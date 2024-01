На горизонте маячит война Ирана с США и Израилем? - В.Овчинский

00:38 24.01.2024 такова логика развития военных конфликтов на Ближнем Востоке

Владимир Овчинский



В любых экстраординарных событиях на Ближнем Востоке в последние десятилетия США и Израиль в первую очередь подозревают Иран. А Иран при серьезных ЧП на территории своей страны и своих союзников виновников сразу видит в лице Израиля и США. И, самое главное, в большинстве случаев и та, и другая стороны оказываются правы.



Опять обмены ударами, опять убийства – на линии соприкосновения



The Economist в статье "Америка и Иран приближаются к грани войны" (21.01.2024) пишет:



"В течение 100 с лишним дней с тех пор, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября, президент США Джо Байден стремился помочь Израилю выиграть войну в секторе Газа и не допустить превращения конфликта в региональную войну с Ираном и его приспешниками. Это становится все труднее, поскольку иранская "ось сопротивления" и Израиль и Америка наносят друг другу все более опасные удары, включая убийства.



Союзники Ирана в Ираке и Сирии совершили около 140 ракетных и беспилотных атак против американских войск с начала войны в Газе.



По данным Центрального командования США, самое серьезное событие произошло 20 января, когда по базе Аль-Асад на западе Ирака был выпущен залп "множественных баллистических ракет и ракет". В сообщениях говорится, что батареи ПВО "Патриот" перехватили большинство из них, но некоторые попали в базу, сотрясая или иным образом ранив американцев и иракцев.



До сих пор Америка принимала ответные меры против местных доверенных лиц. Теперь Байден столкнется с растущим давлением, требующим принять более решительные меры против самого Ирана.



Это дилемма:



ничего не делать, и Америка будет выглядеть слабой;



ответные меры, и президент рискует начать новую войну в год выборов.



Тем временем в Йемене Америка начала свой седьмой рейд на другого иранского союзника, ополченцев - хуситов, которые контролируют большую часть страны, в попытке остановить ракетные обстрелы кораблей, проходящих через пролив Баб-эль-Мандаб. Хуситы заявляют, что действуют в поддержку палестинцев, против кораблей, направляющихся в Израиль, или против военных кораблей Запада. Но их нападения являются случайными, несмотря на сообщения о том, что они получают помощь от членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), преторианской гвардии духовного режима, в идентификации кораблей и использовании оружия.



Сам Байден признает, что американские удары не остановят хуситов. Тем не менее газета Washington Post (20.01.2024) сообщает, что администрация Байдена разрабатывает планы "продолжительной военной кампании" в Йемене, несмотря на опасения некоторых чиновников.



Тем временем в Ливане старейший и наиболее влиятельный региональный союзник Ирана, "Хезбалла", шиитское ополчение и политическая партия, регулярно ведет перестрелки с израильскими силами. Она выразила поддержку ХАМАСу, но не бросился в войну против Израиля.



Администрация Байдена помогла отговорить Израиль от начала превентивного нападения на "Хезбаллу" сразу после терактов 7 октября. Но Израиль угрожает активными действиями в Ливане, если дипломатия не сможет убедить силы "Хезбаллы" прекратить стрельбу и уйти из приграничного региона.



Таким образом, Америка и Иран играют в опасную балансирующую игру. Иран помогал своим союзникам по "оси сопротивления" организовывать нападения, направленные на ослабление Израиля, вытеснение Америки и дискредитацию арабских государств, которые заключили мир (или стремились к этому) с Израилем. Америка, со своей стороны, предприняла ограниченные ответные меры. Оба избежали прямого столкновения. Но равновесие может не сохраниться.



Израиль ведет не столь секретную войну против Ирана и его союзников, наряду с открытой конфронтацией с ХАМАСом и "Хезбаллой".



Напряженность начала обостряться в декабре, когда Иран обвинил Израиль в убийстве генерала Сайеда Рази Мусави во время ракетного удара по Сирии.



Сообщается, что генерал Мусави помогал контролировать поставку ракет и другого оружия "Хезбалле", которая обменивалась ракетными и артиллерийскими обстрелами с Израилем с тех пор, как в секторе Газа разразилась война.



Скорбящие вокруг грузовика под навесом, в котором везут гроб генерала Сайеда Рази Мусави в Тегеране в декабре.Иран обвинил Израиль в убийстве генерала.

В начале января в результате израильского удара в Бейруте, Ливан, был убит заместитель политического лидера ХАМАС Салех аль-Арури.



Соединенные Штаты также убили старшего командира иранского ополчения в Багдаде.



