В Казахстане новый президент Национальной академии наук - Ахылбек Куришбаев

00:06 24.01.2024

Нового президента Национальной академии наук представили научному сообществу.



В Алматы помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай представил научному сообществу нового руководителя Национальной академии наук РК Ахылбека Куришбаева, сообщает Zakon.kz.



Об этом говорится в информации, опубликованной 23 января 2024 года на сайте Акорды:



"Руслан Желдибай поблагодарил бывшего президента Национальной академии наук Кунсулу Закарию за проделанную работу и пожелал ей успехов на посту советника президента по вопросам науки и инноваций".

В мероприятии приняли участие актив Национальной академии наук РК, руководители научных организаций и академики.



Нового президента Национальной академии наук представили научному сообществу



На совещании были обсуждены задачи, стоящие перед отечественной наукой, вопросы усиления прикладного характера науки и внедрения научных разработок в экономику страны.



В рамках встречи учеными были высказаны предложения по организации мероприятий в рамках празднования 125-летнего юбилея основателя Академии наук Каныша Сатпаева.



Доктор сельскохозяйственных наук, академик Ахылбек Куришбаев был назначен на должность президента Национальной академии наук РК распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева от 22 января 2024 года. С апреля 2023 года эту должность занимала Кунсулу Закарья, которая стала советником президента РК по вопросам науки и инноваций.



Динара Халдарова