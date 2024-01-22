 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.01.2024
01:34  "Таджик Эйр" рассказала о махинациях своего бывшего главы – Рустама Халикова
00:55  AT: столицу Украины придется перенести во Львов
00:49  Пентагон оставит курдов под опекой Асада, - Игорь Субботин
00:38  На горизонте маячит война Ирана с США и Израилем? - В.Овчинский
00:29  В Душанбе начали демонтаж Площади Победы
00:09  Увиденное шокирует: леса Амазонки просветили лазером и нашли затерянные города
00:06  В Казахстане новый президент Национальной академии наук - Ахылбек Куришбаев

00:01  Таджикистан и Узбекистан вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу
Вторник, 23.01.2024
22:06  Стал известен новый план Запада по Украине. Столица будет перенесена во Львов, - Asia Times
21:34  Умер основатель группы Boney M Франк Фариан
21:31  Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье
21:19  Сектор Газа. Израильтяне за один бой потеряли 21 солдат
21:11  Генконсулом России в Худжанде назначен Сергей Ланкин
21:09  В Казахстане вводят новую форму для военных: как она выглядит
19:01  Суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к американскому Forbes. Не "любимый олигарх Путина"
18:48  Об особенностях миграционной политики России, - "НГ"
18:38  В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
16:37  В Казахстане продолжается раскулачивание Назарбаевых. У Бауржана Нурсултана отняли алматинский рынок "Байсат"
16:16  Китайцы превращают ненужный уголь в полезный комбикорм, - СП
15:06  Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю
14:35  В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)
14:14  В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки
12:39  События в Крыму в 2014 году подтолкнули США к сделке с Талибаном*
12:37  Байден "играет с огнем", называя йеменских хуситов "террористами", - Al Jazeera
12:15  Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
12:03  Перед Израилем замаячили санкции, - Эльнар Байназаров
11:59  Мао и Ленин: Как в Китае и в России почтили память своих вождей
11:55  Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины, - А.Кузмак
10:34  Турция ставит условия спецслужбам Запада, - ИА Rex
10:14  КазАвтопром, который мы заслужили: дорого и ненадежно, - А.Алехова
10:11  Афганистан и Китай прорываются через Ваханский коридор, - Ст.Тарасов
10:08  Африканская база США может оказаться жертвой эскалации в Йемене, - НГ
09:41  В Узбекистане проведена новая "черта бедности"
09:26  Землетрясение в Алматы: 44 - ранены, перепуганные жители ждут афтершоков
09:18  Китай конкурирует с США и в Латинской Америке, - Владимир Скосырев
01:09  Прогнозируемый рост ВВП Китая в 2024 году – около 5 процентов
00:39  Зачем Европе нужна "маленькая победоносная война"? - Е.Пустовойтова
00:25  Скончался известный узбекский актер Тургун Азизов
00:23  Американская мечта о Тайване, - Леонид Пастернак
00:12  За незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг в Узбекистане введена ответственность
00:09  Власти Казахстана запретят телеведущей Тине Канделаки въезд в страну
Понедельник, 22.01.2024
22:52  Выжили только пристегнутые. "Чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами
22:44  Российская база в Армении была, есть и будет, - СП
21:41  Среди убитых в Харькове рос-ракетой наемников оказался и сын французского генерала Дриона
21:37  Одолев Ливан 2:1. Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф дебютного Кубка Азии!
21:28  На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7 баллов
12:17  За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар
12:15  Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? Части 1 и 2
12:10  В ЕС испугались изоляционизма США в случае переизбрания Трампа, - Макс Гастингс
11:43  Белые мужчины не хотят служить в Британской армии, - Роберт Кларк
11:39  Т-55 снова в строю. Проверенный советский танк легко адаптируется к новым реалиям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Душанбе начали демонтаж Площади Победы
00:29 24.01.2024

Нигина Аслонова, Asia-Plus

Памятники ВОВ перенесут в Парк Победы, а на их месте будет двухуровневая эстакада

В Душанбе начался демонтаж знаменитой Площади Победы, со стеллой и танком.



Рабочие, осуществляющие демонтаж, сообщили корреспонденту "Азия-Плюс", что получили поручение переместить стелу и памятник советскому танку в столичный Парк Победы.

Этот проект предусматривает соединение улиц Шевченко и Назаршоева, а также проспектов Саъди Шерози и Айни, что значительно улучшит, по мнению авторов проекта, транспортную инфраструктуру города.

Между тем, попытки узнать подробности о сроках переноса памятников и начале строительства эстакады в управлении Комитета по архитектуре и строительству Душанбе не увенчались успехом.

Детали о временных рамках этих работ остаются неизвестными.

Отметим, что на Площади Победы расположена важная для всех душанбинцев достопримечательность - легендарный танк ИС-2 (Иосиф Сталин), который принимал участие в боевых действиях в Великой Отечественной воейне.

Памятник был установлен почти 37 лет назад накануне праздника 9 мая 1987 года.

ИС-2 - советский тяжело-бронированный танк периода ВОВ. Он считался одним из сильнейших танков в то время в мире. Эти боевые машины сыграли большую роль в боях 1944-1945 годов, особенно отличившись при штурме городов.

Танк ИС-2, установленный на площади Победы в Душанбе, выпущен в мае - августе 1944-го года на Челябинском заводе с использованием башни, которая была выпущена на Мариупольском металлургическом заводе им. Ильича.

Он принимал участие в боевых действиях. После окончания войны оставался на вооружении Советской Армии.

В конце 1950-х годов был модернизирован до уровня ИС-2М. Машину включили в технический парк 401-го танкового полка 201-й мотострелковой дивизии.

Рядом с танком установлен монумент Победы в виде двух вертикальных пилонов, символизирующих единство русского и таджикского народа в годы Великой Отечественной войны.

За объектом не первый год регулярно ухаживает 201-я российская военная база в РТ, которая приводит в порядок танк и облагораживает территорию вокруг.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706045340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестка заседания Палаты утверждена сенаторами
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова: Строительство социальных объектов – на особом контроле Правительства
- Удастся ли в нынешнем году устранить "злоупотребления монопольным положением" у компании "Эйр Астана"?
- От рождения – до животноводческой продукции. Цифровые процессы модуля "Vet Monitoring" апробируют в рамках пилотного проекта
- Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды "Капитал мечты"
- Рабочий график главы государства
- Парламент поддержал предложение Президента о направлении миротворцев для участия в миссиях ООН
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклимата сферы информатизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  