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|В Душанбе начали демонтаж Площади Победы
00:29 24.01.2024
Нигина Аслонова, Asia-Plus
Памятники ВОВ перенесут в Парк Победы, а на их месте будет двухуровневая эстакада
В Душанбе начался демонтаж знаменитой Площади Победы, со стеллой и танком.
Рабочие, осуществляющие демонтаж, сообщили корреспонденту "Азия-Плюс", что получили поручение переместить стелу и памятник советскому танку в столичный Парк Победы.
Этот проект предусматривает соединение улиц Шевченко и Назаршоева, а также проспектов Саъди Шерози и Айни, что значительно улучшит, по мнению авторов проекта, транспортную инфраструктуру города.
Между тем, попытки узнать подробности о сроках переноса памятников и начале строительства эстакады в управлении Комитета по архитектуре и строительству Душанбе не увенчались успехом.
Детали о временных рамках этих работ остаются неизвестными.
Отметим, что на Площади Победы расположена важная для всех душанбинцев достопримечательность - легендарный танк ИС-2 (Иосиф Сталин), который принимал участие в боевых действиях в Великой Отечественной воейне.
Памятник был установлен почти 37 лет назад накануне праздника 9 мая 1987 года.
ИС-2 - советский тяжело-бронированный танк периода ВОВ. Он считался одним из сильнейших танков в то время в мире. Эти боевые машины сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.
Танк ИС-2, установленный на площади Победы в Душанбе, выпущен в мае - августе 1944-го года на Челябинском заводе с использованием башни, которая была выпущена на Мариупольском металлургическом заводе им. Ильича.
Он принимал участие в боевых действиях. После окончания войны оставался на вооружении Советской Армии.
В конце 1950-х годов был модернизирован до уровня ИС-2М. Машину включили в технический парк 401-го танкового полка 201-й мотострелковой дивизии.
Рядом с танком установлен монумент Победы в виде двух вертикальных пилонов, символизирующих единство русского и таджикского народа в годы Великой Отечественной войны.
За объектом не первый год регулярно ухаживает 201-я российская военная база в РТ, которая приводит в порядок танк и облагораживает территорию вокруг.