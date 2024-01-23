 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.01.2024
22:06  Стал известен новый план Запада по Украине. Столица будет перенесена во Львов, - Asia Times
21:34  Умер основатель группы Boney M Франк Фариан
21:31  Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье
21:19  Сектор Газа. Израильтяне за один бой потеряли 21 солдат
21:11  Генконсулом России в Худжанде назначен Сергей Ланкин
21:09  В Казахстане вводят новую форму для военных: как она выглядит
19:01  Суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к американскому Forbes. Не "любимый олигарх Путина"

18:48  Об особенностях миграционной политики России, - "НГ"
18:38  В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
16:37  В Казахстане продолжается раскулачивание Назарбаевых. У Бауржана Нурсултана отняли алматинский рынок "Байсат"
16:16  Китайцы превращают ненужный уголь в полезный комбикорм, - СП
15:06  Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю
14:35  В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)
14:14  В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки
12:39  События в Крыму в 2014 году подтолкнули США к сделке с Талибаном*
12:37  Байден "играет с огнем", называя йеменских хуситов "террористами", - Al Jazeera
12:15  Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
12:03  Перед Израилем замаячили санкции, - Эльнар Байназаров
11:59  Мао и Ленин: Как в Китае и в России почтили память своих вождей
11:55  Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины, - А.Кузмак
10:34  Турция ставит условия спецслужбам Запада, - ИА Rex
10:14  КазАвтопром, который мы заслужили: дорого и ненадежно, - А.Алехова
10:11  Афганистан и Китай прорываются через Ваханский коридор, - Ст.Тарасов
10:08  Африканская база США может оказаться жертвой эскалации в Йемене, - НГ
09:41  В Узбекистане проведена новая "черта бедности"
09:26  Землетрясение в Алматы: 44 - ранены, перепуганные жители ждут афтершоков
09:18  Китай конкурирует с США и в Латинской Америке, - Владимир Скосырев
01:09  Прогнозируемый рост ВВП Китая в 2024 году – около 5 процентов
00:39  Зачем Европе нужна "маленькая победоносная война"? - Е.Пустовойтова
00:25  Скончался известный узбекский актер Тургун Азизов
00:23  Американская мечта о Тайване, - Леонид Пастернак
00:12  За незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг в Узбекистане введена ответственность
00:09  Власти Казахстана запретят телеведущей Тине Канделаки въезд в страну
Понедельник, 22.01.2024
22:52  Выжили только пристегнутые. "Чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами
22:44  Российская база в Армении была, есть и будет, - СП
21:41  Среди убитых в Харькове рос-ракетой наемников оказался и сын французского генерала Дриона
21:37  Одолев Ливан 2:1. Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф дебютного Кубка Азии!
21:28  На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7 баллов
12:17  За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар
12:15  Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? Части 1 и 2
12:10  В ЕС испугались изоляционизма США в случае переизбрания Трампа, - Макс Гастингс
11:43  Белые мужчины не хотят служить в Британской армии, - Роберт Кларк
11:39  Т-55 снова в строю. Проверенный советский танк легко адаптируется к новым реалиям
10:34  Учителей туркменских школ обязали скидываться на новые портреты руководства республики
10:29  Как реорганизовать диаспоры, - Игорь Караулов
10:23  За избиение солдат задержаны 3 командира КырАрмии
10:02  Рахмон на треть сократил штат гаишников и уволил ряд силовиков Хатлонской области
08:49  Фермеры готовы завалить Париж навозом
08:46  Юаневое разнообразие. Какой доход приносят инструменты в китайской валюте, - Къ
08:43  РосРегионы продолжают вытеснять гастарбайтеров, - НГ
08:33  Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии. Это одно из последствий войны в Украине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Стал известен новый план Запада по Украине. Столица будет перенесена во Львов, - Asia Times
22:06 23.01.2024

Asia Times
Гонконг
23 января 2024 16:40

Ходят слухи о скорой отставке Залужного, которого сменит Буданов из ГУР
Стивен Брайен: Запад впал в панику из-за давления российских сил на ВСУ

Истощив все свои силы и арсеналы на поддержку Украины, Запад в панике решил поменять стратегию, пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times. Теперь США и Европа готовы смириться с поражением ВСУ на поле боя. За этим последует перенос столицы во Львов и назначение главы ГУР Буданова главнокомандующим украинскими ВС.



