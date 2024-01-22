В Душанбе начали демонтаж Площади Победы

00:29 24.01.2024

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Памятники ВОВ перенесут в Парк Победы, а на их месте будет двухуровневая эстакада



В Душанбе начался демонтаж знаменитой Площади Победы, со стеллой и танком.