Тегеран отреагировал первым, отправив своих собственных коммандос для захвата нефтяного танкера у берегов Омана. Иран нанес ракетный удар по городу Эрбиль в Курдистане на севере Ирака, заявив, что он был нацелен на израильский "шпионский центр".



4 января Америка убила Муштака аль-Джавари, лидера "Харакат ан-Нуджаба", группировки, участвовавшей в нападении на американские силы, ударом беспилотника по его штаб-квартире в Багдаде.



20 января в результате очередного ракетного обстрела в Дамаске погибли пять членов КСИР, в том числе Ходжаталлах Омидвар, глава сирийской разведки сил Кудс, подразделения КСИР по международным операциям.



Тем временем внутри Ирана серия террористических атак встревожила иранский режим. К ним относятся двойной теракт-смертник, ответственность за который взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство"*, в результате которого погибло около 100 человек на могиле Касема Сулеймани, высокопоставленного генерала КСИР, убитого Америкой в ​​2020 году. И убийство по меньшей мере 11 полицейских в напряженной восточной провинции Белуджистан базирующейся в Пакистане группировкой белуджей Джайш аль-Адл.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иранские силы проявить "стратегическое терпение". Но Али Ваез из Международной кризисной группы утверждает, что иранский режим теперь чувствует необходимость "восстановить сдерживание" и взял дело в свои руки.



В ответ на убийства своих командиров Иран выпустил ракеты по трем соседним странам: по предполагаемым террористическим объектам в Сирии и Пакистане, а также по предполагаемой израильской шпионской базе в Иракском Курдистане. (Нападение на Пакистан повлекло за собой ответный ракетный удар по Ирану.) "Иранцы по-прежнему не склонны к риску", - говорит Ваез. "Они хотят изменить представление о том, что они отстали. Но одновременно существует ощущение, что Израиль расставил для них ловушку - чтобы либо оправдать продление войны, либо втянуть в нее США".



Что касается администрации Байдена, чиновники настаивают на том, что они не хотят региональной войны. В 2020 году предшественник Байдена, Дональд Трамп, приказал убить Сулеймани в ответ на нападения на американские войска со стороны проиранских ополченцев. Это вызвало град иранских баллистических ракетных обстрелов Аль-Асада, аналогичный недавнему залпу (на который Трамп далее не ответил).



Байден был осторожен. По его словам, он не хочет быть втянутым в войну на Ближнем Востоке в то время, когда Америка уже натянута, поддерживая Украину в ее войне против России, и пытается предотвратить новую войну против Китая из-за Тайваня. Более того, Байден претендует на переизбрание в этом году.



Газа, хуситы, потом Иран?



В Ираке и Сирии американские силы реагируют гораздо реже, чем подвергаются нападениям. Точно так же и в Йемене Америка сначала ограничилась сбиванием ракет и беспилотников, которые угрожали Израилю или проходящим кораблям, выпустила предупреждения и добилась поддержки резолюции Совета Безопасности ООН, прежде чем нанести прямой удар по хуситам.



Как пишет The Washington Post (20.01.2024), "официальные лица США заявляют, что не ожидают, что операции в Йемене продлятся годы, но признают, что неясно, когда военный потенциал группировки будет достаточно подорван.



Администрация Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене после того, как 10 дней ракетных ударов не смогли остановить атаки группировки на морскую торговлю, что вызывает обеспокоенность среди некоторых чиновников, что операция открытого типа может подорвать хрупкую экономику опустошенной войной страны и втянуть Вашингтон в очередной непредсказуемый ближневосточный конфликт.



17 января Белый дом собрал высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить варианты дальнейшего развития реакции администрации на поддерживаемое Ираном движение, которое пообещало продолжать атаковать корабли у Аравийского полуострова, несмотря на почти ежедневные операции по уничтожению радаров, ракет и ракет хуситов. дроны. 20 января Центральное командование США объявило о своем последнем ударе по противокорабельной ракете, готовившейся к запуску.



"Углубляющийся цикл насилия является неудачей в достижении цели президента Байдена по прекращению дополнительных военных действий, спровоцированных войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа".



"Быстро расширяющаяся реакция США также рискует втянуть Байдена в еще одну нестабильную кампанию в регионе, который неоднократно увязал в трясине американских вооруженных сил, что потенциально подрывает его попытку переориентировать внешнюю политику США на Россию и Китай".



"Байден на этой неделе признал, что удары пока не смогли обескуражить лидеров хуситов, которые пообещали отомстить Соединенным Штатам и Великобритании, чьи военные внесли свой вклад в удары в Йемене. "Они останавливают хуситов? Нет", - заявил президент журналистам. "Продолжат ли они? Да".