По Киеву ходят слухи, что президент Владимир Зеленский отправит в отставку главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. У Зеленского с Залужным довольно давно натянутые отношения. Основанием для отставки могут стать тяжелые потери в Авдеевке, которая находится севернее Донецка и является мощным украинским укрепрайоном. В кулуарах говорят, что на должность Залужного назначат начальника военной разведки Кирилла Буданова.

Доклады с мест указывают на то, что ВС РФ продвигаются вперед в южной части этого города, разрушая многочисленные траншеи и фортификационные сооружения. Российская военная операция набирает обороты, поскольку Россия вводит в бой свежие силы.

Мало кто сомневается в том, что Россия добьется успеха. Украинская армия, может, и в состоянии сдержать противника, но полностью остановить его продвижение она не в состоянии. Если Украина попытается задействовать на этом участке дополнительные силы, чтобы повысить свои шансы, она оголит другие районы вдоль линии соприкосновения.

Как ни важна Авдеевка, для Зеленского это просто предлог. Ему в президентском окружении нужные верные люди, поскольку его положение становится все более шатким. Европейские и американские союзники по-прежнему заявляют о своем желании дать ему все необходимое вооружение и финансовую помощь, однако они понимают, что Украина не выстоит под напором российской армии.

Вот почему Европа сегодня в панике, а Вашингтон озабочен поисками нового курса.

Европа считает, что если Россия одержит победу на Украине (а это сегодня весьма вероятно), то весь европейский континент окажется под угрозой со стороны Москвы. А европейцы к этому не готовы. Командование НАТО, а также политики в Германии, Швеции, Голландии, Эстонии, Польше и других странах требуют усиления натовской обороны. В конце января начинаются натовские учения, которые будут длиться почти пять месяцев. Это попытка показать России, что Североатлантический альянс будет стойко сражаться. Но эти учения также помогут России понять, что ей нужно делать в том случае, если вооруженный конфликт действительно начнется.

НАТО заявляет, что в этих маневрах с высокопарным названием Steadfast Defender (Стойкий защитник) примут участие 90 000 военнослужащих. Россия, между тем, отменила свое крупное учение "Запад", и Европа поняла поданный ей сигнал. Москва заявила, что должна сосредоточиться на подготовке новых солдат, моряков и летчиков.

Европе не на что опереться, так как ее безопасность находится в полной зависимости от Соединенных Штатов Америки. После распада Советского Союза, а то и задолго до этого европейцы сосредоточили все свое внимание на социальных расходах и вкладывали очень мало средств в оборонные программы. Еще хуже другое. Многие европейские страны опустошили свои стратегические резервы, отправив боевую технику и оружие на Украину. Сегодня в их складах и арсеналах - буквально шаром покати. Правительство Германии, пообещавшее перестроить свои вооруженные силы под лозунгом "поворотного момента" (автор отсылает к термину Wendepunkt, употребленному Олафом Шольцем для описания этапа в международной политике, начавшегося вместе с СВО - прим. ИноСМИ), опустошает свой фонд на 108 миллиардов долларов, отправляя деньги и оружие Украине.

Если предприятия российского военно-промышленного комплекса получили приказ ввести дополнительные смены с целью наращивания производства оружия, то в Европе и США очень мало делается для того, чтобы по-настоящему увеличить производство. Западу не хватает рабочей силы, у него возникают проблемы со снабжением, а закупки по оборонным заказам производятся очень медленно. Между тем, Америка избавилась от большей части своих исключительно важных военных запасов, отправив все это на Украину. Сегодня возникают большие сомнения, что Соединенные Штаты смогут прийти Европе на выручку, даже если захотят.

