Увиденное шокирует: леса Амазонки просветили лазером и нашли затерянные города

00:09 24.01.2024

17 янв | Мадлена Гришина



Science: в Амазонке обнаружили древние города



Что удалось обнаружить ученым в Эквадоре?



Археологи сделали невероятное открытие - в лесах Амазонки в Эквадоре они обнаружили древние затерянные города, численность населения которых была порядка 10-30 тысяч человек. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.



Для этого исследователи прибегли к технологии LiDAR - методу дистанционного зондирования, использующему свет в виде импульсного лазера для измерения расстояний до земли с воздуха. Такой способ позволяет обнаружить объекты, которые не увидишь невооруженным глазом.



В результате в долине Упано была найдена целая группа затерянных городов. Эти места были заселены народом упано между 500-ми годами до нашей эры и 300–600 годами нашей эры.



Кроме того, ученым удалось выяснить, что постройки были возведены на более чем шести тысячах земляных курганах, которые впоследствии окружили сельскохозяйственные поля с дренажными каналами. Также в поселениях были и дороги.



Их ширина достигала десяти метров, а длина - от 10 до 20 километров. Точную численность населения этих мест оценить не представилось возможным.



Но археологи сделали расчеты, которые показали - там проживало не менее десяти тысяч жителей, а на пике развития численность местного населения, возможно, доходила и до 30 тысяч человек. Это сопоставимо с населением Лондона в римскую эпоху.