Официальные лица США говорят, что они не ожидают, что операция растянется на годы, как предыдущие войны США в Ираке, Афганистане или Сирии. В то же время они признают, что не могут определить дату окончания или дать оценку того, когда военный потенциал йеменцев будет адекватно уменьшен.



В рамках этих усилий военно-морские силы США также работают над перехватом поставок оружия из Ирана.



Официальные лица США также заявили, что "идеология, а не экономика, была главной движущей силой решения Байдена начать нынешнюю кампанию".



Хотя нападения хуситов до сих пор нанесли больший урон Европе, чем Соединенным Штатам, которые больше полагаются на тихоокеанские торговые пути, чем на Ближний Восток, кампания хуситов уже начинает менять глобальную карту судоходства. Некоторые фирмы решили изменить маршрут судов вокруг мыса Доброй Надежды у южной части Африки, в то время как крупные нефтяные компании, включая BP и Shell, приостановили поставки через этот район.



Администрация Байдена пыталась избежать того, чтобы ее считали разжигателем регионального насилия, работая над созданием международной поддержки, в том числе путем поиска партнеров, которые подписались бы под декларациями, осуждающими насилие хуситов, и добившись принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей их действия, за день до первоначального США наносят удары. На этой неделе администрация присвоила группе "хуситы" статус террористической организации.



Представитель Госдепартамента Мэтт Миллер заявил, что страны, которые присоединились к Соединенным Штатам в борьбе с насилием хуситов, играют "разные роли".



"Более 40 стран выступили с заявлением, в котором ясно сказано, что они осуждают нападения хуситов. Существует коалиция из более чем 20 стран, которую мы собрали… для защиты от нападений хуситов", - сказал Миллер.



Некоторые официальные лица США выразили опасения по поводу вмешательства американских военных, опасаясь, что оно может свести на нет с трудом достигнутые дипломатические успехи, направленные на прекращение войны в Йемене, или усугубить и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в самой бедной стране арабского мира.



Некоторые чиновники в Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию по-прежнему обеспокоены тем, что нападение США может привести к тому, что хуситы расширят свои удары по объектам Саудовской Аравии, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам, и сорвут усилия по достижению мирного урегулирования, которое положило бы конец девятилетней войне в Йемене, которая привела к гибели сотен тысяч людей и стала причиной одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.



Официальные лица США также встревожены тем, что нападение на хуситов ввергло Соединенные Штаты в конфликт с ограниченной стратегией выхода и ограниченной поддержкой со стороны ключевых союзников. Примечательно, что самые влиятельные партнеры Америки в Персидском заливе отказались от поддержки американской операции. Премьер-министр Катара, ключевого союзника США в Персидском заливе, предупредил, что удары Запада не остановят насилие и могут усилить региональную нестабильность.



"Нам необходимо решить центральную проблему – Газу, чтобы разрядить все остальное… Если мы просто сосредоточимся на симптомах и не будем лечить реальные проблемы, (решения) будут временными", – сказал он, согласно Reuters.



Хотя американские законодатели в целом поддержали удары в Йемене, они заявили, что администрация еще не наметила четкую стратегию или финал, и предположили, что удары не устранили опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке.



Законодатели США выразили опасения, что операция может стать дорогостоящей и продолжительной. Сенатор Джек Рид, председатель сенатского комитета по вооруженным силам, отметил, что некоторые из используемых на сегодняшний день ракет могут стоить 2 миллиона долларов за штуку. "Итак, возникнет вопрос, как долго мы сможем продолжать запускать дорогие ракеты", - сказал он.



Сенатор Ричард Блюменталь отметил, что Соединенные Штаты в прошлом пытались ослабить другие группировки, такие как Талибан* или Аль-Каида*, даже когда они перевооружались. "Хуситы восстанавливались, даже когда саудовцы бомбили их в течение многих лет. Так что это отрезвляет", - сказал Блюменталь.



"Нет никаких сомнений, - добавил он, - что нам следует очень ясно видеть имеющиеся здесь трудности".



Самая большая надежда Байдена заключается в том, что Израиль вскоре победит или, по крайней мере, свернет войну в Газе и тем самым уменьшит ярость во всем регионе.



Но Израиль не подавил ХАМАС и не вернул своих заложников, и не проявляет никаких признаков готовности остановиться. Число погибших палестинцев превысило 25 000 человек. ООН обвиняет Израиль в геноциде. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отвергает призыв Байдена к созданию будущего палестинского государства.



The New York Times (20.01.2024) подчеркивает, что в совокупности смертоносный удар, несчастный случай или преднамеренная провокация могут привести к необратимой эскалации и более широкому конфликту.



Сторонники хуситов развернули палестинский флаг на митинге Источник - завтра