Не обращая внимания на то, насколько реальна российская угроза Европе (или нереальна), США вносят коррективы в свою политику и начинают понимать, что не смогут одержать победу в неядерной войне с Россией. (Это также означает, что Америка не в силах одержать победу в неядерной войне с Китаем, а может быть, даже с Ираном и с мизерными силами хуситов.) Все это четко прослеживается в Ираке, где иранские боевики по приказу из Тегерана регулярно наносят удары по американским военным базам и объектам. Их цель - добиться ухода американских войск из Ирака и Сирии. А когда эта цель будет достигнута (и именно за счет этого) - продемонстрировать всему миру, что Америка ненадежна, и на нее нельзя положиться.

Новая политика в отношении Украины последние несколько месяцев находится в стадии становления. Если мы правильно пониманием ее суть, то она такова: Западу необходимо смириться с новой реальностью, которая заключается в том, что Украина проиграет в этом противостоянии, а украинское правительство придется эвакуировать из Киева. Краеугольным камнем такой политики является назначение Буданова, который станет руководить ее осуществлением, а также перенос украинской столицы - возможно, во Львов. В оперативном плане в основу такой стратегии будут положены специальные операции, заказные убийства, теракты и прочие методы, в том числе подрыв ЗАЭС, чтобы покарать русских и лишить их спокойствия. Нет сомнений, Россия прекрасно понимает, что мишенью станет атомная электростанция в ее западной части, и что выполнять эту задачу будут украинские диверсанты.

У Вашингтона есть три неотложных задачи. Первая - не дать боевым действиям затихнуть и требовать у конгресса дополнительные деньги. Это непросто, так как в случае краха Украины, администрации будет сложно отстаивать свою проигрышную стратегию. Скорее всего, реальность такова. Администрация Байдена не рассчитывает на то, что конгресс раскошелится на дополнительные миллиарды, поскольку эти деньги все равно исчезают как в черной дыре. Она просто хочет обвинить конгресс и республиканцев в потере Украины.

Вторая задача - сделать так, чтобы прозападное украинское правительство продолжало функционировать, даже если ему придется эвакуироваться из Киева. Это также означает, что нынешнее правительство должно выжить в политическом плане. Если произойдет государственный переворот, все ставки будут сняты. Таким образом, Вашингтону нужно предотвратить политический крах. А это очень непросто, поскольку украинцы по понятным причинам недовольны, фактически несчастны, так как молодежь и поколение постарше вынуждены вести заведомо проигрышные боевые действия, и многие из них не вернутся с фронта домой.

Третья задача - не пускать Россию в Европу. Это значит, что надо удерживать европейские страны от достижения самостоятельных договоренностей с Москвой. Куда пойдет Киев, туда же пойдет и Европа, и НАТО. Если русским удастся поставить в Киеве пророссийское правительство, европейцам придется искать практическое решение проблемы, так как им необходимо сосуществовать с Москвой. Ключевой игрок на этой сцене - Германия, однако нынешнее немецкое правительство никак не хочет вступать в диалог с Россией. По крайней мере, пока. Но в ближайшем будущем ситуация может измениться. Если Украина падет, Германии придется менять свою политику. Самый простой выход из этой ситуации для Берлина - обвинить в чем-нибудь Соединенные Штаты, например, в подрыве трубопровода "Северный поток". Это создаст возможность для начала диалога с Владимиром Путиным.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706036760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестка заседания Палаты утверждена сенаторами
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова: Строительство социальных объектов – на особом контроле Правительства
- Удастся ли в нынешнем году устранить "злоупотребления монопольным положением" у компании "Эйр Астана"?
- От рождения – до животноводческой продукции. Цифровые процессы модуля "Vet Monitoring" апробируют в рамках пилотного проекта
- Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды "Капитал мечты"
- Рабочий график главы государства
- Парламент поддержал предложение Президента о направлении миротворцев для участия в миссиях ООН
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклимата сферы информатизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  