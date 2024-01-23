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Пентагон оставит курдов под опекой Асада, - Игорь Субботин
00:49 24.01.2024

США готовятся вывести свой контингент из Сирии

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
23.01.2024

Командующий ДСС Мазлум Абди считает план сотрудничества с Асадом нежизнеспособным.
США могут подтолкнуть действующие в Сирии курдские формирования к сотрудничеству с официальным Дамаском. Соответствующий вопрос вынесен на повестку межведомственных дискуссий в Вашингтоне. Вклад в дебаты внесла и Турция, которая рассматривает ключевых союзников Америки в борьбе против "Исламского государства" (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) как угрозу для своей нацбезопасности. Сам факт разговоров о сближении автономной администрации и Дамаска может свидетельствовать о готовности Пентагона вывести войска из Сирии.

О том, что администрация президента Джозефа Байдена обсуждает изменение подходов к Сирии, сообщили источники вашингтонского издания Al-Monitor. По их словам, на состоявшемся в этом месяце заседании, созванном Советом нацбезопасности при Белом доме по запросу Пентагона, был поднят вопрос о необходимости сближения между официальным Дамаском и Демократическими силами Сирии (ДСС) – альянсом с курдской доминантой, на который Ваштнгтон опирается в северо-восточных районах Арабской Республики. Было предложено создать Межведомственный политический комитет для консультаций о судьбе ДСС в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Пока дискуссии ведутся на уровне экспертов и советников. "Если будет рекомендовано внести серьезные изменения в политику, вывод Межведомственного политического комитета может заключаться в том, что вопрос необходимо рассмотреть на уровне замгоссекретаря, – пояснил один из источников Al-Monitor. – Любое решение скорее всего займет месяцы, если не годы". Американские официальные лица подчеркивают: расчеты строятся с прицелом на то, что Байден переизберется. Однако если Трамп вернется в Овальный кабинет, подходы к Северо-Восточной Сирии, где развернут американский контингент, изменятся.

Идея сотрудничества ДСС с президентским дворцом в Дамаске не нова. Курдским формированиям приходилось соглашаться на ограниченное взаимодействие с режимом Башара Асада на протяжении всего существования своего военно-политического проекта. Особенно ярко это проявилось в 2019 году, когда перед лицом турецкого наступления ДСС ограниченно сдали свои районы правительственной армии. Изначально, в 2014 году, когда администрация Барака Обамы наладила партнерство с курдскими отрядами для уничтожения территориального ядра ИГ на сирийской территории, в Вашингтоне повторяли, что это "временное, тактическое и транзакционное сотрудничество".

Наблюдатели считают: дебаты о сокращении дистанции между Дамаском и ДСС предполагают, что на каком-то этапе США эвакуируют своих военных из Сирии по афганскому сценарию. Весной 2023 года американцы провела симуляционные учения, чтобы понять, как будет выглядеть вывод их контингента из Сирии.

Командующий ДСС Мазлум Абди заявил, что ему ничего не известно о новых планах администрации Байдена. "Это нежизнеспособно, учитывая состояние наших отношений с режимом Асада, который отказывается рассматривать какой-либо значимый диалог с нами ради демократического будущего всей страны, в том числе для курдов, и состояние Сирийской арабской армии (САА, правительственных войск. – "НГ"), которая не способна защитить свои территории от ИГ, не говоря уже о наших", – сказал Абди. По его словам, джихадистская организация уже контролирует часть провинции Дейр-эз-Зор к западу от Евфрата в районах, подответственных правительству, и сохраняет присутствие вдоль основной автомагистрали в Дамаск.

Абди обратил внимание на то, что недавняя активизация трансграничных обстрелов, инициированных Турцией, не вызвала реакции в Вашингтоне, несмотря на то что, как утверждают в ДСС, ударам подверглись элементы критической инфраструктуры на территории автономной администрации. Это, как считают курдские командиры, говорит о сближении позиций США и Турции. "Молчание нашего американского партнера в то время, как наши школы, больницы и электростанции разрушаются, а гражданские лица гибнут в результате ударов турецких беспилотников, приводит нас к выводу: турки действуют с негласного благословения США", – добавил командующий ДСС.

Дискуссии вокруг американского присутствия разворачиваются в тот момент, когда контингент ВС США подвергается интенсивным обстрелам проиранских формирований в Сирии и Ираке – в отместку за готовность администрации Байдена поддержать Израиль в его операции в Газе.

По данным источников курдского агентства North Press, иранский Корпус стражей исламской революции начал тренировать связанные с Дамаском Национальные силы обороны (НСО), чтобы расширить свою сферу влияния на северо-востоке Сирии. Собеседники North Press уверяют, что офицеры корпуса приступили к подготовке около 80 человек из провинции Дейр-эз-Зор для организации диверсий против курдских формирований. Обучение иранские инструкторы планируют завершить за месяц. Отдельно North Press сообщает о накачке НСО иранским вооружением.

Источник - НГ
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