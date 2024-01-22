В Казахстане новый президент Национальной академии наук - Ахылбек Куришбаев

|22:06 Стал известен новый план Запада по Украине. Столица будет перенесена во Львов, - Asia Times
21:34 Умер основатель группы Boney M Франк Фариан
21:31 Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье
21:19 Сектор Газа. Израильтяне за один бой потеряли 21 солдат
21:11 Генконсулом России в Худжанде назначен Сергей Ланкин
21:09 В Казахстане вводят новую форму для военных: как она выглядит
19:01 Суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к американскому Forbes. Не "любимый олигарх Путина"
18:48 Об особенностях миграционной политики России, - "НГ"
18:38 В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
16:37 В Казахстане продолжается раскулачивание Назарбаевых. У Бауржана Нурсултана отняли алматинский рынок "Байсат"
16:16 Китайцы превращают ненужный уголь в полезный комбикорм, - СП
15:06 Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю
14:35 В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)
14:14 В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки
12:39 События в Крыму в 2014 году подтолкнули США к сделке с Талибаном*
12:37 Байден "играет с огнем", называя йеменских хуситов "террористами", - Al Jazeera
12:15 Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
12:03 Перед Израилем замаячили санкции, - Эльнар Байназаров
11:59 Мао и Ленин: Как в Китае и в России почтили память своих вождей
11:55 Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины, - А.Кузмак
10:34 Турция ставит условия спецслужбам Запада, - ИА Rex
10:14 КазАвтопром, который мы заслужили: дорого и ненадежно, - А.Алехова
10:11 Афганистан и Китай прорываются через Ваханский коридор, - Ст.Тарасов
10:08 Африканская база США может оказаться жертвой эскалации в Йемене, - НГ
09:41 В Узбекистане проведена новая "черта бедности"
09:26 Землетрясение в Алматы: 44 - ранены, перепуганные жители ждут афтершоков
09:18 Китай конкурирует с США и в Латинской Америке, - Владимир Скосырев
01:09 Прогнозируемый рост ВВП Китая в 2024 году – около 5 процентов
00:39 Зачем Европе нужна "маленькая победоносная война"? - Е.Пустовойтова
00:25 Скончался известный узбекский актер Тургун Азизов
00:23 Американская мечта о Тайване, - Леонид Пастернак
00:12 За незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг в Узбекистане введена ответственность
00:09 Власти Казахстана запретят телеведущей Тине Канделаки въезд в страну
|В Казахстане новый президент Национальной академии наук - Ахылбек Куришбаев
00:06 24.01.2024
Нового президента Национальной академии наук представили научному сообществу.
В Алматы помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай представил научному сообществу нового руководителя Национальной академии наук РК Ахылбека Куришбаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в информации, опубликованной 23 января 2024 года на сайте Акорды:
"Руслан Желдибай поблагодарил бывшего президента Национальной академии наук Кунсулу Закарию за проделанную работу и пожелал ей успехов на посту советника президента по вопросам науки и инноваций".
В мероприятии приняли участие актив Национальной академии наук РК, руководители научных организаций и академики.
Нового президента Национальной академии наук представили научному сообществу
На совещании были обсуждены задачи, стоящие перед отечественной наукой, вопросы усиления прикладного характера науки и внедрения научных разработок в экономику страны.
В рамках встречи учеными были высказаны предложения по организации мероприятий в рамках празднования 125-летнего юбилея основателя Академии наук Каныша Сатпаева.
Доктор сельскохозяйственных наук, академик Ахылбек Куришбаев был назначен на должность президента Национальной академии наук РК распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева от 22 января 2024 года. С апреля 2023 года эту должность занимала Кунсулу Закарья, которая стала советником президента РК по вопросам науки и инноваций.
Динара Халдарова