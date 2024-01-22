AT: столицу Украины придется перенести во Львов

00:55 24.01.2024

Гонконг, Китай, 23 января, 2024, 19:26 - ИА Регнум. Российская армия в зоне специальной военной операции взламывает оборону ВСУ и неуклонно продвигается вперед, поэтому украинским властям придется переносить столицу на запад, скорее всего во Львов, заявил бывший сотрудник сената США Стивен Брайен в статье, опубликованной 23 января изданием Asia Times.



"Нет никаких сомнений в том, что Россия добьется успеха. Хотя украинская армия, возможно, и способна задержать русских, у нее нет возможности остановить их", - говорится в публикации.



Брайен заявил, что Европа в панике, а Вашингтон пытается найти новую тактику в сложившейся реальности. На Западе уже поняли, что Украина не сможет эффективно противостоять России, добавил он.



Эксперт также указал на многочисленные сообщения о конфликте между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По мнению автора статьи, скоро российская армия возьмет под контроль Авдеевку и украинский лидер использует это как повод для того, чтобы отправить главкома ВСУ в отставку.



Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление ВСУ, длившееся с 4 июня 2023 года, оказалось абсолютно провальным. Он назвал очевидным то, что сейчас инициатива находится у российской армии. Президент добавил, что при продолжении сложившихся тенденций украинская государственность получит невосполнимый удар.



Британская газета The Telegraph 20 января сообщила, что на Украине начали возводить новые масштабные укрепления. Журналисты отметили, что украинцы пытаются скопировать линию обороны, возведенную российской армией. При этом в издании сомневаются, что у ВСУ получится сделать оборону столь же мощной.