россия добьется успеха. Украинская армия, может, и в состоянии сдержать противника, но полностью остановить его продвижение она не в состоянии. Если Украина попытается задействовать на этом участке дополнительные силы, чтобы повысить свои шансы, она оголит другие районы вдоль линии соприкосновения.
Как ни важна Авдеевка, для Зеленского это просто предлог. Ему в президентском окружении нужные верные люди, поскольку его положение становится все более шатким. Европейские и американские союзники по-прежнему заявляют о своем желании дать ему все необходимое вооружение и финансовую помощь, однако они понимают, что Украина не выстоит под напором российской армии.
Вот почему Европа сегодня в панике, а Вашингтон озабочен поисками нового курса.
Европа считает, что если Россия одержит победу на Украине (а это сегодня весьма вероятно), то весь европейский континент окажется под угрозой со стороны Москвы. А европейцы к этому не готовы. Командование НАТО, а также политики в Германии, Швеции, Голландии, Эстонии, Польше и других странах требуют усиления натовской обороны. В конце января начинаются натовские учения, которые будут длиться почти пять месяцев. Это попытка показать России, что Североатлантический альянс будет стойко сражаться. Но эти учения также помогут России понять, что ей нужно делать в том случае, если вооруженный конфликт действительно начнется.
НАТО заявляет, что в этих маневрах с высокопарным названием Steadfast Defender (Стойкий защитник) примут участие 90 000 военнослужащих. Россия, между тем, отменила свое крупное учение "Запад", и Европа поняла поданный ей сигнал. Москва заявила, что должна сосредоточиться на подготовке новых солдат, моряков и летчиков.
Европе не на что опереться, так как ее безопасность находится в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки. После распада Советского Союза, а то и задолго до этого европейцы сосредоточили все свое внимание на социальных расходах и вкладывали очень мало средств в оборонные программы. Еще хуже другое. Многие европейские страны опустошили свои стратегические резервы, отправив боевую технику и оружие на Украину. Сегодня в их складах и арсеналах - буквально шаром покати. Правительство Германии, пообещавшее перестроить свои вооруженные силы под лозунгом "поворотного момента" (автор отсылает к термину Wendepunkt, употребленному Олафом Шольцем для описания этапа в международной политике, начавшегося вместе с СВО - прим. ИноСМИ), опустошает свой фонд на 108 миллиардов долларов, отправляя деньги и оружие Украине.
Если предприятия российского военно-промышленного комплекса получили приказ ввести дополнительные смены с целью наращивания производства оружия, то в Европе и США очень мало делается для того, чтобы по-настоящему увеличить производство. Западу не хватает рабочей силы, у него возникают проблемы со снабжением, а закупки по оборонным заказам производятся очень медленно. Между тем, Америка избавилась от большей части своих исключительно важных военных запасов, отправив все это на Украину. Сегодня возникают большие сомнения, что Соединенные Штаты смогут прийти Европе на выручку, даже если захотят.
Не обращая внимания на то, насколько реальна российская угроза Европе (или нереальна), США вносят коррективы в свою политику и начинают понимать, что не смогут одержать победу в неядерной войне с Россией. (Это также означает, что Америка не в силах одержать победу в неядерной войне с Китаем, а может быть, даже с Ираном и с мизерными силами хуситов.) Все это четко прослеживается в Ираке, где иранские боевики по приказу из Тегерана регулярно наносят удары по американским военным базам и объектам. Их цель - добиться ухода американских войск из Ирака и Сирии. А когда эта цель будет достигнута (и именно за счет этого) - продемонстрировать всему миру, что Америка ненадежна, и на нее нельзя положиться.
Новая политика в отношении Украины последние несколько месяцев находится в стадии становления. Если мы правильно пониманием ее суть, то она такова: Западу необходимо смириться с новой реальностью, которая заключается в том, что Украина проиграет в этом противостоянии, а украинское правительство придется эвакуировать из Киева. Краеугольным камнем такой политики является назначение Буданова, который станет руководить ее осуществлением, а также перенос украинской столицы - возможно, во Львов. В оперативном плане в основу такой стратегии будут положены специальные операции, заказные убийства, теракты и прочие методы, в том числе подрыв ЗАЭС, чтобы покарать русских и лишить их спокойствия. Нет сомнений, Россия прекрасно понимает, что мишенью станет атомная электростанция в ее западной части, и что выполнять эту задачу будут украинские диверсанты.
У Вашингтона есть три неотложных задачи. Первая - не дать боевым действиям затихнуть и требовать у конгресса дополнительные деньги. Это непросто, так как в случае краха Украины, администрации будет сложно отстаивать свою проигрышную стратегию. Скорее всего, реальность такова. Администрация Байдена не рассчитывает на то, что конгресс раскошелится на дополнительные миллиарды, поскольку эти деньги все равно исчезают как в черной дыре. Она просто хочет обвинить конгресс и республиканцев в потере Украины.
Вторая задача - сделать так, чтобы прозападное украинское правительство продолжало функционировать, даже если ему придется эвакуироваться из Киева. Это также означает, что нынешнее правительство должно выжить в политическом плане. Если произойдет государственный переворот, все ставки будут сняты. Таким образом, Вашингтону нужно предотвратить политический крах. А это очень непросто, поскольку украинцы по понятным причинам недовольны, фактически несчастны, так как молодежь и поколение постарше вынуждены вести заведомо проигрышные боевые действия, и многие из них не вернутся с фронта домой.
Третья задача - не пускать Россию в Европу. Это значит, что надо удерживать европейские страны от достижения самостоятельных договоренностей с Москвой. Куда пойдет Киев, туда же пойдет и Европа, и НАТО. Если русским удастся поставить в Киеве пророссийское правительство, европейцам придется искать практическое решение проблемы, так как им необходимо сосуществовать с Москвой. Ключевой игрок на этой сцене - Германия, однако нынешнее немецкое правительство никак не хочет вступать в диалог с Россией. По крайней мере, пока. Но в ближайшем будущем ситуация может измениться. Если Украина падет, Германии придется менять свою политику. Самый простой выход из этой ситуации для Берлина - обвинить в чем-нибудь Соединенные Штаты, например, в подрыве трубопровода "Северный поток". Это создаст возможность для начала диалога с Владимиром Путиным.