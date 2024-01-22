 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.01.2024
01:34  "Таджик Эйр" рассказала о махинациях своего бывшего главы – Рустама Халикова
00:55  AT: столицу Украины придется перенести во Львов
00:49  Пентагон оставит курдов под опекой Асада, - Игорь Субботин
00:38  На горизонте маячит война Ирана с США и Израилем? - В.Овчинский
00:29  В Душанбе начали демонтаж Площади Победы
00:09  Увиденное шокирует: леса Амазонки просветили лазером и нашли затерянные города
00:06  В Казахстане новый президент Национальной академии наук - Ахылбек Куришбаев

00:01  Таджикистан и Узбекистан вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу
Вторник, 23.01.2024
22:06  Стал известен новый план Запада по Украине. Столица будет перенесена во Львов, - Asia Times
21:34  Умер основатель группы Boney M Франк Фариан
21:31  Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье
21:19  Сектор Газа. Израильтяне за один бой потеряли 21 солдат
21:11  Генконсулом России в Худжанде назначен Сергей Ланкин
21:09  В Казахстане вводят новую форму для военных: как она выглядит
19:01  Суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к американскому Forbes. Не "любимый олигарх Путина"
18:48  Об особенностях миграционной политики России, - "НГ"
18:38  В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
16:37  В Казахстане продолжается раскулачивание Назарбаевых. У Бауржана Нурсултана отняли алматинский рынок "Байсат"
16:16  Китайцы превращают ненужный уголь в полезный комбикорм, - СП
15:06  Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю
14:35  В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)
14:14  В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки
12:39  События в Крыму в 2014 году подтолкнули США к сделке с Талибаном*
12:37  Байден "играет с огнем", называя йеменских хуситов "террористами", - Al Jazeera
12:15  Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
12:03  Перед Израилем замаячили санкции, - Эльнар Байназаров
11:59  Мао и Ленин: Как в Китае и в России почтили память своих вождей
11:55  Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины, - А.Кузмак
10:34  Турция ставит условия спецслужбам Запада, - ИА Rex
10:14  КазАвтопром, который мы заслужили: дорого и ненадежно, - А.Алехова
10:11  Афганистан и Китай прорываются через Ваханский коридор, - Ст.Тарасов
10:08  Африканская база США может оказаться жертвой эскалации в Йемене, - НГ
09:41  В Узбекистане проведена новая "черта бедности"
09:26  Землетрясение в Алматы: 44 - ранены, перепуганные жители ждут афтершоков
09:18  Китай конкурирует с США и в Латинской Америке, - Владимир Скосырев
01:09  Прогнозируемый рост ВВП Китая в 2024 году – около 5 процентов
00:39  Зачем Европе нужна "маленькая победоносная война"? - Е.Пустовойтова
00:25  Скончался известный узбекский актер Тургун Азизов
00:23  Американская мечта о Тайване, - Леонид Пастернак
00:12  За незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг в Узбекистане введена ответственность
00:09  Власти Казахстана запретят телеведущей Тине Канделаки въезд в страну
Понедельник, 22.01.2024
22:52  Выжили только пристегнутые. "Чудесное" спасение экипажа разбившегося в Афганистане бизнес-джета с россиянами
22:44  Российская база в Армении была, есть и будет, - СП
21:41  Среди убитых в Харькове рос-ракетой наемников оказался и сын французского генерала Дриона
21:37  Одолев Ливан 2:1. Сборная Таджикистана по футболу вышла в плей-офф дебютного Кубка Азии!
21:28  На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7 баллов
12:17  За инвестициями. Рахмон отправился с визитом в Катар
12:15  Люди Сороса, подрывники специального назначения: кто они? Части 1 и 2
12:10  В ЕС испугались изоляционизма США в случае переизбрания Трампа, - Макс Гастингс
11:43  Белые мужчины не хотят служить в Британской армии, - Роберт Кларк
11:39  Т-55 снова в строю. Проверенный советский танк легко адаптируется к новым реалиям
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
AT: столицу Украины придется перенести во Львов
00:55 24.01.2024

Гонконг, Китай, 23 января, 2024, 19:26 - ИА Регнум. Российская армия в зоне специальной военной операции взламывает оборону ВСУ и неуклонно продвигается вперед, поэтому украинским властям придется переносить столицу на запад, скорее всего во Львов, заявил бывший сотрудник сената США Стивен Брайен в статье, опубликованной 23 января изданием Asia Times.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия добьется успеха. Хотя украинская армия, возможно, и способна задержать русских, у нее нет возможности остановить их", - говорится в публикации.

Брайен заявил, что Европа в панике, а Вашингтон пытается найти новую тактику в сложившейся реальности. На Западе уже поняли, что Украина не сможет эффективно противостоять России, добавил он.

Эксперт также указал на многочисленные сообщения о конфликте между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По мнению автора статьи, скоро российская армия возьмет под контроль Авдеевку и украинский лидер использует это как повод для того, чтобы отправить главкома ВСУ в отставку.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление ВСУ, длившееся с 4 июня 2023 года, оказалось абсолютно провальным. Он назвал очевидным то, что сейчас инициатива находится у российской армии. Президент добавил, что при продолжении сложившихся тенденций украинская государственность получит невосполнимый удар.

Британская газета The Telegraph 20 января сообщила, что на Украине начали возводить новые масштабные укрепления. Журналисты отметили, что украинцы пытаются скопировать линию обороны, возведенную российской армией. При этом в издании сомневаются, что у ВСУ получится сделать оборону столь же мощной.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706046900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестка заседания Палаты утверждена сенаторами
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова: Строительство социальных объектов – на особом контроле Правительства
- Удастся ли в нынешнем году устранить "злоупотребления монопольным положением" у компании "Эйр Астана"?
- От рождения – до животноводческой продукции. Цифровые процессы модуля "Vet Monitoring" апробируют в рамках пилотного проекта
- Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды "Капитал мечты"
- Рабочий график главы государства
- Парламент поддержал предложение Президента о направлении миротворцев для участия в миссиях ООН
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклимата сферы информатизации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  